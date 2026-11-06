https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/meteoroloji-kirmizi-cizgiyi-cekti-uclu-alarm-verdi-saganak-kar-ve-firtina-kapida-1110150857.html
Meteoroloji kırmızı çizgiyi çekti, üçlü alarm verdi: Sağanak, kar ve fırtına kapıda
Meteoroloji kırmızı çizgiyi çekti, üçlü alarm verdi: Sağanak, kar ve fırtına kapıda
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgeleri ile Hatay için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T07:02+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Kasım Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması beklenirken, özellikle Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney kesimleri ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.Yağışların Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sakarya ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu ve batı kıyılarında etkili olması bekleniyor. Karadeniz kıyılarında Düzce ve Samsun'un yağışlı alanların dışında kalacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Kıyı kesimlerinde ise hortum riski bulunuyor.Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Hangi iller etkilenecek?Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Hatay'da yağışların aralıklarla ve yer yer kuvvetli olması öngörülürken, Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde de yağışların şiddetini artırabileceği bildirildi.Yağış sırasında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolu gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilirken, özellikle sel ve su baskını riski bulunan bölgelerde tedbir alınması istendi.Sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşüyor: Yükseklerde kar bekleniyorMeteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredecek.Soğuk havanın etkisiyle Erzurum, Kars ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde de benzer hava koşullarının etkili olması bekleniyor.Rüzgarın ülke genelinde çoğunlukla kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?İstanbul'da hava sıcaklığının 13 derece olması bekleniyor. Kentte parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, günün ilk saatlerinde yerel yağmur ve sağanak geçişleri görülebilecek.Ankara'da sıcaklık 11 dereceye kadar çıkacak. Başkentte parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, yağış öngörülmüyor.İzmir'de ise sıcaklığın 17 derece olması tahmin ediliyor. Kentte gün boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak.Denizlerde fırtına alarmı: Güney Ege'ye dikkatMeteoroloji, Güney Ege'de fırtına, Karadeniz ve Kuzey Ege'de ise fırtınamsı rüzgar beklendiğini açıkladı.Güney Ege'de rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde esmesi, Orta ve Kuzey Ege'de dalga yüksekliğinin yer yer 3,5 metreye ulaşması bekleniyor.Karadeniz'de de rüzgarın yer yer 7 kuvvetine çıkacağı, dalgaların 3 metreyi bulabileceği tahmin ediliyor. Deniz ulaşımında ve balıkçılık faaliyetlerinde hava koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor.Bölge bölge hava durumu tahminleriMarmara BölgesiParçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Sakarya ile günün ilk saatlerinde İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel yağmur ve sağanak görülecek.Ege BölgesiBölge genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. İç kesimlerde sıcaklıklar düşük seyrederken kıyılarda daha ılıman hava bekleniyor.Akdeniz BölgesiDoğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ve batı kıyılarında sağanak bekleniyor. Hatay'da yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.İç Anadolu BölgesiParçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Akşam saatlerinde Niğde çevrelerinde yağmur bekleniyor.Karadeniz BölgesiBatı Karadeniz'de Zonguldak çevreleri ile gece saatlerinde Düzce dışındaki kıyı kesimlerinde yağmur bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında Samsun hariç yağış görülecek. Artvin ve Rize'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olabilecek.Doğu Anadolu BölgesiBölge genelinde yağış bekleniyor. Güney kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli olması, kuzeydoğunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülmesi öngörülüyor.Güneydoğu Anadolu BölgesiBölge genelinde kuvvetli yağış riski bulunuyor. Sağanakların yer yer gök gürültülü olması beklenirken sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, doğu anadolu, karadeniz, hatay, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, doğu anadolu, karadeniz, hatay, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
Meteoroloji kırmızı çizgiyi çekti, üçlü alarm verdi: Sağanak, kar ve fırtına kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgeleri ile Hatay için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyretmesi beklenirken, Güney Ege'de fırtına, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Kasım Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması beklenirken, özellikle Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney kesimleri ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.
Yağışların Doğu Akdeniz, Karadeniz
kıyıları, Doğu
ve Güneydoğu Anadolu
, Sakarya
ve Artvin
çevreleri ile Antalya'nın
doğu ve batı kıyılarında etkili olması bekleniyor. Karadeniz kıyılarında Düzce
ve Samsun'un
yağışlı alanların dışında kalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji
, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım
, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Kıyı kesimlerinde ise hortum riski bulunuyor.
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Hangi iller etkilenecek?
Diyarbakır
, Mardin
, Siirt
ve Şanlıurfa
başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi
genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Hatay'da
yağışların aralıklarla ve yer yer kuvvetli olması öngörülürken, Doğu Anadolu'nun
güney kesimlerinde de yağışların şiddetini artırabileceği bildirildi.
Yağış sırasında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolu gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilirken, özellikle sel ve su baskını riski bulunan bölgelerde tedbir alınması istendi.
Sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşüyor: Yükseklerde kar bekleniyor
Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredecek.
Soğuk havanın etkisiyle Erzurum
, Kars
ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde de benzer hava koşullarının etkili olması bekleniyor.
Rüzgarın ülke genelinde çoğunlukla kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
İstanbul'da
hava sıcaklığının 13 derece olması bekleniyor. Kentte parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, günün ilk saatlerinde yerel yağmur ve sağanak geçişleri görülebilecek.
Ankara'da sıcaklık 11 dereceye kadar çıkacak. Başkentte parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, yağış öngörülmüyor.
İzmir'de ise sıcaklığın 17 derece olması tahmin ediliyor. Kentte gün boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak.
Denizlerde fırtına alarmı: Güney Ege'ye dikkat
Meteoroloji, Güney Ege'de fırtına, Karadeniz ve Kuzey Ege'de
ise fırtınamsı rüzgar beklendiğini açıkladı.
Güney Ege'de rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde esmesi, Orta ve Kuzey Ege'de dalga yüksekliğinin yer yer 3,5 metreye ulaşması bekleniyor.
Karadeniz'de de rüzgarın yer yer 7 kuvvetine çıkacağı, dalgaların 3 metreyi bulabileceği tahmin ediliyor. Deniz ulaşımında ve balıkçılık faaliyetlerinde hava koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor.
Bölge bölge hava durumu tahminleri
Parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Sakarya ile günün ilk saatlerinde İstanbul ve Kocaeli
çevrelerinde yerel yağmur ve sağanak görülecek.
İstanbul: 13°C – İlk saatlerde yerel sağanak.
Bursa
: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Çanakkale: 13°C – Parçalı bulutlu.
Kırklareli
: 11°C – Parçalı bulutlu.
Bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. İç kesimlerde sıcaklıklar düşük seyrederken kıyılarda daha ılıman hava bekleniyor.
İzmir: 17°C – Parçalı bulutlu.
Muğla: 18°C – Parçalı bulutlu.
Denizli: 15°C – Parçalı bulutlu.
Afyonkarahisar: 10°C – Parçalı bulutlu.
Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ve batı kıyılarında sağanak bekleniyor. Hatay'da yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Adana
: 23°C – Akşam saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak.
Antalya: 24°C – Doğu ve batı kıyılarında sağanak.
Hatay: 19°C – Yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak.
Burdur: 15°C – Parçalı bulutlu.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Akşam saatlerinde Niğde
çevrelerinde yağmur bekleniyor.
Ankara: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Konya
: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Eskişehir: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Çankırı: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Batı Karadeniz'de Zonguldak çevreleri ile gece saatlerinde Düzce dışındaki kıyı kesimlerinde yağmur bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz
kıyılarında Samsun hariç yağış görülecek. Artvin ve Rize'nin
yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olabilecek.
Zonguldak: 11°C – İlk saatlerde ve gece yağmurlu.
Bolu: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Kastamonu: 8°C – Gece kıyı kesimleri yağmurlu.
Samsun: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Trabzon
: 13°C – Aralıklı sağanak.
Rize: 14°C – Yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar.
Bölge genelinde yağış bekleniyor. Güney kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli olması, kuzeydoğunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülmesi öngörülüyor.
Erzurum: 8°C – Yağmurlu, yükseklerde kar.
Kars: 8°C – Yağmurlu, yükseklerde kar.
Malatya
: 14°C – Aralıklı yağmur ve sağanak.
Van: 10°C – Aralıklı yağmur.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Bölge genelinde kuvvetli yağış riski bulunuyor. Sağanakların yer yer gök gürültülü olması beklenirken sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.
Diyarbakır: 14°C – Yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak.
Mardin: 13°C – Yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak.
Siirt: 14°C – Yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak.
Şanlıurfa: 16°C – Yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak.