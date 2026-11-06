https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/meteoroloji-kirmizi-cizgiyi-cekti-uclu-alarm-verdi-saganak-kar-ve-firtina-kapida-1110150857.html

Meteoroloji kırmızı çizgiyi çekti, üçlü alarm verdi: Sağanak, kar ve fırtına kapıda

Meteoroloji kırmızı çizgiyi çekti, üçlü alarm verdi: Sağanak, kar ve fırtına kapıda

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgeleri ile Hatay için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T07:02+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Kasım Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması beklenirken, özellikle Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney kesimleri ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.Yağışların Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sakarya ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu ve batı kıyılarında etkili olması bekleniyor. Karadeniz kıyılarında Düzce ve Samsun'un yağışlı alanların dışında kalacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Kıyı kesimlerinde ise hortum riski bulunuyor.Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Hangi iller etkilenecek?Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Hatay'da yağışların aralıklarla ve yer yer kuvvetli olması öngörülürken, Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde de yağışların şiddetini artırabileceği bildirildi.Yağış sırasında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolu gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilirken, özellikle sel ve su baskını riski bulunan bölgelerde tedbir alınması istendi.Sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşüyor: Yükseklerde kar bekleniyorMeteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredecek.Soğuk havanın etkisiyle Erzurum, Kars ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde de benzer hava koşullarının etkili olması bekleniyor.Rüzgarın ülke genelinde çoğunlukla kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?İstanbul'da hava sıcaklığının 13 derece olması bekleniyor. Kentte parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, günün ilk saatlerinde yerel yağmur ve sağanak geçişleri görülebilecek.Ankara'da sıcaklık 11 dereceye kadar çıkacak. Başkentte parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, yağış öngörülmüyor.İzmir'de ise sıcaklığın 17 derece olması tahmin ediliyor. Kentte gün boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak.Denizlerde fırtına alarmı: Güney Ege'ye dikkatMeteoroloji, Güney Ege'de fırtına, Karadeniz ve Kuzey Ege'de ise fırtınamsı rüzgar beklendiğini açıkladı.Güney Ege'de rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde esmesi, Orta ve Kuzey Ege'de dalga yüksekliğinin yer yer 3,5 metreye ulaşması bekleniyor.Karadeniz'de de rüzgarın yer yer 7 kuvvetine çıkacağı, dalgaların 3 metreyi bulabileceği tahmin ediliyor. Deniz ulaşımında ve balıkçılık faaliyetlerinde hava koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor.Bölge bölge hava durumu tahminleriMarmara BölgesiParçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Sakarya ile günün ilk saatlerinde İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel yağmur ve sağanak görülecek.Ege BölgesiBölge genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. İç kesimlerde sıcaklıklar düşük seyrederken kıyılarda daha ılıman hava bekleniyor.Akdeniz BölgesiDoğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ve batı kıyılarında sağanak bekleniyor. Hatay'da yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.İç Anadolu BölgesiParçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Akşam saatlerinde Niğde çevrelerinde yağmur bekleniyor.Karadeniz BölgesiBatı Karadeniz'de Zonguldak çevreleri ile gece saatlerinde Düzce dışındaki kıyı kesimlerinde yağmur bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında Samsun hariç yağış görülecek. Artvin ve Rize'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olabilecek.Doğu Anadolu BölgesiBölge genelinde yağış bekleniyor. Güney kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli olması, kuzeydoğunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülmesi öngörülüyor.Güneydoğu Anadolu BölgesiBölge genelinde kuvvetli yağış riski bulunuyor. Sağanakların yer yer gök gürültülü olması beklenirken sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/fatma-betul-sayan-ve-esi-adliyede-supheli-sifatiyla-ifade-verecekler-1110125774.html

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