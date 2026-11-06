https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/fatma-betul-sayan-ve-esi-adliyede-supheli-sifatiyla-ifade-verecekler-1110125774.html

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı

Sputnik Türkiye

Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık, Fatma Betül... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T02:05+0300

2026-11-06T02:05+0300

2026-11-06T02:10+0300

türki̇ye

fatma betül sayan kaya

fon soruşturması

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Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan ve eşi İlyas Kaya ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne geldi. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de ifade vermek için adliyeye gelen isim oldu. İfade işlemleri tamamlandıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.Soruşturma kapsamında ifadelerinin alınması için emniyet aracılığıyla savcılığa çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül, İstanbul Adliyesi'ne geldi.Şüphelilerin savcılıkta ifade işlemleri tamamlandı. Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebiFatma Betül Sayan Kaya, suç örgütüne üye olma ve SPK kanununa muhalefetten tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için adli kontrol talep edildi.Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandıFon soruşturması çerçevesinde yürütülen incelemelerde, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamalarıyla mahkemeye sevk edilen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama kararı verildi.İki isim serbest kaldıİlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Sevk yazısı ortaya çıktıSermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanması talep edilen Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki savcılık sevk yazısının ayrıntıları ortaya çıktı.Sevk yazısında, Kaya'nın Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait OZATD hisselerini 2026 yılının nisan ayında aldığı, 16 Eylül'de ise sattığı belirtildi. Hisselerin bu tarihte borsada satışa sunulmadığı, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye virman yoluyla devredildiği ve satış bedelinin aynı gün Kaya'nın hesabına yatırıldığı ifade edildi.Savcılık yazısında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan raporda, Kaya'nın kamuya açıklanmamış ve hisse fiyatını etkileyebilecek bilgilere sahip olduğuna yönelik tespitlere yer verildiği aktarıldı.Kamu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) sermaye ve ortaklık yapısı ile işlem verilerinin incelenmesi sonucunda, Tera Grubu'nun şirket ve fonları aracılığıyla OZATD hisselerinde yoğun alım gerçekleştirdiğinin belirlendiği kaydedildi.Kaya'nın ifadesinde, Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel'i geçmişten tanıdığını ve hisse yatırımı sürecinde görüşmelerinin yoğun şekilde devam ettiğini belirttiği, ayrıca Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile de görüştüğünü söylediği bildirildi. Kaya'nın Tera Grubu bünyesinde yatırım hesabı açtığının da işlem kayıtları ve beyanlarla doğrulandığı ifade edildi.Sevk yazısında, OZATD hissesindeki yükselişin Nisan 2026'da başladığı, düşüş eğiliminin ise fonlar hakkında tasfiye kararı alınan 17 Eylül'den bir gün önce, 16 Eylül'e kadar sürdüğü belirtildi.Ayrıca OZATD hissesinin normal şartlarda T+2 takas süresine tabi olduğu, yani satış bedelinin işlemden iki iş günü sonra hesaba geçtiği hatırlatıldı. Ancak Kaya'nın hisselerinin Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye virman yoluyla devredildiği ve satış bedelinin aynı gün hesabına yatırıldığı vurgulandı.Savcılık, satış işleminin tasfiye kararından bir gün önce gerçekleştirilmesini, Kaya'nın Tera Grubu yöneticileriyle iletişim halinde olmasını ve ilk kez borsa yatırımı yapmasına rağmen yüksek miktarda yatırım gerçekleştirmesini birlikte değerlendirdi. Yazıda, Kaya'nın hisse fiyatındaki hareketliliği ve tasfiye kararının alınacağını önceden bildiği değerlendirmesine yer verildi.Kaçma ve delilleri karartma şüphesine de dikkat çekilen sevk yazısında, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtilerek, Kaya'nın üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular ve tutuklama nedenlerinin bulunduğu gerekçesiyle tutuklanması talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/fon-sorusturmasi-fatma-betul-sayan-kaya-ifade-verecek-1109358143.html

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fatma betül sayan kaya, fon soruşturması