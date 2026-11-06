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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/malili-blog-yazari-kiev-sahelde-rusyaya-karsi-ikinci-cephe-acti-1110173575.html
Malili blog yazarı: Kiev, Sahel’de Rusya’ya karşı ikinci cephe açtı
Malili blog yazarı: Kiev, Sahel’de Rusya’ya karşı ikinci cephe açtı
Sputnik Türkiye
Malili blog yazarı Abdoulaye Diallo, Batı’nın müttefiki Ukrayna’nın Sahel’de Rusya’ya karşı “ikinci cephe” açtığını belirterek, bunun Afrika ülkelerinin... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T19:25+0300
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Mali Profesyonel İletişimciler, Blog Yazarları ve Aktivistler Ağı Başkanı Abdoulaye Diallo, Sputnik Afrique’e verdiği röportajda, Rusya Dış İstihbarat Servisinin (SVR) Ukrayna’nın Mali’de kamikaze dronlar dahil insansız hava aracı operatörleri eğittiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Diallo, “Bugün tek amaçları Rusya’yı yok etmek, Rusya’yı zayıflatmak” ifadelerini kullandı.Bu “vekalet savaşının” Afrika ülkelerinin egemenliğine ve güvenliğine ciddi zarar verdiğini ifade eden Diallo, Sahel ülkelerinin Rusya ile ortaklıklarını güçlendirmeye ve “nihai zafere kadar mücadeleyi sürdürmeye” kararlı olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/rusyadan-kieve-afrika-suclamasi-ukrayna-malide-iha-kursu-acti-1110161021.html
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rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ukrayna, kiev, afrika, sahel , i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ukrayna, kiev, afrika, sahel , i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Malili blog yazarı: Kiev, Sahel’de Rusya’ya karşı ikinci cephe açtı

19:25 06.11.2026
© AP Photo / LibkosİHA uçuran Ukrayna askerleri
İHA uçuran Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
© AP Photo / Libkos
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Malili blog yazarı Abdoulaye Diallo, Batı’nın müttefiki Ukrayna’nın Sahel’de Rusya’ya karşı “ikinci cephe” açtığını belirterek, bunun Afrika ülkelerinin egemenliğini ve güvenliğini zayıflattığını söyledi.
Mali Profesyonel İletişimciler, Blog Yazarları ve Aktivistler Ağı Başkanı Abdoulaye Diallo, Sputnik Afrique’e verdiği röportajda, Rusya Dış İstihbarat Servisinin (SVR) Ukrayna’nın Mali’de kamikaze dronlar dahil insansız hava aracı operatörleri eğittiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Diallo, “Bugün tek amaçları Rusya’yı yok etmek, Rusya’yı zayıflatmak” ifadelerini kullandı.
Bu “vekalet savaşının” Afrika ülkelerinin egemenliğine ve güvenliğine ciddi zarar verdiğini ifade eden Diallo, Sahel ülkelerinin Rusya ile ortaklıklarını güçlendirmeye ve “nihai zafere kadar mücadeleyi sürdürmeye” kararlı olduğunu vurguladı.
ukrayna dron İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya'dan Kiev'e 'Afrika' suçlaması: Ukrayna, Mali'de İHA kursu açtı
12:11
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