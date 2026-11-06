https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/malili-blog-yazari-kiev-sahelde-rusyaya-karsi-ikinci-cephe-acti-1110173575.html

Malili blog yazarı: Kiev, Sahel’de Rusya’ya karşı ikinci cephe açtı

Malili blog yazarı: Kiev, Sahel’de Rusya’ya karşı ikinci cephe açtı

Sputnik Türkiye

Malili blog yazarı Abdoulaye Diallo, Batı’nın müttefiki Ukrayna’nın Sahel’de Rusya’ya karşı “ikinci cephe” açtığını belirterek, bunun Afrika ülkelerinin... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T19:25+0300

2026-11-06T19:25+0300

2026-11-06T19:25+0300

dünya

rusya

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

ukrayna

kiev

afrika

sahel

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Mali Profesyonel İletişimciler, Blog Yazarları ve Aktivistler Ağı Başkanı Abdoulaye Diallo, Sputnik Afrique’e verdiği röportajda, Rusya Dış İstihbarat Servisinin (SVR) Ukrayna’nın Mali’de kamikaze dronlar dahil insansız hava aracı operatörleri eğittiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Diallo, “Bugün tek amaçları Rusya’yı yok etmek, Rusya’yı zayıflatmak” ifadelerini kullandı.Bu “vekalet savaşının” Afrika ülkelerinin egemenliğine ve güvenliğine ciddi zarar verdiğini ifade eden Diallo, Sahel ülkelerinin Rusya ile ortaklıklarını güçlendirmeye ve “nihai zafere kadar mücadeleyi sürdürmeye” kararlı olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/rusyadan-kieve-afrika-suclamasi-ukrayna-malide-iha-kursu-acti-1110161021.html

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Sputnik Türkiye

rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ukrayna, kiev, afrika, sahel , i̇nsansız hava aracı (i̇ha)