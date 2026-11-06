https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/malili-blog-yazari-kiev-sahelde-rusyaya-karsi-ikinci-cephe-acti-1110173575.html
Malili blog yazarı: Kiev, Sahel’de Rusya’ya karşı ikinci cephe açtı
Malili blog yazarı: Kiev, Sahel’de Rusya’ya karşı ikinci cephe açtı
Sputnik Türkiye
Malili blog yazarı Abdoulaye Diallo, Batı’nın müttefiki Ukrayna’nın Sahel’de Rusya’ya karşı “ikinci cephe” açtığını belirterek, bunun Afrika ülkelerinin... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T19:25+0300
2026-11-06T19:25+0300
2026-11-06T19:25+0300
dünya
rusya
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
ukrayna
kiev
afrika
sahel
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105069032_0:53:1271:768_1920x0_80_0_0_4025a19bd0a41a56b5d8d465577ee8d4.png
Mali Profesyonel İletişimciler, Blog Yazarları ve Aktivistler Ağı Başkanı Abdoulaye Diallo, Sputnik Afrique’e verdiği röportajda, Rusya Dış İstihbarat Servisinin (SVR) Ukrayna’nın Mali’de kamikaze dronlar dahil insansız hava aracı operatörleri eğittiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Diallo, “Bugün tek amaçları Rusya’yı yok etmek, Rusya’yı zayıflatmak” ifadelerini kullandı.Bu “vekalet savaşının” Afrika ülkelerinin egemenliğine ve güvenliğine ciddi zarar verdiğini ifade eden Diallo, Sahel ülkelerinin Rusya ile ortaklıklarını güçlendirmeye ve “nihai zafere kadar mücadeleyi sürdürmeye” kararlı olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/rusyadan-kieve-afrika-suclamasi-ukrayna-malide-iha-kursu-acti-1110161021.html
rusya
ukrayna
kiev
sahel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105069032_90:0:1182:819_1920x0_80_0_0_a7f981e9e4a7c70bc916b8500aee88af.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ukrayna, kiev, afrika, sahel , i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ukrayna, kiev, afrika, sahel , i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Malili blog yazarı: Kiev, Sahel’de Rusya’ya karşı ikinci cephe açtı
Malili blog yazarı Abdoulaye Diallo, Batı’nın müttefiki Ukrayna’nın Sahel’de Rusya’ya karşı “ikinci cephe” açtığını belirterek, bunun Afrika ülkelerinin egemenliğini ve güvenliğini zayıflattığını söyledi.
Mali Profesyonel İletişimciler, Blog Yazarları ve Aktivistler Ağı Başkanı Abdoulaye Diallo, Sputnik Afrique’e verdiği röportajda, Rusya Dış İstihbarat Servisinin (SVR) Ukrayna’nın Mali’de kamikaze dronlar dahil insansız hava aracı operatörleri eğittiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Diallo, “Bugün tek amaçları Rusya’yı yok etmek, Rusya’yı zayıflatmak” ifadelerini kullandı.
Bu “vekalet savaşının” Afrika ülkelerinin egemenliğine ve güvenliğine ciddi zarar verdiğini ifade eden Diallo, Sahel ülkelerinin Rusya ile ortaklıklarını güçlendirmeye ve “nihai zafere kadar mücadeleyi sürdürmeye” kararlı olduğunu vurguladı.