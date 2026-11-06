Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/kremlin-rus-heyetinin-melania-trump-ile-gerceklestirdigi-gorusmeyi-olumlu-buluyoruz-1110163829.html
Kremlin: Rus heyetinin Melania Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyi olumlu buluyoruz
Kremlin: Rus heyetinin Melania Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyi olumlu buluyoruz
Sputnik Türkiye
Ukrayna'da çözüm arayışına ilişkin süreci değerlendiren Peskov, ABD First Lady'si Melania'nın girişimlerinden övgüyle söz etti ve Avrupa'ya mesaj gönderdi. 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T13:20+0300
2026-11-06T13:20+0300
ukrayna kri̇zi̇
haberler
yana lantratova
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
rusya
alyoşki
abd
melania trump
kirill dmitriyev
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/06/1110163010_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_842cb71f825b932392487591c25edf5e.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Melania Trump ve ekibinin Beyaz Saray'da Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev ve İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova'yı kabul etmesini olumlu bulduklarını söyledi.Peskov, ABD First Lady'sinin Alyoşki'deki insani operasyonun yürütülmesi için azımsanmayacak çaba sarf ettiğini belirttiABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan olası barış anlaşmasına da değinen Peskov, Kremlin'in bununla ilgili detaylara sahip olmadığını bildirdi.🗣Kremlin Sözcüsünün öne çıkan açıklamaları:🔴ABD'li First Lady, Alyoşki'deki insani operasyonun yürütülmesi için azımsanmayacak çaba sarf etti🔴Kremlin, Trump tarafından duyurulan olası barış anlaşması hakkında detaya sahip değil🔴Rusya ve ABD arasındaki insani ve siyasi temaslar birbirini mükemmel tamamlıyor🔴Rusya ve Ukrayna'nın güvenliği ile Avrupa'nın güvenlik sistemi söz konusu olduğunda Avrupalılarla konuşmamız gerekecek🔴Kremlin, Avrupalılarda uzayan bir kararsızlık ve Rusya ile diyaloğa hazır olmama durumu gözlemliyor🔴Ermenistan de facto olarak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) çalışmalarında yer almıyor🔴Erivan'ın KGAÖ'deki geleceği üyeler arasındaki görüşmelere bağlı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/rusyadan-kieve-afrika-suclamasi-ukrayna-malide-iha-kursu-acti-1110161021.html
rusya
alyoşki
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/06/1110163010_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_2226bf37c92c83ea9d75f59d4d8bfe43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, yana lantratova, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), rusya, alyoşki, abd, melania trump, kirill dmitriyev, ukrayna, avrupa
haberler, yana lantratova, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), rusya, alyoşki, abd, melania trump, kirill dmitriyev, ukrayna, avrupa

Kremlin: Rus heyetinin Melania Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyi olumlu buluyoruz

13:20 06.11.2026
© AP Photo / Alex BrandonKirill Dmítriev habla a la primera dama Melania Trump durante una reunión con representantes rusos y ucranianos en la Casa Blanca
Kirill Dmítriev habla a la primera dama Melania Trump durante una reunión con representantes rusos y ucranianos en la Casa Blanca - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
Ukrayna'da çözüm arayışına ilişkin süreci değerlendiren Peskov, ABD First Lady'si Melania'nın girişimlerinden övgüyle söz etti ve Avrupa'ya mesaj gönderdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Melania Trump ve ekibinin Beyaz Saray'da Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev ve İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova'yı kabul etmesini olumlu bulduklarını söyledi.

Peskov, ABD First Lady'sinin Alyoşki'deki insani operasyonun yürütülmesi için azımsanmayacak çaba sarf ettiğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan olası barış anlaşmasına da değinen Peskov, Kremlin'in bununla ilgili detaylara sahip olmadığını bildirdi.

🗣Kremlin Sözcüsünün öne çıkan açıklamaları:

🔴ABD'li First Lady, Alyoşki'deki insani operasyonun yürütülmesi için azımsanmayacak çaba sarf etti

🔴Kremlin, Trump tarafından duyurulan olası barış anlaşması hakkında detaya sahip değil

🔴Rusya ve ABD arasındaki insani ve siyasi temaslar birbirini mükemmel tamamlıyor

🔴Rusya ve Ukrayna'nın güvenliği ile Avrupa'nın güvenlik sistemi söz konusu olduğunda Avrupalılarla konuşmamız gerekecek

🔴Kremlin, Avrupalılarda uzayan bir kararsızlık ve Rusya ile diyaloğa hazır olmama durumu gözlemliyor

🔴Ermenistan de facto olarak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) çalışmalarında yer almıyor

🔴Erivan'ın KGAÖ'deki geleceği üyeler arasındaki görüşmelere bağlı
ukrayna dron İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya'dan Kiev'e 'Afrika' suçlaması: Ukrayna, Mali'de İHA kursu açtı
12:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала