Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Melania Trump ve ekibinin Beyaz Saray'da Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev ve İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova'yı kabul etmesini olumlu bulduklarını söyledi.



Peskov, ABD First Lady'sinin Alyoşki'deki insani operasyonun yürütülmesi için azımsanmayacak çaba sarf ettiğini belirtti



ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan olası barış anlaşmasına da değinen Peskov, Kremlin'in bununla ilgili detaylara sahip olmadığını bildirdi.



🗣Kremlin Sözcüsünün öne çıkan açıklamaları:



🔴ABD'li First Lady, Alyoşki'deki insani operasyonun yürütülmesi için azımsanmayacak çaba sarf etti



🔴Kremlin, Trump tarafından duyurulan olası barış anlaşması hakkında detaya sahip değil



🔴Rusya ve ABD arasındaki insani ve siyasi temaslar birbirini mükemmel tamamlıyor



🔴Rusya ve Ukrayna'nın güvenliği ile Avrupa'nın güvenlik sistemi söz konusu olduğunda Avrupalılarla konuşmamız gerekecek



🔴Kremlin, Avrupalılarda uzayan bir kararsızlık ve Rusya ile diyaloğa hazır olmama durumu gözlemliyor



🔴Ermenistan de facto olarak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) çalışmalarında yer almıyor



🔴Erivan'ın KGAÖ'deki geleceği üyeler arasındaki görüşmelere bağlı