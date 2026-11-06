https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/karar-bozulmustu-secil-erzan-davasinda-savci-211-yil-hapis-cezasi-istedi-1110165125.html

Karar bozulmuştu: Seçil Erzan davasında savcı 211 yıl hapis cezası istedi

Karar bozulmuştu: Seçil Erzan davasında savcı 211 yıl hapis cezası istedi

Sputnik Türkiye

Yüksek karlı gizli fon davasında yeniden yargılanan Seçil Erzan için savcı 211 yıl 9 aya kadar hapis cezası istedi. 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T13:50+0300

2026-11-06T13:50+0300

2026-11-06T13:50+0300

türki̇ye

seçil erzan

arda turan

fatih terim

i̇stinaf mahkemesi

dava

karar

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Aralarında Fatih Terim ve Arda Turan gibi çok sayıda kişiyi yüksek karlı gizli fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yeniden yargılanan Seçil Erzan davasında savcı mütaalasını açıkladı. Erzan hakkında 'nitelikli dolandırıcılık', 'dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 102 yıla çarptırılmıştı karar İstinaf Mahkemesi'nden döndü Birçok kişiyi dolandırmak suçundan yargılanan Seçil Erzan 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Erzan'ın dosyası İstinaf Mahkemesi tarafından 'usulden' bozulmuştu. Sabah'ın haberine göre, İstanbul 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yeniden görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Seçil Erzan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları da duruşmaya katıldı.Savcı 211 yıl 9 ay istedi Cumhuriyet Savcısı esas ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Seçil Erzan'ın 3 kişiye karşı 'nitelikli dolandırıcılık', aralarında Arda Turan ve Mert Zeydanlı, Selçuk İnan, Muslera, Buse Terim'in de bulunduğu 27 kişiye karşı 'dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 56 yıl 6 aydan 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Tutuksuz sanık Nur Erkasap'ın "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 9 yıldan 25 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Sanık Ali Yörük'ün "Dolandırıcılık" suçundan 5 yıldan 15 yıla, sanık Atilla Yörük'ün "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Dolandırıcılık" suçundan 7 yıldan 18 yıla, sanık Nazlı Can'ın aynı suçlardan 8 yıldan 30 yıla ve sanık Hüseyin Elibol'un ise 4 yıldan 20 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.Mahkeme ertelendiMahkeme, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için sanıklara ve avukatlara süre vererek duruşmayı 7 Aralık tarihine ertelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/102-yil-4-ay-hapis-cezasi-almisti-secil-erzan-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-1102500414.html

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