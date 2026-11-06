https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/karar-bozulmustu-secil-erzan-davasinda-savci-211-yil-hapis-cezasi-istedi-1110165125.html
Karar bozulmuştu: Seçil Erzan davasında savcı 211 yıl hapis cezası istedi
Karar bozulmuştu: Seçil Erzan davasında savcı 211 yıl hapis cezası istedi
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Yüksek karlı gizli fon davasında yeniden yargılanan Seçil Erzan için savcı 211 yıl 9 aya kadar hapis cezası istedi. 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T13:50+0300
2026-11-06T13:50+0300
2026-11-06T13:50+0300
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seçil erzan
arda turan
fatih terim
i̇stinaf mahkemesi
dava
karar
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Aralarında Fatih Terim ve Arda Turan gibi çok sayıda kişiyi yüksek karlı gizli fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yeniden yargılanan Seçil Erzan davasında savcı mütaalasını açıkladı. Erzan hakkında 'nitelikli dolandırıcılık', 'dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 102 yıla çarptırılmıştı karar İstinaf Mahkemesi'nden döndü Birçok kişiyi dolandırmak suçundan yargılanan Seçil Erzan 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Erzan'ın dosyası İstinaf Mahkemesi tarafından 'usulden' bozulmuştu. Sabah'ın haberine göre, İstanbul 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yeniden görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Seçil Erzan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları da duruşmaya katıldı.Savcı 211 yıl 9 ay istedi Cumhuriyet Savcısı esas ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Seçil Erzan'ın 3 kişiye karşı 'nitelikli dolandırıcılık', aralarında Arda Turan ve Mert Zeydanlı, Selçuk İnan, Muslera, Buse Terim'in de bulunduğu 27 kişiye karşı 'dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 56 yıl 6 aydan 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Tutuksuz sanık Nur Erkasap'ın "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 9 yıldan 25 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Sanık Ali Yörük'ün "Dolandırıcılık" suçundan 5 yıldan 15 yıla, sanık Atilla Yörük'ün "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Dolandırıcılık" suçundan 7 yıldan 18 yıla, sanık Nazlı Can'ın aynı suçlardan 8 yıldan 30 yıla ve sanık Hüseyin Elibol'un ise 4 yıldan 20 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.Mahkeme ertelendiMahkeme, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için sanıklara ve avukatlara süre vererek duruşmayı 7 Aralık tarihine ertelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/102-yil-4-ay-hapis-cezasi-almisti-secil-erzan-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-1102500414.html
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seçil erzan, arda turan, fatih terim, i̇stinaf mahkemesi, dava, karar
seçil erzan, arda turan, fatih terim, i̇stinaf mahkemesi, dava, karar
Karar bozulmuştu: Seçil Erzan davasında savcı 211 yıl hapis cezası istedi
Yüksek karlı gizli fon davasında yeniden yargılanan Seçil Erzan için savcı 211 yıl 9 aya kadar hapis cezası istedi.
Aralarında Fatih Terim ve Arda Turan gibi çok sayıda kişiyi yüksek karlı gizli fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yeniden yargılanan Seçil Erzan davasında savcı mütaalasını açıkladı. Erzan hakkında 'nitelikli dolandırıcılık', 'dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
102 yıla çarptırılmıştı karar İstinaf Mahkemesi'nden döndü
Birçok kişiyi dolandırmak suçundan yargılanan Seçil Erzan 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Erzan'ın dosyası İstinaf Mahkemesi tarafından 'usulden' bozulmuştu. Sabah'ın haberine göre, İstanbul 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yeniden görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Seçil Erzan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları da duruşmaya katıldı.
Savcı 211 yıl 9 ay istedi
Cumhuriyet Savcısı esas ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Seçil Erzan'ın 3 kişiye karşı 'nitelikli dolandırıcılık', aralarında Arda Turan ve Mert Zeydanlı, Selçuk İnan, Muslera, Buse Terim'in de bulunduğu 27 kişiye karşı 'dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 56 yıl 6 aydan 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Tutuksuz sanık Nur Erkasap'ın "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 9 yıldan 25 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Sanık Ali Yörük'ün "Dolandırıcılık" suçundan 5 yıldan 15 yıla, sanık Atilla Yörük'ün "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Dolandırıcılık" suçundan 7 yıldan 18 yıla, sanık Nazlı Can'ın aynı suçlardan 8 yıldan 30 yıla ve sanık Hüseyin Elibol'un ise 4 yıldan 20 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.
Mahkeme, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için sanıklara ve avukatlara süre vererek duruşmayı 7 Aralık tarihine ertelendi.