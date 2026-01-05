https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/102-yil-4-ay-hapis-cezasi-almisti-secil-erzan-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-1102500414.html
102 yıl 4 ay hapis cezası almıştı: Seçil Erzan davasında gerekçeli karar açıklandı
102 yıl 4 ay hapis cezası almıştı: Seçil Erzan davasında gerekçeli karar açıklandı
Sputnik Türkiye
Yüksek karlı gizli fon davasında çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis cezası alan Seçil Erzan'la ilgili kararın gerekçesi açıklandı... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T17:57+0300
2026-01-05T17:57+0300
2026-01-05T18:01+0300
türki̇ye
seçil erzan
fatih terim
arda turan
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077894849_0:0:436:245_1920x0_80_0_0_3a3a68284aea8f81a79289b8c0a72cf6.jpg
Aralarında Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi çok sayıda ünlü ismi yüksek karlı gizli fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yargılanan ve 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan bankacı Seçil Erzan'la ilgili gerekçeli karar açıklandı. Kararda, Erzan’ın eylemleriyle genel olarak katılanların iradelerini sakatladığı belirtildi.Hayali bir fona ikna ettiSabah'ın haberine göre, Seçil Erzan, şube müdürü olduğu bankanın nüfuzunu kullanarak mağdurları yüksek getirili, sadece özel müşterilerin alındığı ve Fatih Terim gibi isimlerin de içinde bulunduğu hayali bir fona ikna etti. Mahkeme; Erzan'ın mağdurlardan aldığı paralar karşılığında banka antetli, sahte kaşeli ve ıslak imzalı belgeler vererek güven tesis ettiği belirtildi. Kararda, Seçil Erzan'ın katılanlara söz konusu fona paranın döviz üzerinden yatırıldığını söylediği, paranın bankanın genel merkezine fiziki olarak götürülerek elden alındığını ve oradan sisteme sokulduğunu, bu nedenle de uygulamadan görünmediğini söyleyerek genel olarak katılanların iradelerini sakatladığı ifade edildi.Savunmaları hayatın olağan akışına aykırıİstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, Seçil Erzan'ın savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve suçtan kurtulmaya yönelik çelişkiler içerdiğini belirterek nitelikli dolandırıcılık kapsamında kaldığına hükmetti. Kararda, sanıkların mağdur ve müşteki sayısının fazlalığı ile zincirleme suç hükümleri uygulanarak cezalarında artırıma gidildiği vurgulandı. Tarafların karara karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurma hakları bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/secil-erzan-davasinda-karar-cikti-102-yil-hapis-cezasi-verildi-1101459040.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077894849_0:0:436:327_1920x0_80_0_0_8b64ee23432e266cbed50e1a31f2de73.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
seçil erzan, fatih terim, arda turan, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
seçil erzan, fatih terim, arda turan, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
102 yıl 4 ay hapis cezası almıştı: Seçil Erzan davasında gerekçeli karar açıklandı
17:57 05.01.2026 (güncellendi: 18:01 05.01.2026)
Yüksek karlı gizli fon davasında çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis cezası alan Seçil Erzan'la ilgili kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, Erzan'ın eylemleriyle katılanların iradelerini sakatladığı dile getirildi.
Aralarında Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi çok sayıda ünlü ismi yüksek karlı gizli fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yargılanan ve 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan bankacı Seçil Erzan'la ilgili gerekçeli karar açıklandı. Kararda, Erzan’ın eylemleriyle genel olarak katılanların iradelerini sakatladığı belirtildi.
Hayali bir fona ikna etti
Sabah'ın haberine göre, Seçil Erzan, şube müdürü olduğu bankanın nüfuzunu kullanarak mağdurları yüksek getirili, sadece özel müşterilerin alındığı ve Fatih Terim gibi isimlerin de içinde bulunduğu hayali bir fona ikna etti. Mahkeme; Erzan'ın mağdurlardan aldığı paralar karşılığında banka antetli, sahte kaşeli ve ıslak imzalı belgeler vererek güven tesis ettiği belirtildi. Kararda, Seçil Erzan'ın katılanlara söz konusu fona paranın döviz üzerinden yatırıldığını söylediği, paranın bankanın genel merkezine fiziki olarak götürülerek elden alındığını ve oradan sisteme sokulduğunu, bu nedenle de uygulamadan görünmediğini söyleyerek genel olarak katılanların iradelerini sakatladığı ifade edildi.
Savunmaları hayatın olağan akışına aykırı
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, Seçil Erzan'ın savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve suçtan kurtulmaya yönelik çelişkiler içerdiğini belirterek nitelikli dolandırıcılık kapsamında kaldığına hükmetti. Kararda, sanıkların mağdur ve müşteki sayısının fazlalığı ile zincirleme suç hükümleri uygulanarak cezalarında artırıma gidildiği vurgulandı. Tarafların karara karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurma hakları bulunuyor.