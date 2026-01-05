Türkiye
102 yıl 4 ay hapis cezası almıştı: Seçil Erzan davasında gerekçeli karar açıklandı
Sputnik Türkiye
Yüksek karlı gizli fon davasında çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis cezası alan Seçil Erzan'la ilgili kararın gerekçesi açıklandı... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
Aralarında Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi çok sayıda ünlü ismi yüksek karlı gizli fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yargılanan ve 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan bankacı Seçil Erzan'la ilgili gerekçeli karar açıklandı. Kararda, Erzan’ın eylemleriyle genel olarak katılanların iradelerini sakatladığı belirtildi.Hayali bir fona ikna ettiSabah'ın haberine göre, Seçil Erzan, şube müdürü olduğu bankanın nüfuzunu kullanarak mağdurları yüksek getirili, sadece özel müşterilerin alındığı ve Fatih Terim gibi isimlerin de içinde bulunduğu hayali bir fona ikna etti. Mahkeme; Erzan'ın mağdurlardan aldığı paralar karşılığında banka antetli, sahte kaşeli ve ıslak imzalı belgeler vererek güven tesis ettiği belirtildi. Kararda, Seçil Erzan'ın katılanlara söz konusu fona paranın döviz üzerinden yatırıldığını söylediği, paranın bankanın genel merkezine fiziki olarak götürülerek elden alındığını ve oradan sisteme sokulduğunu, bu nedenle de uygulamadan görünmediğini söyleyerek genel olarak katılanların iradelerini sakatladığı ifade edildi.Savunmaları hayatın olağan akışına aykırıİstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, Seçil Erzan'ın savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve suçtan kurtulmaya yönelik çelişkiler içerdiğini belirterek nitelikli dolandırıcılık kapsamında kaldığına hükmetti. Kararda, sanıkların mağdur ve müşteki sayısının fazlalığı ile zincirleme suç hükümleri uygulanarak cezalarında artırıma gidildiği vurgulandı. Tarafların karara karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurma hakları bulunuyor.
17:57 05.01.2026 (güncellendi: 18:01 05.01.2026)
Yüksek karlı gizli fon davasında çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis cezası alan Seçil Erzan'la ilgili kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, Erzan'ın eylemleriyle katılanların iradelerini sakatladığı dile getirildi.
Aralarında Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi çok sayıda ünlü ismi yüksek karlı gizli fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yargılanan ve 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan bankacı Seçil Erzan'la ilgili gerekçeli karar açıklandı. Kararda, Erzan’ın eylemleriyle genel olarak katılanların iradelerini sakatladığı belirtildi.

Hayali bir fona ikna etti

Sabah'ın haberine göre, Seçil Erzan, şube müdürü olduğu bankanın nüfuzunu kullanarak mağdurları yüksek getirili, sadece özel müşterilerin alındığı ve Fatih Terim gibi isimlerin de içinde bulunduğu hayali bir fona ikna etti. Mahkeme; Erzan'ın mağdurlardan aldığı paralar karşılığında banka antetli, sahte kaşeli ve ıslak imzalı belgeler vererek güven tesis ettiği belirtildi. Kararda, Seçil Erzan'ın katılanlara söz konusu fona paranın döviz üzerinden yatırıldığını söylediği, paranın bankanın genel merkezine fiziki olarak götürülerek elden alındığını ve oradan sisteme sokulduğunu, bu nedenle de uygulamadan görünmediğini söyleyerek genel olarak katılanların iradelerini sakatladığı ifade edildi.

Savunmaları hayatın olağan akışına aykırı

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, Seçil Erzan'ın savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve suçtan kurtulmaya yönelik çelişkiler içerdiğini belirterek nitelikli dolandırıcılık kapsamında kaldığına hükmetti. Kararda, sanıkların mağdur ve müşteki sayısının fazlalığı ile zincirleme suç hükümleri uygulanarak cezalarında artırıma gidildiği vurgulandı. Tarafların karara karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurma hakları bulunuyor.
