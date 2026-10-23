https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/istanbulda-hava-kirliligi-yuzde-3-artti-en-kirli-ve-en-temiz-bolgeler-aciklandi--1109792836.html

İstanbul'da hava kirliliği yüzde 3 arttı: En kirli ve en temiz bölgeler açıklandı

İstanbul'da hava kirliliği yüzde 3 arttı: En kirli ve en temiz bölgeler açıklandı

Sputnik Türkiye

İTÜ tarafından yapılan araştırma İstanbul'da eylül ayında hava kirliliğinin yüzde 3 arttığı ortaya çıktı. Kirliliğin en yüksek ölçüldüğü yer Sultangazi... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T11:44+0300

2026-10-23T11:44+0300

2026-10-23T11:44+0300

yaşam

hüseyin toros

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü)

meteoroloji

hava kirliliği

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İstanbul'da hava kirliliği eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi. Hava kirliliğinin en yüksek olduğu istasyon Sultangazi olurken onu Kağıthane izledi. Havanın en temiz olduğu bölgeler ise Kandilli, Üsküdar ve Ümraniye. 24 istasyondan alınan veriler kirliliği ortaya koyduİTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'da 2025 ve 2026'nın eylül aylarında hava kirliliği oranına ilişkin çalışma yaptı. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonlarında kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi.Buna göre, kentte eylül ayındaki PM10 konsantrasyonu ortalaması 24 istasyonda metreküp başına 29,33 mikrogram olarak belirlendi. Bu oran, geçen yılın aynı ayında ise ortalama 28,38 mikrogram olarak ölçüldü. Böylece partiküler madde kaynaklı hava kirliliğinin geçen yıla göre yüzde 3 arttığı belirlendi.En kirli bölge Sultangazi olduEylül ayında kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon metreküp başına 61,73 mikrogramla "Sultangazi 3" oldu. Bunu sırasıyla metreküp başına 57,89 mikrogramla "Kağıthane 1" ve 53,18 mikrogramla "Sultangazi 2" istasyonları takip etti.Havası en temiz bölgeler açıklandıAynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon ise metreküp başına 12,96 mikrogramla "Kandilli 1" oldu. Bunu 13,02 mikrogramla "Üsküdar 1" ve 15,17 mikrogramla "Ümraniye 1" istasyonları izledi.Hava kirliliği en çok hangi bölgelerde arttı?Böylece partikül madde hava kirliliği oranının kentteki 15 istasyonda azaldığı, 9 istasyonda ise arttığı tespit edildi. Hava kirliliği oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı istasyonlar yüzde 75,97 ile "Çatladıkapı", yüzde 63,34 ile "Sultangazi 2" olarak belirlendi.Aynı dönemde partikül madde hava kirliliği oranının en fazla azaldığı istasyonun yüzde 50,2'yle "Beylikdüzü" olması dikkati çekti. Bu istasyonları yüzde 30,44 ile "Yenibosna", yüzde 29,77 ile "Alibeyköy" takip etti.Neden hava kirliliği arttı?İstanbul özelinde her ay hava kirliliği üzerine çalışma yapıp hava kalitesini takip ettiklerini dile getiren Toros, "Eylül ayında eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğunun etkisi arttı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde okul servisleriyle işe gidiş-geliş hareketliliği artıyor. Bu durum hava kalitemizin bozulmasına neden oluyor." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/bmden-hava-kirliligi-uyarisi-yilda-100-bin-ek-olumle-baglantili-olabilir-1108561381.html

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hüseyin toros, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü), meteoroloji, hava kirliliği