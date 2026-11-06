https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/basaksehirde-tem-otoyolunda-tir-devrildi-3-serit-trafige-kapatildi-1110157672.html

Başakşehir'de TEM Otoyolu'nda tır devrildi: 3 şerit trafiğe kapatıldı

Başakşehir'de TEM Otoyolu'nda tır devrildi: 3 şerit trafiğe kapatıldı

Sputnik Türkiye

Başakşehir'de, tırın devrildiği TEM Otoyolu'nda 3 şeridin kapanması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T10:25+0300

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türki̇ye

i̇stanbul

edirne

başakşehir

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Başakşehir'de TEM Otoyolu'nda tır devrildi.TEM Otoyolu'nun Altınşehir mevkisinde Edirne istikametinde seyir halindeki tır, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Tırın devrildiği yolun 3 şeridi trafiğe kapandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ulaşım tek şeritten sağlanıyorTrafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede, ulaşım emniyet şeridinden sağlanıyor.Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

türki̇ye

i̇stanbul

edirne

başakşehir

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