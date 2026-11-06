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Başakşehir'de TEM Otoyolu'nda tır devrildi: 3 şerit trafiğe kapatıldı
Başakşehir'de TEM Otoyolu'nda tır devrildi: 3 şerit trafiğe kapatıldı
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Başakşehir'de, tırın devrildiği TEM Otoyolu'nda 3 şeridin kapanması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. 06.11.2026, Sputnik Türkiye
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Başakşehir'de TEM Otoyolu'nda tır devrildi.TEM Otoyolu'nun Altınşehir mevkisinde Edirne istikametinde seyir halindeki tır, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Tırın devrildiği yolun 3 şeridi trafiğe kapandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ulaşım tek şeritten sağlanıyorTrafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede, ulaşım emniyet şeridinden sağlanıyor.Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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i̇stanbul, edirne, başakşehir

Başakşehir'de TEM Otoyolu'nda tır devrildi: 3 şerit trafiğe kapatıldı

10:25 06.11.2026 (güncellendi: 10:56 06.11.2026)
Başakşehir'de TEM Otoyolu'nda tır devrildi: 3 şerit trafiğe kapatıldı
Başakşehir'de TEM Otoyolu'nda tır devrildi: 3 şerit trafiğe kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
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Başakşehir'de, tırın devrildiği TEM Otoyolu'nda 3 şeridin kapanması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Başakşehir'de TEM Otoyolu'nda tır devrildi.
TEM Otoyolu'nun Altınşehir mevkisinde Edirne istikametinde seyir halindeki tır, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Tırın devrildiği yolun 3 şeridi trafiğe kapandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede, ulaşım emniyet şeridinden sağlanıyor.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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