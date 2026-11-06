https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/filistinli-uzmandan-batiya-tepki-ukraynadaki-iskence-vakalarina-sessiz-kalmak-ahlaki-cokus-1110166304.html

Filistinli uzmandan Batı'ya tepki: Ukrayna'daki işkence vakalarına sessiz kalmak ahlaki çöküş

Filistinli uzmandan Batı'ya tepki: Ukrayna'daki işkence vakalarına sessiz kalmak ahlaki çöküş

Sputnik Türkiye

Uluslararası ilişkiler uzmanı el-Hatib, Ukrayna'daki gizli cezaevleri ve işkence vakaları karşısında Batı'nın takındığı sessiz tutumu 'Batının ahlak sisteminin... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T14:55+0300

2026-11-06T14:55+0300

2026-11-06T14:55+0300

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Filistinli uluslararası ilişkiler uzmanı ve Rus Kültür ve Bilim Elçisi Dr. Samir el-Hatib, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın Kiev yönetiminin kontrolündeki gizli işkencehanelere ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.Sputnik'e konuşan el-Hatib, söz konusu vakaların yalnızca Kiev rejiminin iç sorunlarını değil, aynı zamanda uluslararası toplumun ve Batı'nın derin bir ahlaki kriz içinde olduğunu gözler önüne serdiğini vurguladı.'Ukrayna kurumları arasındaki çatlak derinleşiyor'Ukraynalı yetkililerin bu olaylara dair başlattığı soruşturmalara dikkat çeken el-Hatib, sürecin ülke içindeki askeri ve sivil kurumlar arasında tırmanan gerilimi ortaya koyduğunu belirtti.Filistinli uzman, mevcut durumun Ukrayna toplumunda çatışmayı destekleyenler ile karşı çıkanlar arasındaki bölünmeyi daha da belirginleştirdiği yorumunda bulundu.'Batı'nın sessizliği kendi çıkarlarına hizmet ediyor'Ukrayna cezaevlerindeki insan hakları ihlallerine karşı uluslararası toplumun tepkisiz kaldığını ifade eden el-Hatib, "Batılı ülkelerin ve uluslararası kamuoyunun Ukrayna hapishanelerine dair raporlar karşısındaki sessizliği tamamen Batı'nın kendi çıkarlarına hizmet etmektedir ve Batı ahlak sisteminin çöküşünün açık bir kanıtıdır" değerlendirmesini yaptı.Başkentteki baskın alarma yol açtıUkrayna'da gizli işkencehaneler 2014 yılından bu yana düzenli olarak açığa çıkarılıyor. Son olarak bu ayın başında başkent Kiev yakınlarında cereyan eden olaylar bu işkencehaneleri yeniden gündeme getirdi.Ukrayna basınına yansıyan haberlerde, silahlı kişilerin bir evin bodrumunda yaklaşık 40 kişiyi zorla alıkoyduğu belirtilmişti. Durumu protesto etmek için toplanan kalabalık ile polis arasında arbede çıkmış, olay yerinden silah sesleri yükselmişti.Tepkilerin ardından bodrumda tutulan kişilerin bir kısmı serbest bırakılırken, alıkonulanlar arasında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu ve mağdurların üzerinde darp izleri tespit edildiği bildirilmişti.Ukrayna Ulusal Muhafızlar Başkanı Aleksandr Pivnenko, söz konusu adreste birliğini terk eden askerlerin tutulduğunu doğrularken, Devlet Başkanlığı Ofisi yetkilileri devlete karşı eylem şüphesine dikkat çekerek ülke genelinde kişilerin zorla tutulduğu benzer noktaların varlığını kabul etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/kremlin-rus-heyetinin-melania-trump-ile-gerceklestirdigi-gorusmeyi-olumlu-buluyoruz-1110163829.html

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