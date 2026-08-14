https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/fenerbahce-takim-otobusune-saldiri-sorusturmasi-4-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1108018724.html

Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı soruşturması: 1 şüpheli tutuklandı

Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı soruşturması: 1 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Futbol A Takımı'nı taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T19:18+0300

2026-08-14T19:18+0300

2026-08-14T19:38+0300

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fenerbahçe

otobüs

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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Fenerbahçe Futbol A Takımı'nı taşıyan otobüse yönelik saldırı soruşturması kapsamında yeni HTS ve baz istasyonu analizleri yapıldı.Analizler sonucunda elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesi'ne götürüldü.Hakimlik, 1 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/fenerbahce-otobusune-silahli-saldiri-sorusturmasi-5-supheliye-yonelik-operasyon-1107912869.html

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