https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/fenerbahce-takim-otobusune-saldiri-sorusturmasi-4-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1108018724.html
Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı soruşturması: 1 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı soruşturması: 1 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Futbol A Takımı'nı taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T19:18+0300
2026-08-14T19:18+0300
2026-08-14T19:38+0300
türki̇ye
fenerbahçe
otobüs
otobüs şöförü
otobüs kazası
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saldırı girişimi
silahlı saldırı
mahkeme
mahkeme kararı
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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Fenerbahçe Futbol A Takımı'nı taşıyan otobüse yönelik saldırı soruşturması kapsamında yeni HTS ve baz istasyonu analizleri yapıldı.Analizler sonucunda elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesi'ne götürüldü.Hakimlik, 1 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/fenerbahce-otobusune-silahli-saldiri-sorusturmasi-5-supheliye-yonelik-operasyon-1107912869.html
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fenerbahçe, otobüs, otobüs şöförü, otobüs kazası, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, mahkeme, mahkeme kararı
Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı soruşturması: 1 şüpheli tutuklandı
19:18 14.08.2026 (güncellendi: 19:38 14.08.2026)
Fenerbahçe Futbol A Takımı'nı taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Fenerbahçe Futbol A Takımı'nı taşıyan otobüse yönelik saldırı soruşturması kapsamında yeni HTS ve baz istasyonu analizleri yapıldı.
Analizler sonucunda elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesi'ne götürüldü.
Hakimlik, 1 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.