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Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı soruşturması: 1 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı soruşturması: 1 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Futbol A Takımı'nı taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T19:18+0300
2026-08-14T19:38+0300
türki̇ye
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otobüs
otobüs şöförü
otobüs kazası
saldırı
saldırı girişimi
silahlı saldırı
mahkeme
mahkeme kararı
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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Fenerbahçe Futbol A Takımı'nı taşıyan otobüse yönelik saldırı soruşturması kapsamında yeni HTS ve baz istasyonu analizleri yapıldı.Analizler sonucunda elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesi'ne götürüldü.Hakimlik, 1 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/fenerbahce-otobusune-silahli-saldiri-sorusturmasi-5-supheliye-yonelik-operasyon-1107912869.html
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fenerbahçe, otobüs, otobüs şöförü, otobüs kazası, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, mahkeme, mahkeme kararı
fenerbahçe, otobüs, otobüs şöförü, otobüs kazası, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı, mahkeme, mahkeme kararı

Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı soruşturması: 1 şüpheli tutuklandı

19:18 14.08.2026 (güncellendi: 19:38 14.08.2026)
© Fotoğraf : TwitterEmre Belözoğlu, Fenerbahçe, silahlı saldırı, Trabzon, 4 Nisan 2015
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, silahlı saldırı, Trabzon, 4 Nisan 2015 - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© Fotoğraf : Twitter
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Fenerbahçe Futbol A Takımı'nı taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Fenerbahçe Futbol A Takımı'nı taşıyan otobüse yönelik saldırı soruşturması kapsamında yeni HTS ve baz istasyonu analizleri yapıldı.
Analizler sonucunda elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesi'ne götürüldü.
Hakimlik, 1 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
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Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırı soruşturması: 5 şüpheliye yönelik operasyon
11 Ağustos, 09:56
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