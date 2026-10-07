https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/fon-sorusturmasi-fatma-betul-sayan-kaya-ifade-verecek-1109358143.html

Fon soruşturması: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi 'şüpheli' sıfatıyla ifade verecek

Fon soruşturması: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi 'şüpheli' sıfatıyla ifade verecek

Sputnik Türkiye

Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin "şüpheli" sıfatıyla ifade vereceği belirtildi. 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T13:36+0300

2026-10-07T13:36+0300

2026-10-07T13:48+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın "şüpheli" sıfatıyla ifade vereceği belirtildi.TMSF hesabına ödeme yapılmasına izin verildiİlgili bankalarca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sorulan görüş doğrultusunda Başsavcılık, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verdi.Söz konusu karar, Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvurunun incelenmesinin ardından alındı.Mal varlıklarının dondurulması için yazı gönderilmiştiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara gönderildiğini bildirmişti.

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