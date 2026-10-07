https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/fon-sorusturmasi-fatma-betul-sayan-kaya-ifade-verecek-1109358143.html
Fon soruşturması: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi 'şüpheli' sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturması: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi 'şüpheli' sıfatıyla ifade verecek
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin "şüpheli" sıfatıyla ifade vereceği belirtildi. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T13:36+0300
2026-10-07T13:36+0300
2026-10-07T13:48+0300
türki̇ye
fatma
fatma betül sayan kaya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102765/45/1027654518_1:0:1137:639_1920x0_80_0_0_e661069e75bd48e3fca8db7e92bd00ec.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın "şüpheli" sıfatıyla ifade vereceği belirtildi.TMSF hesabına ödeme yapılmasına izin verildiİlgili bankalarca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sorulan görüş doğrultusunda Başsavcılık, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verdi.Söz konusu karar, Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvurunun incelenmesinin ardından alındı.Mal varlıklarının dondurulması için yazı gönderilmiştiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara gönderildiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/izmir-paylasimi-sonrasi-bassavciliktan-berna-lacine-sorusturma-1109357625.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102765/45/1027654518_143:0:995:639_1920x0_80_0_0_5f7877e60fcf21c8f6a5dd34ad966578.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fatma, fatma betül sayan kaya
fatma, fatma betül sayan kaya
Fon soruşturması: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi 'şüpheli' sıfatıyla ifade verecek
13:36 07.10.2026 (güncellendi: 13:48 07.10.2026)
Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin "şüpheli" sıfatıyla ifade vereceği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın "şüpheli" sıfatıyla ifade vereceği belirtildi.
TMSF hesabına ödeme yapılmasına izin verildi
İlgili bankalarca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sorulan görüş doğrultusunda Başsavcılık, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verdi.
Söz konusu karar, Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvurunun incelenmesinin ardından alındı.
Mal varlıklarının dondurulması için yazı gönderilmişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara gönderildiğini bildirmişti.