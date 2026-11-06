https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/fatma-betul-sayan-kaya-tutuklandi-akin-gurlekten-aciklama-geldi-1110153029.html

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, Akın Gürlek'ten açıklama geldi: Yanlış yapanla vedalaşırız

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, Akın Gürlek'ten açıklama geldi: Yanlış yapanla vedalaşırız

Sputnik Türkiye

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T08:06+0300

2026-11-06T08:06+0300

2026-11-06T08:06+0300

türki̇ye

türkiye

fatma betül sayan kaya

akın gürlek

sermaye piyasası kurulu (spk)

ak parti

i̇lyas kaya

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Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında 5 Kasım'da tutuklandı. Kaya'nın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesinin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte yaptığı konuşmadan görüntülerin bulunduğu videoyu #DuruşumuzBelli etiketiyle paylaştı. Videoda Erdoğan'ın parti içinde yanlış yapanlarla yolların ayrılacağına ilişkin sözleri yer aldı.Paylaşımın, Kaya'nın tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmesinin hemen ardından yapılması siyasi gündemde dikkat çekti. Ancak Gürlek, mesajında Fatma Betül Sayan Kaya'nın adını doğrudan anmadı.Akın Gürlek'ten "Yanlış yapanla vedalaşırız" paylaşımıAdalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Kasım Perşembe günü X hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın şu ifadelerine yer verdi:#DuruşumuzBelli etiketiyle yayımlanan paylaşım, eski bakan hakkında yürütülen adli sürecin kamuoyuna yansıdığı saatlerde geldi.Gürlek'in paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti içindeki sorunlara ve parti disiplinine ilişkin sözleri de yer aldı. Erdoğan, parti mekanizmalarının işlediğini vurgularken hareketin içine girerek onu kirletmeye çalışan kişilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.AK Parti'den eş zamanlı paylaşımlarFatma Betül Sayan Kaya'nın mahkemeye sevk edilmesinin ardından AK Parti'nin kurumsal hesapları, milletvekilleri ve parti yöneticileri de sosyal medyada aynı etiketle mesajlar yayımladı.#DuruşumuzBelli etiketi etrafında yapılan paylaşımlarda parti içindeki yenilenme, siyasi kararlılık ve yanlış yapanlarla yolların ayrılması mesajları öne çıktı.Adalet Bakanı Gürlek'in de bu paylaşımlara katılması, özellikle eski bir AK Parti bakanının tutuklama süreciyle aynı döneme denk gelmesi nedeniyle dikkat çekti. Bununla birlikte paylaşımın doğrudan Kaya hakkındaki soruşturmayla bağlantılı olduğuna ilişkin Gürlek tarafından yapılmış açık bir açıklama bulunmuyor.Fatma Betül Sayan Kaya hangi suçlamalarla tutuklandı?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, sermaye piyasalarındaki işlemler mercek altına alındı.Fatma Betül Sayan Kaya, savcılıkta şüpheli sıfatıyla ifade verdikten sonra "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlik, Kaya'nın söz konusu suçlamalar kapsamında tutuklanmasına karar verdi. Tutuklama kararı, kesinleşmiş mahkûmiyet anlamına gelmiyor.Eşi ve eski SPK Başkanı hakkında adli kontrol kararıAynı soruşturma kapsamında ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya ile eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise adli kontrol kararı verildi.Sulh ceza hakimliği, iki isim hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme yükümlülüğü uygulanmasına hükmetti.Soruşturma kapsamında Kaya çiftinin daha önce de ifadelerine başvurulmuştu. 7 Ekim'de savcılıkta ifade veren çiftin işlemlerinin ardından SPK tarafından hazırlanan denetim raporu da soruşturma dosyasına girmişti.Fon soruşturmasında Özata Denizcilik hisseleri mercek altındaAnadolu Ajansının ulaştığı savcılık sevk yazısında, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) hisselerinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bulgulara yer verildi.Yazıda, SPK tarafından Kaya'nın kamuya açıklanmamış ve yatırımcı kararlarını etkileyebilecek nitelikte bilgilere sahip olduğuna yönelik bir rapor hazırlandığı belirtildi.Savcılığın değerlendirmesine göre Kaya, söz konusu hisseleri Nisan 2026'da satın aldı ve 16 Eylül 2026'da elden çıkardı. Satışın borsada doğrudan işlemle değil, Tera Yatırım üzerinden virman yoluyla gerçekleştirildiği ve bedelin aynı gün hesabına aktarıldığı kaydedildi.Bu tespitler soruşturmanın dayanakları arasında bulunurken, isnat edilen suçlara ilişkin yargılama süreci devam ediyor.

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türkiye, fatma betül sayan kaya, akın gürlek, sermaye piyasası kurulu (spk), ak parti, i̇lyas kaya