https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/ev-sahibinden-unlu-futbolcu-icardiye-dava-tum-malvarligina-haciz-konulmasi-istendi--1110157990.html
Ev sahibinden ünlü futbolcu Icardi'ye dava: Tüm malvarlığına haciz konulması istendi
Ev sahibinden ünlü futbolcu Icardi'ye dava: Tüm malvarlığına haciz konulması istendi
Sputnik Türkiye
Galatasaraylı eski futbolcu Mauro Icardi ev sahibiyle davalık oldu. Icardi'nin 8 milyon liralık borcunu ödemediğini iddia eden ev sahibi, futbolcunun tüm... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T10:36+0300
2026-11-06T10:36+0300
2026-11-06T10:36+0300
yaşam
mauro icardi
haciz
ihtiyati tedbir
mahkeme
ev sahibi
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Göktürk'teki lüks villasını 4 ay erken tahliye edip 8 milyon lira borcunu ödemediği gerekçesiyle ev sahibiyle davalık olan Galatasaraylı eski futbolcu Mauro Icardi'nin tüm malvarlığına haciz konulması talep edildi. Mahkeme ise bu talebi reddetti.Evin yıllık kirası 504 bin dolar Sabah'ın haberine göre, ünlü futbolcu Mauro Icardi, geçtiğimiz yıl Göktürk'te bir villa kiraladı. Evin yıllık kirası 504 bin dolar yani yaklaşık 23 milyon 330 bin liraydı. Ancak Icardi bir yıllık sözleşmenin bitmesine 4 ay kala evi boşalttı. Bunun üzerine ev sahibi şirket, kalan dört aylık kira bedeli olan 8 milyon lirayı da ödemesini talep etti. Ünlü yıldız olumsuz cevap verince, şirket icraya başvurdu. Arjantinli yıldız ise icraya itiraz etti. Evi kiraya veren şirket, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutarak itirazın iptali için dava açtı.Mal varlığına ihtiyati tebdir konulsunTaraflar arasındaki dava süreci devam ederken sıcak bir gelişme daha yaşandı.Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmaması üzerine İcardi'nin yurtdışına çıkma ihtimalinden dolayı ihtiyati haciz talebinde bulunuldu. Ev sahibi şirketin İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesine sunduğu dilekçede, villanın İcardi tarafından hasarlı bırakıldığı, transfer döneminin bitmesiyle oyuncunun yurtdışına çıkacağı belirtildi. Haklı alacakları alma durumlarına istinaden oyuncunun mal varlığına ihtiyati haciz talebinde bulunulması talep edildi. Ancak talep mahkeme tarafından reddedildi.
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mauro icardi, haciz, ihtiyati tedbir, mahkeme, ev sahibi
mauro icardi, haciz, ihtiyati tedbir, mahkeme, ev sahibi
Ev sahibinden ünlü futbolcu Icardi'ye dava: Tüm malvarlığına haciz konulması istendi
Galatasaraylı eski futbolcu Mauro Icardi ev sahibiyle davalık oldu. Icardi'nin 8 milyon liralık borcunu ödemediğini iddia eden ev sahibi, futbolcunun tüm malvarlığına haciz konulmasını istedi.
Göktürk'teki lüks villasını 4 ay erken tahliye edip 8 milyon lira borcunu ödemediği gerekçesiyle ev sahibiyle davalık olan Galatasaraylı eski futbolcu Mauro Icardi'nin tüm malvarlığına haciz konulması talep edildi. Mahkeme ise bu talebi reddetti.
Evin yıllık kirası 504 bin dolar
Sabah'ın haberine göre, ünlü futbolcu Mauro Icardi, geçtiğimiz yıl Göktürk'te bir villa kiraladı. Evin yıllık kirası 504 bin dolar yani yaklaşık 23 milyon 330 bin liraydı. Ancak Icardi bir yıllık sözleşmenin bitmesine 4 ay kala evi boşalttı. Bunun üzerine ev sahibi şirket, kalan dört aylık kira bedeli olan 8 milyon lirayı da ödemesini talep etti. Ünlü yıldız olumsuz cevap verince, şirket icraya başvurdu. Arjantinli yıldız ise icraya itiraz etti. Evi kiraya veren şirket, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutarak itirazın iptali için dava açtı.
Mal varlığına ihtiyati tebdir konulsun
Taraflar arasındaki dava süreci devam ederken sıcak bir gelişme daha yaşandı.
Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmaması üzerine İcardi'nin yurtdışına çıkma ihtimalinden dolayı ihtiyati haciz talebinde bulunuldu. Ev sahibi şirketin İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesine sunduğu dilekçede, villanın İcardi tarafından hasarlı bırakıldığı, transfer döneminin bitmesiyle oyuncunun yurtdışına çıkacağı belirtildi. Haklı alacakları alma durumlarına istinaden oyuncunun mal varlığına ihtiyati haciz talebinde bulunulması talep edildi. Ancak talep mahkeme tarafından reddedildi.