https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/erzurum-ardahan-ve-karsta-yogun-kar-yagisi-cadde-ve-sokaklar-beyaza-burundu-1110175077.html
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta yoğun kar yağışı: Cadde ve sokaklar beyaza büründü
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta yoğun kar yağışı: Cadde ve sokaklar beyaza büründü
Sputnik Türkiye
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerin ardından kent merkezlerinde de yaşamı etkiledi. Yağışla birlikte cadde ve sokaklar beyaza... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T22:09+0300
2026-11-06T22:09+0300
2026-11-06T22:09+0300
türki̇ye
erzurum
ardahan
kars
kar
kar yağışı
kar topu
kar fırtınası
kar tatili
yoğun kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1a/1103813315_0:173:2730:1709_1920x0_80_0_0_fce75aee9ffcc16bb4677b608b202b0a.jpg
Erzurum'da sağanak, yüksek kesimlerde yerini sis ve kar yağışına bıraktı. Şiddetini artıran kar nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, tarihi mekanlar karla kaplı görüntüsüyle ilgi gördü. Palandöken Kayak Merkezi'ne çıkanlar da yoğun kar altında fotoğraf ve video çekti.Ardahan'ın yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar, özellikle Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında etkisini artırdı. Sulakyurt köyünün yaylaları ve yol kenarındaki trafik levhaları karla kaplandı. Yetkililer, akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.Kars'ta ise sağanağın ardından kent merkezinde kar yağışı başladı. Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, Sarıkamış ilçe merkezine mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışının ardından bölgede yaşayanlar araçlarının ve evlerinin önünde biriken karları temizledi, çocuklar ise kardan adam yapıp kar topu oynadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/bolu-valiligi-duyurdu-kentte-kar-yagisi-bekleniyor-1110174900.html
türki̇ye
erzurum
ardahan
kars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1a/1103813315_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d8d4b4e931d5b529dbf096fdba545ac6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erzurum, ardahan, kars, kar, kar yağışı, kar topu, kar fırtınası, kar tatili, yoğun kar yağışı, kar küreme, kar tatili, kar körlüğü
erzurum, ardahan, kars, kar, kar yağışı, kar topu, kar fırtınası, kar tatili, yoğun kar yağışı, kar küreme, kar tatili, kar körlüğü
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta yoğun kar yağışı: Cadde ve sokaklar beyaza büründü
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerin ardından kent merkezlerinde de yaşamı etkiledi. Yağışla birlikte cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, bölgedeki tarihi mekanlar ve yollar karla kaplandı.
Erzurum'da sağanak, yüksek kesimlerde yerini sis ve kar yağışına bıraktı. Şiddetini artıran kar nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, tarihi mekanlar karla kaplı görüntüsüyle ilgi gördü. Palandöken Kayak Merkezi'ne çıkanlar da yoğun kar altında fotoğraf ve video çekti.
Ardahan'ın yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar, özellikle Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında etkisini artırdı. Sulakyurt köyünün yaylaları ve yol kenarındaki trafik levhaları karla kaplandı. Yetkililer, akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.
Kars'ta ise sağanağın ardından kent merkezinde kar yağışı başladı. Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, Sarıkamış ilçe merkezine mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışının ardından bölgede yaşayanlar araçlarının ve evlerinin önünde biriken karları temizledi, çocuklar ise kardan adam yapıp kar topu oynadı.