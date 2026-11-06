https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/erzurum-ardahan-ve-karsta-yogun-kar-yagisi-cadde-ve-sokaklar-beyaza-burundu-1110175077.html

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta yoğun kar yağışı: Cadde ve sokaklar beyaza büründü

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta yoğun kar yağışı: Cadde ve sokaklar beyaza büründü

Sputnik Türkiye

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerin ardından kent merkezlerinde de yaşamı etkiledi. Yağışla birlikte cadde ve sokaklar beyaza... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

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Erzurum'da sağanak, yüksek kesimlerde yerini sis ve kar yağışına bıraktı. Şiddetini artıran kar nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, tarihi mekanlar karla kaplı görüntüsüyle ilgi gördü. Palandöken Kayak Merkezi'ne çıkanlar da yoğun kar altında fotoğraf ve video çekti.Ardahan'ın yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar, özellikle Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında etkisini artırdı. Sulakyurt köyünün yaylaları ve yol kenarındaki trafik levhaları karla kaplandı. Yetkililer, akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.Kars'ta ise sağanağın ardından kent merkezinde kar yağışı başladı. Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, Sarıkamış ilçe merkezine mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışının ardından bölgede yaşayanlar araçlarının ve evlerinin önünde biriken karları temizledi, çocuklar ise kardan adam yapıp kar topu oynadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/bolu-valiligi-duyurdu-kentte-kar-yagisi-bekleniyor-1110174900.html

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