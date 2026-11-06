https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/bolu-valiligi-duyurdu-kentte-kar-yagisi-bekleniyor-1110174900.html

Bolu Valiliği duyurdu: Kentte kar yağışı bekleniyor

Bolu Valiliği duyurdu: Kentte kar yağışı bekleniyor

Sputnik Türkiye

Bolu'da 7 Kasım'da kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Valilik, yer yer 20 santimetreye ulaşması beklenen yağışa karşı halkı tedbirli... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T21:39+0300

2026-11-06T21:39+0300

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Bolu Valiliği, kentte 7 Kasım Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğini bildirdi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, yağışların 7 Kasım saat 03.00'te başlayarak 8 Kasım saat 06.00'ya kadar etkili olması öngörülüyor. Yağışın yer yer 5 ila 20 santimetre kar bırakabileceği belirtildi.Açıklamada, ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı halkın dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/meteoroloji-kirmizi-cizgiyi-cekti-uclu-alarm-verdi-saganak-kar-ve-firtina-kapida-1110150857.html

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bolu valiliği, kar, kar yağışı, kar tatili, yoğun kar yağışı, kar tatili, kar fırtınası, kar küreme