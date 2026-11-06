Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/bolu-valiligi-duyurdu-kentte-kar-yagisi-bekleniyor-1110174900.html
Bolu Valiliği duyurdu: Kentte kar yağışı bekleniyor
Bolu Valiliği duyurdu: Kentte kar yağışı bekleniyor
Sputnik Türkiye
Bolu'da 7 Kasım'da kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Valilik, yer yer 20 santimetreye ulaşması beklenen yağışa karşı halkı tedbirli... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T21:39+0300
2026-11-06T21:39+0300
türki̇ye
bolu valiliği
kar
kar yağışı
kar tatili
yoğun kar yağışı
kar tatili
kar fırtınası
kar küreme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1c/1077848251_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1a31813c680999f98172cddf50153b16.jpg
Bolu Valiliği, kentte 7 Kasım Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğini bildirdi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, yağışların 7 Kasım saat 03.00'te başlayarak 8 Kasım saat 06.00'ya kadar etkili olması öngörülüyor. Yağışın yer yer 5 ila 20 santimetre kar bırakabileceği belirtildi.Açıklamada, ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı halkın dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/meteoroloji-kirmizi-cizgiyi-cekti-uclu-alarm-verdi-saganak-kar-ve-firtina-kapida-1110150857.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1c/1077848251_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_509cf100d546d0eca7fc7629c3ebc91b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bolu valiliği, kar, kar yağışı, kar tatili, yoğun kar yağışı, kar tatili, kar fırtınası, kar küreme
bolu valiliği, kar, kar yağışı, kar tatili, yoğun kar yağışı, kar tatili, kar fırtınası, kar küreme

Bolu Valiliği duyurdu: Kentte kar yağışı bekleniyor

21:39 06.11.2026
© AA / Mehmet Emin GürbüzBolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
© AA / Mehmet Emin Gürbüz
Abone ol
Bolu'da 7 Kasım'da kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Valilik, yer yer 20 santimetreye ulaşması beklenen yağışa karşı halkı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Bolu Valiliği, kentte 7 Kasım Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yağışların 7 Kasım saat 03.00'te başlayarak 8 Kasım saat 06.00'ya kadar etkili olması öngörülüyor. Yağışın yer yer 5 ila 20 santimetre kar bırakabileceği belirtildi.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı halkın dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
TÜRKİYE
Meteoroloji kırmızı çizgiyi çekti, üçlü alarm verdi: Sağanak, kar ve fırtına kapıda
07:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала