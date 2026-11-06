https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/bolu-valiligi-duyurdu-kentte-kar-yagisi-bekleniyor-1110174900.html
Bolu Valiliği duyurdu: Kentte kar yağışı bekleniyor
Bolu Valiliği duyurdu: Kentte kar yağışı bekleniyor
Sputnik Türkiye
Bolu'da 7 Kasım'da kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Valilik, yer yer 20 santimetreye ulaşması beklenen yağışa karşı halkı tedbirli... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T21:39+0300
2026-11-06T21:39+0300
2026-11-06T21:39+0300
türki̇ye
bolu valiliği
kar
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yoğun kar yağışı
kar tatili
kar fırtınası
kar küreme
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Bolu Valiliği, kentte 7 Kasım Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğini bildirdi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, yağışların 7 Kasım saat 03.00'te başlayarak 8 Kasım saat 06.00'ya kadar etkili olması öngörülüyor. Yağışın yer yer 5 ila 20 santimetre kar bırakabileceği belirtildi.Açıklamada, ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı halkın dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/meteoroloji-kirmizi-cizgiyi-cekti-uclu-alarm-verdi-saganak-kar-ve-firtina-kapida-1110150857.html
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bolu valiliği, kar, kar yağışı, kar tatili, yoğun kar yağışı, kar tatili, kar fırtınası, kar küreme
bolu valiliği, kar, kar yağışı, kar tatili, yoğun kar yağışı, kar tatili, kar fırtınası, kar küreme
Bolu Valiliği duyurdu: Kentte kar yağışı bekleniyor
Bolu'da 7 Kasım'da kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Valilik, yer yer 20 santimetreye ulaşması beklenen yağışa karşı halkı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Bolu Valiliği, kentte 7 Kasım Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yağışların 7 Kasım saat 03.00'te başlayarak 8 Kasım saat 06.00'ya kadar etkili olması öngörülüyor. Yağışın yer yer 5 ila 20 santimetre kar bırakabileceği belirtildi.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı halkın dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.