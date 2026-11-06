https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/emekli-maaslarina-yeni-zam-formulu-bakan-simsek-tarih-verdi-1110154225.html

Emekli maaşlarına yeni zam formülü: Bakan Şimşek tarih verdi

Emekli maaşlarına yeni zam formülü: Bakan Şimşek tarih verdi

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm emeklileri kapsaması planlanan yeni maaş düzenlemesi için aralık ayını işaret etti. Zamların yaş ve prim ödeme gün... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T08:26+0300

2026-11-06T08:26+0300

2026-11-06T08:26+0300

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Milyonlarca emeklinin beklediği maaş düzenlemesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Şimşek, 5 Kasım Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, tüm emeklileri kapsaması öngörülen yeni bir maaş artışı üzerinde çalışıldığını duyurdu.Bakan Şimşek, 2027 yılında emeklilerin alım gücünü desteklemeyi amaçlayan düzenlemenin henüz tamamlanmadığını belirterek zam miktarlarının emeklilerin yaşı ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşabileceğini söyledi.Yeni düzenleme için aralık ayını işaret eden Şimşek, çalışmaların büyük olasılıkla bu dönemde tamamlanacağını ve 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ardından TBMM'nin değerlendirmesine sunulacağını ifade etti.Emekli maaşlarına zamda yeni kriter: Yaş ve prim günüBakan Şimşek'in açıklamalarında en dikkat çeken başlık, emekli maaşlarına yapılacak artışlarda farklı kriterlerin uygulanması oldu.Şimşek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsamasının öngörüldüğünü ancak artış miktarlarının herkes için aynı olmayabileceğini belirtti.Bakan Şimşek, konuya ilişkin şunları söyledi:Bu açıklama, yeni sistemde yalnızca mevcut emekli aylığının değil, emeklinin yaşı ile çalışma hayatı boyunca ödediği prim gün sayısının da dikkate alınabileceğine işaret ediyor. Ancak kriterlerin hangi hesaplama yöntemiyle uygulanacağı henüz açıklanmadı.Seyyanen zamda da farklılaşma olabilirMilyonlarca emeklinin gündemindeki seyyanen zam seçeneğine de değinen Şimşek, olası bir artışta yaş ve prim ödeme gün sayısının dikkate alınabileceğini ifade etti.Şimşek, "Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek" sözleriyle, maaşlara yapılabilecek sabit tutarlı artışın da emeklilerin özelliklerine göre farklılaştırılabileceği mesajını verdi.Bununla birlikte seyyanen zam yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Bakanlıklar ve ilgili kurumlar arasındaki teknik çalışmaların devam ettiği belirtiliyor.Emekli zammı ne zaman belli olacak? Şimşek aralık ayını işaret ettiEmekli maaşlarına yönelik düzenlemenin takvimi hakkında da bilgi veren Bakan Şimşek, çalışmaların tamamlanması için Aralık 2026'yı işaret etti.Şimşek, "Nihai çalışma büyük ihtimalle aralık içerisinde yapılır ve büyük ihtimalle bütçeden hemen sonra sizin takdirinize getirilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Yeni düzenlemenin yalnızca Hazine ve Maliye Bakanlığını değil, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başta olmak üzere birçok kamu kurumunu ilgilendirdiğini belirten Şimşek, bu nedenle henüz kesin bir rakam açıklanamayacağını söyledi.Düzenlemenin yasalaşması için hazırlanacak teklifin TBMM'deki görüşmelerden geçmesi gerekecek. Dolayısıyla zam oranları, ödeme tarihleri ve uygulama esasları henüz kesinleşmiş değil.Emeklilere ne kadar zam yapılacak?Bakan Şimşek'in açıklamalarının ardından en çok merak edilen soru, emekli maaşlarına ne kadar artış yapılacağı oldu.Ancak Şimşek, teknik çalışmalar tamamlanmadığı için herhangi bir zam oranı veya seyyanen artış tutarı açıklamadı.Bakan Şimşek, düzenlemenin mali boyutuna da dikkat çekerek SGK'ye bütçeden yapılan kaynak transferlerinin arttığını belirtti. Yeni maaş düzenlemesinin finansmanı konusunda ilave tedbirlerin gündeme gelebileceğini söyledi.Bu nedenle emeklilere yapılacak olası artışın miktarı, kapsamı ve uygulanacak hesaplama yöntemi aralık ayında tamamlanması beklenen çalışmaların ardından netleşebilecek.Şimşek'ten emekli maaşları için dikkat çeken açıklama: Bir haktırTBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde muhalefet milletvekillerinin emeklilere ilişkin eleştirilerini de yanıtlayan Şimşek, emekli aylıklarının sosyal güvenlik sistemindeki yerine vurgu yaptı.Şimşek, emeklilerin kamu bütçesi üzerinde yük olarak görüldüğü yönündeki eleştirilere karşı çıkarak emekli aylığının çalışma hayatı boyunca ödenen primlerle kazanılmış bir hak olduğunu belirtti.Bakan, emeklilerin alım gücünün desteklenmesi amacıyla hazırlanan düzenlemenin bu anlayış doğrultusunda ele alındığını ifade etti.2027'de yeni vergi artışı olacak mı? Şimşek yanıtladıBakan Şimşek'in açıklamalarındaki bir diğer önemli başlık ise 2027 yılı vergi politikası oldu.Toplantının ardından gazeteciler, emeklilere yönelik düzenlemenin finansmanı konusunda sözünü ettiği "tedbir" ifadesinin yeni vergi artışları anlamına gelip gelmediğini sordu.Şimşek, bu soruya şu yanıtı verdi:"2027 yılında gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi genel oranlarında bir artış gündemimizde yoktur."Böylece Bakan Şimşek, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve KDV'nin genel oranlarının artırılmasının hükümetin mevcut planları arasında bulunmadığını açıkladı.Ancak bu açıklama, bütün vergi kalemlerinde veya maktu vergi tutarlarında hiçbir değişiklik yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Bakanın değerlendirmesi, söz konusu üç verginin genel oranlarıyla sınırlı bulunuyor.Emekliler için gözler aralık ayına çevrildiMehmet Şimşek'in son açıklamalarıyla birlikte emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemenin temel çerçevesi belirginleşmeye başladı.Hazırlıkların mevcut haliyle tüm emeklileri kapsaması, artış miktarlarında yaş ve prim ödeme gün sayısının dikkate alınması ve çalışmaların aralık ayında tamamlanması hedefleniyor.Ancak zam oranları, seyyanen artış uygulanıp uygulanmayacağı ve yeni maaşların ne zaman ödeneceği konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.Milyonlarca emekli, aralık ayında tamamlanması beklenen teknik çalışmaların ardından hükümetin açıklayacağı yeni maaş formülünü bekliyor.

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