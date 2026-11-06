https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/bitcoinde-sert-dusus-76-bin-dolarin-altinda-ne-oluyor-1110153612.html

Bitcoin'de sert düşüş: 76 bin doların altında ne oluyor?

Bitcoin'de sert düşüş: 76 bin doların altında ne oluyor?

Sputnik Türkiye

ABD borsalarındaki sert satış dalgası kripto para piyasasına da sıçradı. Bitcoin 76 bin doların altını görürken Ethereum yüzde 6'dan fazla değer kaybetti... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T08:17+0300

2026-11-06T08:17+0300

2026-11-06T08:17+0300

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Bitcoin fiyatları, ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan sert satış dalgasının ardından düşüşünü hızlandırdı. Dünyanın en büyük kripto para birimi, 5 Kasım Perşembe günü 76 bin doların altına gerileyerek kripto para piyasasındaki satış baskısını derinleştirdi.CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin, gün içinde 75 bin 525 dolara kadar gerilerken Türkiye saatiyle 23.00 itibarıyla 76 bin 241 dolardan işlem gördü. Son 24 saatteki kayıp yüzde 4,6 olarak hesaplanırken haftalık düşüş yüzde 5'i aştı.Kripto para piyasasının toplam değeri ise aynı dönemde yüzde 4,22 azalarak 2,56 trilyon dolara indi. ABD ara seçimlerinin ardından Wall Street'te yaşanan sert dalgalanma, dijital varlıklara yönelik risk iştahını da olumsuz etkiledi.Bitcoin 76 bin doların altına indi: Ethereum da sert düştüBitcoin'deki gerilemeye piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum (ETH) da eşlik etti. Ethereum'un fiyatı son 24 saatte yüzde 6,1 düşerek 2 bin 258 dolara kadar indi.Satış baskısı diğer büyük kripto paralara da yayıldı. Bitcoin ve Ethereum'un yanı sıra Solana, XRP ve kripto para şirketlerinin hisselerinde de önemli kayıplar yaşandı.CoinDesk'in aktardığı CoinGlass verilerine göre, sert fiyat hareketlerinin etkisiyle 24 saat içinde 1 milyar doların üzerinde kaldıraçlı kripto para pozisyonu tasfiye edildi. Tasfiyelerin büyük bölümü fiyatların yükseleceği beklentisiyle açılan pozisyonlarda gerçekleşti.Nasdaq yüzde 5,5 düştü: Wall Street'te satış dalgasıKripto para piyasasındaki düşüşün arka planında, ABD borsalarında teknoloji şirketlerine yönelik yoğun satışlar bulunuyor.5 Kasım Perşembe günü gerçekleşen işlemlerde teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 5,5, S&P 500 yüzde 4,4 ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 3,4 değer kaybetti.Dow Jones endeksi 1.833 puan gerilerken, Nasdaq son 19 ayın en sert günlük düşüşlerinden birini yaşadı. Yapay zekâ ve yarı iletken şirketlerindeki kayıplar piyasadaki genel satış baskısını artırdı.Yapay zeka şirketlerinde milyarlarca dolarlık kayıpABD borsalarındaki satışların merkezinde, yapay zekâ yatırımlarının maliyeti ve veri merkezlerinin geleceğine ilişkin endişeler yer aldı.Reuters'ın haberine göre, ABD ara seçimlerinde Demokratların elde ettiği kazanımların veri merkezi yatırımlarına yönelik daha sıkı denetimleri beraberinde getirebileceği beklentisi teknoloji hisselerini olumsuz etkiledi.Özellikle yarı iletken ve veri merkezi şirketleri ağır kayıplar yaşadı. Nvidia hisseleri yaklaşık yüzde 9, AMD hisseleri ise yüzde 17 gerilerken, Philadelphia Yarı İletken Endeksi yüzde 12 düştü.Nasdaq 100 endeksindeki sert satışların ardından teknoloji şirketlerinin toplam piyasa değerinde yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık kayıp meydana geldi.ABD ara seçimleri Bitcoin fiyatlarını neden etkiledi?ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Demokratların Kongrenin iki kanadında çoğunluğu kazanması, finans piyasalarında yeni düzenlemelere ilişkin beklentileri gündeme taşıdı.Özellikle teknoloji şirketlerinin yapay zekâ altyapısı, veri merkezleri ve enerji tüketimi konusunda daha sıkı denetimlerle karşılaşabileceğine yönelik endişeler, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına yol açtı.Bitcoin de bu satış dalgasından etkilendi. Ancak kripto para piyasasındaki düşüşü yalnızca seçim sonuçlarına bağlamak mümkün değil. Kaldıraçlı işlemlerin tasfiye edilmesi, teknoloji hisselerindeki kayıplar ve likidite koşulları da gerilemede etkili oldu.Bitcoin için yeni belirsizlik: CLARITY Act ne olacak?ABD'deki siyasi dengelerin değişmesi, kripto para sektörünün uzun süredir beklediği CLARITY Act düzenlemesinin geleceğini de belirsizleştirdi.Dijital varlıklara ilişkin kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturmayı amaçlayan düzenleme, kripto para piyasalarının hangi kurumlar tarafından ve nasıl denetleneceğini belirlemeyi hedefliyor.Ancak tasarı, 15 Eylül 2026'da ABD Senatosundaki usul oylamasında ilerlemek için gerekli 60 oya ulaşamamıştı. Oylamada 50 senatör düzenlemenin ilerletilmesini desteklerken 49 senatör karşı çıkmıştı.Demokratların Kongrede çoğunluğu kazanmasıyla tasarının mevcut haliyle yasalaşmasına ilişkin beklentiler daha da zayıfladı. Sektör temsilcileri, yeni dönemde yatırımcı koruması, kara para aklamayla mücadele ve çıkar çatışmaları konularında daha sıkı düzenlemelerin gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.Kripto para şirketlerinin hisseleri de gerilediBitcoin ve Ethereum'daki değer kayıpları, ABD borsalarında işlem gören kripto para şirketlerine de yansıdı.Coinbase, Robinhood, Strategy ve Bullish gibi dijital varlıklarla bağlantılı şirketlerin hisseleri, 5 Kasım'daki işlemlerde sert düşüşler yaşadı.Kripto para madenciliğinden yapay zekâ veri merkezi işletmeciliğine yönelen bazı şirketlerde ise kayıplar yüzde 15-20 seviyelerine ulaştı.Bu tablo, Bitcoin fiyatlarının yalnızca kripto para piyasasındaki gelişmelerden değil, teknoloji sektörüne yönelik yatırımcı beklentilerinden de etkilendiğini ortaya koydu.Bitcoin'de bundan sonra hangi seviyeler izlenecek?Bitcoin'in yeniden 76 bin doların altına gerilemesi, kısa vadeli fiyat hareketleri açısından bu seviyeyi yakından izlenen bir eşik haline getirdi.5 Kasım'da görülen yaklaşık 75 bin 525 dolarlık gün içi dip seviye, satış baskısının devam etmesi durumunda takip edilebilecek fiyat bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu seviyenin kalıcı bir destek oluşturacağı kesin değil.Bitcoin'in yeniden 76 bin doların üzerine yerleşmesi ise satışların hız kaybedip kaybetmediğini değerlendirmek açısından önem taşıyor.Önümüzdeki dönemde ABD borsalarının seyri, Fed'in faiz politikası, kripto para fonlarına yönelik para akımları ve CLARITY Act düzenlemesinin geleceği, yatırımcıların izleyeceği başlıca gelişmeler arasında bulunuyor.

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