https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/ehliyet-almayi-dusunenler-dikkat-yeni-yilda-surucu-kurslari-cep-yakacak-maliyet-50-bin-lirayi-1110171087.html

Ehliyet almayı düşünenler dikkat: Yeni yılda sürücü kursları cep yakacak, maliyet 50 bin lirayı aşacak

Ehliyet almayı düşünenler dikkat: Yeni yılda sürücü kursları cep yakacak, maliyet 50 bin lirayı aşacak

Sputnik Türkiye

Ehliyet kurslarının fiyatlarına yeni yılla birlikte yüzde 50'ye yakın zam gelmesi bekleniyor. 2027 yılında ehliyet almak isteyenlerin 50 bin lirayı gözden... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T17:05+0300

2026-11-06T17:05+0300

2026-11-06T17:32+0300

türki̇ye

ehliyet

ehliyet ücreti

ehliyet kursları

ehliyet sınavı

ehliyet yenileme

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Yeni yıl yaklaşırken ehliyet kursları da fiyat artışına hazırlanıyor. Özellikle İstanbul ve Ankara'daki kurslarda yüzde 50 fiyat artışı talep edilirken, 2027 yılında ehliyet almanın maliyeti 50 bin liraya yaklaşacak.Kurs ücreti, ehliyet ücreti ve sınav ücreti 50 bin lirayı geçebilirNTV'nin haberine göre, İstanbul Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Murat Tekin şu anda kentte kurs ücretlerinin 20-25 bin lira bandında olduğunu söyledi. Tekin, yeni yıldan itibaren kurs ücretlerinin 35 bin lira civarında olacağını da beklediklerini dile getirdi.Sürücü eğitimindeki en büyük maliyetin akaryakıt ve bina giderleri olduğunu sözlerine ekleyen Tekin, "Çok büyük bir artış oldu. Mecburen bunun eğitime yansıtılması gerekecek." dedi.Maliyetler arttı fiyatlar da artacakOrta Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz de Ankara'daki fiyatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankara'da ehliyet kurslarının fiyatının 20 bin lira olduğunu dile getiren Tepeöz, "Bu sene ehliyet fiyatlarını 35 bin lira civarında yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.İran'daki savaştan dolayı akaryakıt fiyatlarının neredeyse yüzde 100 arttığına işaret eden Tepeöz, "Kira giderleri arttı. Araç alımlarındaki maliyeler arttı. Lastik giderleri ve bakım masrafları derken biz de zam yapmak durumundayız." dedi.Zam gelmeden herkes kayıt olma derdindeBu sene geçerli olan fiyatlardan faydalanmak isteyenler de kurslarda yoğunluk oluşturmaya başladı. Tepeöz, kurumlardaki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığına işaret edip "Çünkü maliyetler artıyor. Direksiyon sınavı değişecek ve zorlaşacak" ifadelerini kullandı. Ehliyet alırken hangi ücretler ödeniyor?Ehliyet alırken kurs ücretinin yanı sıra sınav ücreti ve harç ücretleri de var. A1-A2 ehliyet harcı fiyatı 2 bin 240 lira iken B ehliyeti harcı ise 6 bin 754 lira. Ehliyet değerli kağıt bedeli bin 690 lirayken yeni yıl ile birlikte harçlar ve sınav ücretlerinde de artış yaşanacak. Yeni fiyatlarla birlikte ehliyet almak isteyenler 50 bin liraya yakın ödeme yapacak.Ehliyet sınava değişecek mi?

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