https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/down-sendromlu-cocugu-oyun-alanina-almadilar-256-bin-lira-ceza-kesildi--1110169517.html

Down sendromlu çocuğu oyun alanına almadılar: 256 bin lira ceza kesildi

Down sendromlu çocuğu oyun alanına almadılar: 256 bin lira ceza kesildi

Sputnik Türkiye

TİHEK, down sendromlu kız çocuğunu oyun alanına almayan işletmeye 'ayrımcılık' suçundan 256 bin 357 lira para cezası verdi. 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T16:23+0300

2026-11-06T16:23+0300

2026-11-06T16:23+0300

türki̇ye

türkiye i̇nsan hakları ve eşitlik kurumu (ti̇hek)

down sendromu

ayrımcılık

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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), down sendromlu Melek Baltacı isimli çocuğu oyun alanına almayan işletmeye 'ayrımcılık' gerekçesiyle 256 bin 357 lira para cezası kesti. TİHEK tarafından bu işletmeye daha önce de benzer bir olay sonrası aynı ihlalden 204 bin 285 TL idari para cezası uygulanmıştı.Küçük kızı oyun alanına almadılar Emekli astsubay Feridun Baltacı, Down sendromlu kızı Melek Baltacı'nın alışveriş merkezindeki çocuk oyun alanına alınmadığı gerekçesiyle ayrımcılık suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Baltacı, suç duyurusu dilekçesinde kızının oyun parkı görevlileri tarafından "Özel çocukları almıyoruz" denilerek alana alınmadığını ileri sürdü.Geçen yıl 10 Ocak'ta meydana gelen olayla ilgili, Ankara Batı 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde işletmenin mesul müdürü Ali M. hakkında dava açıldı. Yargılama sonunda Ali M'ye "Kişiler arasında ayrımcılık yapma" suçundan 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.Ayrımcılık kararı verildiBu karar sonrasında baba Baltacı, TİHEK'e şikayette bulundu. TİHEK'in incelemesi kapsamında savunma sunan şirket vekili, ayrımcılık iddialarını destekleyen herhangi bir bilgi, belge veya delil bulunmadığını ileri sürdü. Başvurunun olaydan yaklaşık 1 yıl sonra yapılmasının iddiaların gerçekliği konusunda soru işaretleri oluşturduğunu belirten şirket vekili, şirketin ve çalışanlarının özel gereksinimli çocuklara yönelik olumsuz bir tutum sergilemediğini savundu.İkinci kez ceza aldı TİHEK tarafından işletmeye ayrımcılık yasağı ihlal edildiği gerekçesiyle 256 bin 357 TL ceza uygulandı. TİHEK tarafından bu işletmeye daha önce de benzer bir olay sonrası aynı ihlalden 204 bin 285 TL idari para cezası uygulanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/tesetturlu-kadin-havuza-alinmadi-site-yonetimine-ayrimcilik-suclamasi-1106652837.html

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