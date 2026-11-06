https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-fon-sorusturmasi-aciklamasi-13-kasimda-odeme-hazirligi-var-1110173690.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon soruşturması açıklaması: '13 Kasım'da ödeme hazırlığı var'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon soruşturması açıklaması: '13 Kasım'da ödeme hazırlığı var'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması kapsamında yatırımcılara 13 Kasım'da yeni bir ödeme yapılacağını ve ödemelerin düşük tutardan yüksek... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T19:34+0300

2026-11-06T19:34+0300

2026-11-06T19:48+0300

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak fon soruşturması, enflasyon ve emeklilere yönelik düzenlemeler hakkında değerlendirmelerde bulunuyor.Fon soruşturmasına değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ''Sıkıntı sadece belirli fonlarda. Sorunlu fonlarda manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı yapıldığını görüyoruz. Hukuk ve ahlak dışı kazançlar elde edildiğini görüyoruz. Bakan Şimşek'in başkanlığı finansal istikrar komitesi 17 Eylül'de bazı kararlar verdi. 131 fona karantina diyebileceğimiz bir uygulama söz konusu. O günden bugüne süreç ilerliyor'' dedi.Yılmaz, ''Serbest fonların içinde hisse senetleri var. Bazı hisse senetleri üzerinden çok ciddi pay oluşturulmuş. Manipüle edilerek fiyatı şişirilmiş. Sanal bir değer gösterilerek kredi oluştururmuş. Bu bir döngü içinde devam etmiş. Bundan çeşitli kişiler ve şirketler haksız kazanç elde etmişler'' açıklamasında bulundu.Yılmaz, ''Sapla samanı karıştırmamamız lazım. Suç işleyenlere, dolandırıcılara karşı ne gerekiyorsa mücadelemizi yapıyoruz. İkincisi ama hukuka uygun meşru yatırım yapanlar var. Bunu karıştırmamamız lazım. Bir taraftan hastalıkla mücadele ederken, bir taraftan da bünyeyi korumamız lazım. Sermaye Piyasaları kalkınmamız için değerli olduğunun farkında olmamız lazım. 131 fon, toplam portföy değerinin yüzde 7'sine denk. Rakamsal olarak büyük bir anlam ifade etmeyebilir ama anlamı itibariyle ciddiyetle mücadele ediyoruz'' ifadelerini kullandı.Yılmaz, ''131 fon için iade hesabı açıldı. 31.5 milyar TL civarında para iade edildi. Fon varlıkları ve iadeler yatırımcılara verilecek. 7 şirketten 4 tanesi olağan tasfiye sürecine girdi. 55 bin 801 yatırımcıya 55.4 milyar TL ödeme yapıldı. Olağan tasfiye süreci neredeyse tamamlandı diyebiliriz. Olağanüstü tasfiyede ise 3 şirket kaldı. Tera, Pusula ve Atlas. Toplamda 420 bin yatırımcı ödeme aldı. Toplam yatırımcılara 130 milyar TL ödeme yapıldı'' şeklinde konuştu.Yılmaz, ''13 Kasım'da yeni bir ödeme yapılması için hazırlıklar yapılıyor. Gelecek hafta Cuma günü önemli miktarda ödeme yapılacağını söyleyebilirim. Ödemeler en düşükten en yükseğe doğru gidecek. Süreç hassasiyet gerektiriyor. Ödemeler net yatırım tutarı üzerinden yapılıyor. Bu da MKK kayıtlarıyla yapılıyor. Bütün işlemler kayıtlarda var. O çerçevede de sağlıklı bir şekilde ödemeler yapılıyor. Şu anda yaptığımız ara ödeme. O ödemenin sınırı da 1 milyon TL. Ara ödeme sonrası nihai mahsuplaşma başlayacak'' dedi.Yılmaz, ''Soruşturma kapsamlı yürütülüyor. Adli süreçte 444 şüpheliden 113'ü tutuklandı. Hisse bazlı manipülasyona ilişkin SPK'nın çalışmaları devam ediyor. Bunlar bittikçe SPK suç duyurularında bulunuyor ve adli makamlar da gerekeni yapıyorlar. İncelenen hisselerin sayısı 50'yi bulabilir'' dedi.Kanun hazırlığı hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ''Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için yapısal düzenlemeler içeren yeni bir kanun hazırlığı yapıyoruz. Gelecek haftaya kadar kanun tasarısının büyük oranda şekilleneceğini düşünüyorum. Biz Meclis'e göndereceğiz. Meclis'te değerlendirilecektir. Bu kanunumuz sermaye piyasalarına daha fazla güç verecektir. Sermaye piyasalarımız eskisinden güçlü olacak'' açıklamasında bulundu.Enflasyonda düşüş sürecek mi?Enflasyona değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ''Son gelen rakam bir miktar beklentinin üzerinde. Yüzde 29.77 civarında. Özellikle hizmet kalemlerinde iyileşme var. Savaş enflasyona 7 puanlık etki yaptı. Maliye politikamız enflasyona daha çok destek verecek'' dedi.Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?Asgari ücret zammı hakkında konuşan Yılmaz, ''Asgari ücret kamunun tek başına verdiği bir karar değil. Üç taraf var. Asgari ücretle ilgili henüz o süreç başlamadı. Denge için şekillenecektir diye umuyorum'' açıklamasında bulundu.Emekliye refah payı düzenlemesiEmekli düzenlemesi hakkında Yılmaz, ''Emekliye refah düzenlemesiyle ilgili epeydir çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar bir düzenleme yapacağız. Bütün emeklilerle ilgili bir çalışma söz konusu. Farklı alternatifler çalışılıyor. En sonunda Meclis'e arz edilecek. Yıl başından önce mutlaka Meclis'e arz edilecektir diye düşünüyorum. Gelecek yılın başından itibaren de etkisini hissedeceğiz'' şeklinde konuştu.

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cevdet yılmaz, türkiye, fon, fon soruşturması, ödeme, geri ödeme, ödeme sistemi