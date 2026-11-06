Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünün reçeteleriyle bugünün sorunlarına çare bulunmaz
15:36 06.11.2026 (güncellendi: 16:38 06.11.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'sancılı bir dönemden geçiyoruz' dedi ve 'Dünün reçeteleriyle bugünün sorunlarına çare bulunmaz' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "TRT World Forum 2026 Resmi Açılış Töreni"nde konuştu:
Artık tüm dünya şu gerçeği görüyor, dünün reçeteleriyle bugünün sorunlarına çare bulunmaz
Güç rekabetinin giderek sertleştiği, kuralların yok sayıldığı, kural temelli sistemin çok ciddi manada aşındığı, değerlerin adeta toprak kaymasına uğradığı sancılı bir dönemden geçiyoruz.
En başta bölgemiz olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde cereyan eden hadiselere baktığımızda sistemin iflas bayrağını çektiği görülüyor.
Filistinlileri asırlardır yaşadıkları vatan topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan yerleşimci terörü, modern dünyanın kayıtsız bakışları altında her gün daha da pervasız hale geliyor.
Sadece Ekim ayında Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik 3 binden fazla saldırı ve ihlal kayıtlara geçti.
Türkiye olarak daha adil ve özgür bir dünyanın inşası için sadece elimizi değil bütün bedenimizi, kalbimizi hatta yüreğimizi taşın altına koymuş durumdayız.
Basın özgürlüğü kavramının siyasetçilere karşı bir sopa olarak kullanılması kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye söz konusu olduğun aslan kesilenler, mesele soykırım şebekesi olunca bakıyorsunuz hemen kağıttan kaplana dönüşüyor. Türkiye'yi art niyetli bir şekilde karalamaya ve sıkıştırmaya çalışılan algı operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz. Türkiye olarak daha adil ve özgür bir dünyanın inşası için bütün bedenimizi kalbimizi taşın altına koymuş durumdayız.
'Gazze Barış Anlaşması ne yazık ki uygulanmıyor'
Bizim de imzalanmasına katkı verdiğimiz Gazze Barış Anlaşması ne yazık ki uygulanmıyor. Uluslararası ilişkilerin temeli olan 'ahde vefa' ilkesi hayata geçirilemiyor. Bu şekilde hiçbir sorunun çözülemeyeceğini herkes anlamalıdır