https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/mamdani-vancein-iran-savasi-aciklamasini-ironik-buldu-demokratlara-filistin-ve-iran-cagrisi-1110124286.html

Mamdani, Vance'in İran savaşı açıklamasını 'ironik' buldu: Demokratlara Filistin ve İran çağrısı

Mamdani, Vance'in İran savaşı açıklamasını 'ironik' buldu: Demokratlara Filistin ve İran çağrısı

Sputnik Türkiye

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Demokratların ara seçimlerde elde ettiği galibiyetin ardından Filistin ve İran'daki gelişmelerin partinin öncelikleri... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T10:29+0300

2026-11-05T10:29+0300

2026-11-05T10:29+0300

dünya

abd

donald trump

benyamin netanyahu

i̇ran

i̇srail

abd

nbc news

zohran mamdani

j.d. vance

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/05/1110124097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0fb69965d954f082a941d076eacb16f3.jpg

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Demokratların ABD ara seçimlerde elde ettiği galibiyetin ardından Filistin ve İran konularının öncelikli olarak gündeme alınması gerektiğini belirtti.Mamdani, ülkede yapılan ara seçimlerin ardından NBC News kanalına değerlendirmelerde bulundu. Demokratların ara seçimlerde elde ettiği zaferin 2028'deki başkanlık seçimleri için "ilerici" bir adaya yol açıp açmadığı sorusuna Mamdani, "Kesinlikle, evet" yanıtını verdi.Demokratların hangi konulara öncelik vermesi gerektiğine ilişkin değerlendirmesinde Filistin ve İran'daki gelişmelere işaret eden Mamdani, uluslararası hukukun ihlal edilmesini finanse etmeye devam etmenin tartışılması gereken öncelikli konulardan biri olduğunu ifade etti.Mamdani, "Dünyanın pek çok yerinde, özellikle Filistin'e ve hatta İran'a baktığımızda, uluslararası hukukun ihlal edilmesini finanse etmeye devam ettiğimiz gerçeğini konuşmak bir önceliktir. Bu, karşı konulması gereken bir şey ve şu an bunu yapma şansımız olduğu için heyecanlıyım" dedi.JD Vance'in İran savaşı açıklaması hakkında: 'İronik'ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in seçimlerdeki mağlubiyetin nedenlerinden birinin İran savaşı olduğu yönündeki açıklamasına da değinen Mamdani, Vance'in kendi yönetiminin attığı adımları başkaları atmış gibi gösterdiğini savunarak bu yaklaşımı "ironik" olarak nitelendirdi.Mamdani konu hakkında şunları söyledi:Vance'in Trump'ı İran savaşı konusunda uyardığı iddia edildiÖte yandan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, İran'la savaşın kamuoyunda büyük tepki gördüğü ve Cumhuriyetçilere ara seçimleri kaybettirebileceği konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ı uyardığı öne sürüldü.Axios'un Trump'ın yakın çevresindeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, Vance'in savaşın kamuoyu nezdinde büyük ölçüde desteklenmediğine ilişkin uyarılarda bulunduğu, üst düzey yetkililerin çoğunun da Vance ile aynı görüşü paylaştığı belirtildi.Vance'in ayrıca İran savaşının Cumhuriyetçilere ara seçimleri kaybettireceğini düşündüğü iddia edildi. Haberde, Trump'ın ise İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya daha yakın olduğu, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun baskısı üzerine ara seçimlerden önce saldırı düzenlemeyi değerlendirdiği ancak bunu seçim sonrasına ertelediği öne sürüldü.Trump'ın önündeki seçeneklerin İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmak, Tahran ile anlaşmaya varmak veya deniz ablukası ve ekonomik yaptırımlarla mevcut baskıyı sürdürmek olduğu aktarıldı.Öte yandan Katar'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında savaşın yeniden başlamasını önleyecek bir anlaşma taslağı üzerinde çalışıldığı ve tarafların önümüzdeki günlerde doğrudan müzakerelere dönmesinin hedeflendiği kaydedildi.Vance, daha önce ara seçimlerde Cumhuriyetçi Partinin oy kaybetmesini İran'la yaşanan gerilime ve İsrail'le ilişkilere bağlamıştı. Trump ise Cumhuriyetçilerin seçimlerde kan kaybetmesinin nedeninin İran'a karşı yürütülen savaş olup olmadığı sorusuna, "İran da bunun bir parçasıydı" yanıtını vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/tarihi-tekerrur-16-yasinda-kennedynin-elini-sikan-clintonin-16-yasindaki-abdul-sayedin-elini-1110119895.html

i̇ran

i̇srail

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, benyamin netanyahu, i̇ran, i̇srail, abd, nbc news, zohran mamdani, j.d. vance