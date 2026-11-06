https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/brent-petrol-100-dolarin-altina-indi-piyasalar-alarmda-1110154696.html

Brent petrol 100 doların altına indi: Piyasalar alarmda

Brent petrol 100 doların altına indi: Piyasalar alarmda

Sputnik Türkiye

ABD ara seçimlerinin ardından İran savaşında diplomatik çözüm beklentilerinin güçlenmesi, petrol fiyatlarında sert düşüşü beraberinde getirdi. Brent petrol iki... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T08:36+0300

2026-11-06T08:36+0300

2026-11-06T08:36+0300

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Küresel enerji piyasalarında petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki savaşın geleceğine ilişkin beklentilerle sert dalgalanmaya başladı. Brent petrol, hafta içinde yüzde 8'i aşan günlük değer kaybının ardından 100 doların altına gerilerken, piyasalar 6 Kasım Cuma gününe de yüksek oynaklıkla girdi.Brent petrolün varil fiyatı, 5 Kasım Perşembe günü 94 doların altını görerek yaklaşık iki ayın en düşük seviyesine indi. Aynı günün ilerleyen saatlerinde toparlanarak 97 dolar civarına yükselen Brent, cuma günü de yükselişini sürdürdü.Reuters'ın 6 Kasım tarihli haberine göre Brent petrol yüzde 1,6 artışla 99,86 dolara, ABD tipi Batı Teksas petrolü (WTI) ise yüzde 1,22 yükselişle 91,62 dolara çıktı. Buna rağmen petrol fiyatları haftayı yaklaşık yüzde 12 kayıpla tamamlama yolunda ilerliyor.Petrol fiyatları neden düşüyor? Gözler ABD ve İran'daPetrol fiyatlarındaki sert düşüşün arkasında, ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerin ardından değişen siyasi dengeler bulunuyor.Demokratların hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda çoğunluğu elde etmesi, Başkan Donald Trump yönetiminin İran savaşına ilişkin politikalarında değişiklik olabileceği beklentisini güçlendirdi.Piyasalarda, Kongredeki yeni dengelerin Trump yönetimi üzerinde diplomatik çözüm yönünde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor. Ancak seçim sonuçlarının ABD'nin İran'a yönelik askerî faaliyetlerini otomatik olarak durduracağı anlamına gelmediği belirtiliyor.İran savaşındaki gerilimin azalması ihtimali, petrol arzındaki kesintilerin hafifleyebileceği beklentisiyle fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.Brent petrolde sert düşüş: İki ayın en düşük seviyesiPetrol piyasasında satış baskısı özellikle 4 Kasım Çarşamba günü belirginleşti.Brent petrolün varil fiyatı, gün içinde yüzde 8'i aşan değer kaybı yaşarken 5 Kasım'da düşüşünü sürdürerek 94 doların altına indi.Anadolu Ajansının aktardığı verilere göre Brent, perşembe günü Türkiye saatiyle 09.08'de 94,33 dolardan işlem gördü. Aynı saatlerde WTI petrolü 87,34 dolar seviyesindeydi.Bu hareket, Ortadoğu'daki savaş nedeniyle uzun süredir yüksek seyreden petrol fiyatlarında önemli bir geri çekilmeye işaret etti.Hürmüz Boğazı'nda yeni saldırılar: Petrol yeniden yükseldiPetrol fiyatlarının düşüşünü sınırlayan en önemli gelişme ise Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki tanker saldırıları oldu.İran'ın 5 Kasım Perşembe günü üç yeni tanker saldırısı bildirmesinin ardından, küresel petrol arzına ilişkin endişeler yeniden gündeme geldi.Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ndeki petrol üreticilerini dünya piyasalarına bağlayan en önemli deniz geçişlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bölgede gemi trafiğinin aksaması, uluslararası petrol arzını doğrudan etkileyebiliyor.ANZ emtia stratejisti Daniel Hynes, boğazdan gerçekleşen deniz taşımacılığının normal kapasitesinin yüzde 60'ının altına gerilediğine dikkat çekti.Bu nedenle İran savaşında diplomatik çözüm beklentileri petrolü aşağı çekerken, tanker saldırıları ve arz kesintisi riski fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.Petrol fiyatlarında diplomasi etkisi: Müzakereler başladı mı?ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslar da petrol piyasasının gündeminde bulunuyor.İran devlet ajansı IRNA'nın haberine göre, İran'ın üst düzey yönetimi çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla diplomatik girişimlere onay verdi.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin Katar'ın başkenti Doha üzerinden Washington yönetimiyle mesaj alışverişinde bulunduğunu açıkladı.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Trump'ın diplomatik çözümü tercih ettiğini, ancak İran'a yeni saldırılar düzenlenmesi konusunda henüz nihai bir karar vermediğini belirtti.Bununla birlikte diplomatik temasların başlaması, kapsamlı bir ateşkes veya barış anlaşmasına varıldığı anlamına gelmiyor.Altın fiyatlarında toparlanma: Ons yeniden 4 bin doların üzerindePetrol piyasasındaki sert gerilemeye karşılık altın fiyatları, ABD ara seçimlerinin ardından doların zayıflamasından destek buldu.Ons altın, 4 Kasım Çarşamba günü güçlü bir yükseliş kaydederek yeniden 4 bin doların üzerine çıktı. 5 Kasım'da ise gün içinde 4 bin 130 dolar civarında işlem gördü.Anadolu Ajansının aktardığı piyasa verilerine göre ons altın, 5 Kasım saat 18.15 itibarıyla 4 bin 120 dolar seviyesinde bulunuyordu.Altın fiyatlarındaki toparlanmada doların seyri, faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler etkili oldu.Gram altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da son durumKüresel piyasalarda ons altının yükselmesi, Türkiye'deki gram altın fiyatlarına da yansıdı.5 Kasım Perşembe günü Kapalıçarşı'da gram altın gün içinde 6 bin 677 TL seviyesini görürken, farklı piyasa kaynaklarında gün sonuna doğru fiyatların 6 bin 600 TL civarında seyrettiği görüldü.Bloomberg HT'nin 5 Kasım saat 18.30 verilerine göre Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 616,51 TL seviyesinde bulunuyordu.Türkiye'de gram altın fiyatlarının yönü açısından hem ons altın hem de dolar/TL kuru belirleyici olmaya devam ediyor.Borsa İstanbul yükselişini koruyamadı: BIST 100 düştüKüresel piyasalardaki dalgalanma Borsa İstanbul'da da etkisini gösterdi.BIST 100 endeksi, 4 Kasım Çarşamba gününü yüzde 4,12 yükselişle 11.478,13 puandan tamamladı.5 Kasım Perşembe günü ise güne yüzde 0,60 artışla 11.546,61 puandan başlayan endeks, gün içinde yön değiştirdi.BIST 100, günü yüzde 1,26 değer kaybıyla 11.333,27 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en düşük 11.315,36, en yüksek 11.617 puanı gördü.Petrol fiyatlarında bundan sonra ne olacak?Petrol piyasasının kısa vadeli yönünde iki karşıt beklenti öne çıkıyor: ABD ile İran arasında diplomatik çözüm ihtimali ve Ortadoğu'daki enerji arzının kesintiye uğrama riski.İran savaşında gerilimin azalması ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının normale dönmesi, petrol fiyatlarındaki risk priminin gerilemesine neden olabilir.Buna karşılık yeni tanker saldırıları, askerî operasyonlar veya boğazdaki ulaşımın daha fazla aksaması petrol fiyatlarını yeniden yukarı çekebilir.Brent petrolün 100 dolar sınırına yeniden yaklaşması, küresel enerji piyasalarında belirsizliğin sürdüğünü gösterirken, yatırımcıların gözü Washington ve Tahran'dan gelecek açıklamalara çevrildi.

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