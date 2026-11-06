https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/beyaz-saraydan-hegseth-ve-rubio-iddialarina-yanit-geldi-1110162047.html

Hegseth ve Rubio gidiyor mu? Beyaz Saray'dan görev değişikliği iddialarına yanıt

Hegseth ve Rubio gidiyor mu? Beyaz Saray'dan görev değişikliği iddialarına yanıt

Sputnik Türkiye

ABD'de ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı kayıpların ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görevlerinden... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T12:31+0300

2026-11-06T12:31+0300

2026-11-06T12:37+0300

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Beyaz Saray, ABD'de ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı yenilginin ardından Donald Trump yönetiminde değişiklik yapılacağı ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görevlerinden ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.ABD basınında yer alan haberlerde, özellikle İran savaşı sürecini yönetme biçimi nedeniyle Hegseth'in görevden alınması yönünde çağrılar yapıldığı öne sürüldü. Cumhuriyetçilerin seçimlerdeki kayıplarından İran savaşının sorumlu tutulması, Savunma Bakanı'nın siyasi geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.Trump, ABC News'e verdiği telefon röportajında Hegseth hakkında kendisine bazı çağrılar geldiğini doğruladı ancak Savunma Bakanı'nı görevde tutma niyetinde olduğunu söyledi. Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada da Hegseth'in “harika bir iş çıkardığını” belirterek performansını övdü.Hegseth ise yayımladığı video mesajında kendisine yönelik görevden alma ve azil girişimlerine tepki gösterdi. Savunma Bakanı, “Bize saldırıyorlar çünkü etkiliyiz. Bu işe yaramayacak. Geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.Cumhuriyetçi vekilden Hegseth için azil girişimiCumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, Hegseth hakkında azil sürecini başlatma planından vazgeçmediğini açıkladı. Massie, Politico'ya yaptığı açıklamada azil karar tasarısını gelecek haftanın başında gündeme getireceğini söyledi.Massie, yaptığı paylaşımda da Trump'a, Demokratların Kongre'de çoğunluğu devralacağı ocak ayından önce Hegseth'i değiştirmesi çağrısında bulundu. Massie, yeni isimlerin Senato'da onaylanabilmesi için Trump'ın elindeki mevcut çoğunluğu kullanması gerektiğini savundu.Öte yandan The Washington Post, Trump'ın Genelkurmay Başkanı General Dan Caine veya ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ı görevden almayı değerlendirebileceğini yazdı. Her iki ismin de sekiz aydır devam eden İran savaşında yönetime askeri tavsiyelerde bulunduğu belirtildi.Rubio: Görevimin başında kalmak her zaman planımdıABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise 2028 başkanlık seçimleri öncesinde görevinden ayrılmayı değerlendirdiği yönündeki haberleri reddetti.The New York Times'a konuşan Rubio, Trump'ın görev süresi sona erene kadar yönetimde çalışmanın “her zaman planı” olduğunu belirterek, “Yaptığım işi seviyorum. Görevinden ayrılacağını söylediklerinde de hep gülüyorum. Hangi görevinden ayrılacakmışım diye soruyorum” dedi.Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı da Rubio'nun ara seçimlerin ardından görevinden ayrılacağı yönündeki haberleri “sahte haber” olarak nitelendirdi.Trump ve yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde yaşadığı kayıpların nedenleri arasında İran savaşını da göstermişti. Seçim sonuçlarıyla Demokratlar, Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu elde etmişti.

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marco rubio, donald trump, thomas massie, i̇ran, abd, abc news, new york times, politico