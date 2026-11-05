https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/trabzonspor--freiburga-1-0-maglup-oldu-1110146232.html
Trabzonspor, Freiburg'a 1-0 mağlup oldu
Trabzonspor, Freiburg'a 1-0 mağlup oldu
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında konuk ettiği Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T22:41+0300
2026-11-05T22:41+0300
2026-11-05T23:13+0300
spor
trabzonspor
uefa
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UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Almanya'nın Freiburg takımına 1-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ilk yenilgisini aldı.Karadeniz ekibi, Alman teknik adamın görev yaptığı dönemde sırasıyla Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya'da da KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yendi.Daha sonra Çaykur Rizespor deplasmanından 4-3'lük galibiyetle dönen ve Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini Freiburg karşısında sürdüremedi.Konferans Ligi'nde ilk yenilgiTrabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde ilk yenilgisini aldı.KuPS Kuopio ve Hearts maçlarından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Freiburg mağlubiyetiyle 6 puanda kaldı.Reis döneminde ilk kez gol atamadıTrabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ilk kez bir maçta gol atamadı.Süper Lig'de 5 lig maçında 15 gol atan, Konferans Ligi'nde de 2 maçta 6 gol kaydeden bordo-mavililer, bu kez gol atma başarısı gösteremedi.
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trabzonspor, uefa, uefa avrupa konferans ligi
trabzonspor, uefa, uefa avrupa konferans ligi
Trabzonspor, Freiburg'a 1-0 mağlup oldu
22:41 05.11.2026 (güncellendi: 23:13 05.11.2026)
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında konuk ettiği Freiburg'a 1-0 mağlup oldu.
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Almanya'nın Freiburg takımına 1-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ilk yenilgisini aldı.
Karadeniz ekibi, Alman teknik adamın görev yaptığı dönemde sırasıyla Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya'da da KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.
Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yendi.
Daha sonra Çaykur Rizespor deplasmanından 4-3'lük galibiyetle dönen ve Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini Freiburg karşısında sürdüremedi.
Konferans Ligi'nde ilk yenilgi
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde ilk yenilgisini aldı.
KuPS Kuopio ve Hearts maçlarından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Freiburg mağlubiyetiyle 6 puanda kaldı.
Reis döneminde ilk kez gol atamadı
Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ilk kez bir maçta gol atamadı.
Süper Lig'de 5 lig maçında 15 gol atan, Konferans Ligi'nde de 2 maçta 6 gol kaydeden bordo-mavililer, bu kez gol atma başarısı gösteremedi.