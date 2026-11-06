https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/bddk-golden-global-yatirim-bankasi-asnin-faaliyet-iznini-kaldirdi-1110155735.html
BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet iznini kaldırdı
BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet iznini kaldırdı
Sputnik Türkiye
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi. 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T09:19+0300
2026-11-06T09:19+0300
2026-11-06T09:19+0300
ekonomi̇
bddk
golden global yatırım bankası aş
faaliyet
resmi gazete
banka
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BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.Karar Resmi Gazete'deBDDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Kararda, "Kurulun 04 Kasım 2026 tarihli toplantısında, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/merkez-bankasi-papelin-faaliyet-iznini-iptal-etti-1108956730.html
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bddk, golden global yatırım bankası aş, faaliyet, resmi gazete, banka
bddk, golden global yatırım bankası aş, faaliyet, resmi gazete, banka
BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet iznini kaldırdı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.
BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.
BDDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararda, "Kurulun 04 Kasım 2026 tarihli toplantısında, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.