https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/merkez-bankasi-papelin-faaliyet-iznini-iptal-etti-1108956730.html
Merkez Bankası, Papel’in faaliyet iznini iptal etti
Merkez Bankası, Papel’in faaliyet iznini iptal etti
Sputnik Türkiye
Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetlerinin faaliyet izni iptal edildi. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T09:50+0300
2026-09-23T09:50+0300
2026-09-23T10:42+0300
ekonomi̇
i̇stanbul
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
papel elektronik para ve ödeme hizmetleri
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.TCMB'nin söz konusu karara ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre banka, ilgili kanun uyarınca Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznininin iptal edilmesine karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/bddk-bir-bankanin-faaliyet-iznini-kaldirdi-1108872285.html
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i̇stanbul, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), papel elektronik para ve ödeme hizmetleri
i̇stanbul, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), papel elektronik para ve ödeme hizmetleri
Merkez Bankası, Papel’in faaliyet iznini iptal etti
09:50 23.09.2026 (güncellendi: 10:42 23.09.2026)
Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetlerinin faaliyet izni iptal edildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.
TCMB'nin söz konusu karara ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı
.
Buna göre banka, ilgili kanun uyarınca Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznininin iptal edilmesine karar verdi.