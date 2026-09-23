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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/merkez-bankasi-papelin-faaliyet-iznini-iptal-etti-1108956730.html
Merkez Bankası, Papel’in faaliyet iznini iptal etti
Merkez Bankası, Papel’in faaliyet iznini iptal etti
Sputnik Türkiye
Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetlerinin faaliyet izni iptal edildi. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T09:50+0300
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ekonomi̇
i̇stanbul
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
papel elektronik para ve ödeme hizmetleri
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.TCMB'nin söz konusu karara ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre banka, ilgili kanun uyarınca Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznininin iptal edilmesine karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/bddk-bir-bankanin-faaliyet-iznini-kaldirdi-1108872285.html
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i̇stanbul, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), papel elektronik para ve ödeme hizmetleri
i̇stanbul, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), papel elektronik para ve ödeme hizmetleri

Merkez Bankası, Papel’in faaliyet iznini iptal etti

09:50 23.09.2026 (güncellendi: 10:42 23.09.2026)
© Mustafa ÇiftçiMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© Mustafa Çiftçi
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Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetlerinin faaliyet izni iptal edildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.
TCMB'nin söz konusu karara ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre banka, ilgili kanun uyarınca Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznininin iptal edilmesine karar verdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
EKONOMİ
BDDK, bir bankanın faaliyet iznini kaldırdı
19 Eylül, 10:15
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