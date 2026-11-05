https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/trafik-tartismasi-kanli-bitti-motosiklet-surucusu-servis-surucusunu-bicakladi-1110133724.html

Trafik tartışması kanlı bitti: Motosiklet sürücüsü servis sürücüsünü bıçakladı

Trafik tartışması kanlı bitti: Motosiklet sürücüsü servis sürücüsünü bıçakladı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da trafikte çıkan tartışmada motosiklet sürücüsü, okul servisi şoförünü bıçakladı. 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T13:56+0300

2026-11-05T13:56+0300

2026-11-05T13:56+0300

türki̇ye

trafik ihlali

bıçaklı saldırı

motosiklet

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İstanbul Büyükçekmece'de motosiklet sürücüsü ve servis aracı şoförü arasındaki tartışma büyüdü. Motosiklet sürücüsü, diğer şoförü bıçaklayarak yaraladı. Motosikletçi kaçarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yolun açılmasını beklerken önce aracı yumrukladı sonra şoförü saldırdıMuratçeşme Mahallesi Kubilay Caddesi'nde yolun açılmasını bekleyen okul servisi şoförü Ömür K'nin kullandığı araca, arkadan gelen motosiklet sürücüsü üç kez yumruk attı.Motosikletinden inerek servis aracının yanına giden sürücü, aracın kapısını açıp tartıştığı şoförü sol kolundan ve bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Saldırı anı, servis aracının içindeki kamerayla kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün araca yaklaşması, taraflar arasında yaşanan tartışma ve sürücünün servis şoförünü bıçaklaması yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/trafikte-aracindan-inip-tartistigi-kisiye-saldiran-surucuye-180-bin-lira-ceza-saldiri-anlari-1109487750.html

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trafik ihlali, bıçaklı saldırı, motosiklet