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Trafik tartışması kanlı bitti: Motosiklet sürücüsü servis sürücüsünü bıçakladı
Trafik tartışması kanlı bitti: Motosiklet sürücüsü servis sürücüsünü bıçakladı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da trafikte çıkan tartışmada motosiklet sürücüsü, okul servisi şoförünü bıçakladı. 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T13:56+0300
2026-11-05T13:56+0300
türki̇ye
trafik ihlali
bıçaklı saldırı
motosiklet
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İstanbul Büyükçekmece'de motosiklet sürücüsü ve servis aracı şoförü arasındaki tartışma büyüdü. Motosiklet sürücüsü, diğer şoförü bıçaklayarak yaraladı. Motosikletçi kaçarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yolun açılmasını beklerken önce aracı yumrukladı sonra şoförü saldırdıMuratçeşme Mahallesi Kubilay Caddesi'nde yolun açılmasını bekleyen okul servisi şoförü Ömür K'nin kullandığı araca, arkadan gelen motosiklet sürücüsü üç kez yumruk attı.Motosikletinden inerek servis aracının yanına giden sürücü, aracın kapısını açıp tartıştığı şoförü sol kolundan ve bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Saldırı anı, servis aracının içindeki kamerayla kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün araca yaklaşması, taraflar arasında yaşanan tartışma ve sürücünün servis şoförünü bıçaklaması yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/trafikte-aracindan-inip-tartistigi-kisiye-saldiran-surucuye-180-bin-lira-ceza-saldiri-anlari-1109487750.html
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trafik ihlali, bıçaklı saldırı, motosiklet
trafik ihlali, bıçaklı saldırı, motosiklet

Trafik tartışması kanlı bitti: Motosiklet sürücüsü servis sürücüsünü bıçakladı

13:56 05.11.2026
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© AA
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İstanbul'da trafikte çıkan tartışmada motosiklet sürücüsü, okul servisi şoförünü bıçakladı.
İstanbul Büyükçekmece'de motosiklet sürücüsü ve servis aracı şoförü arasındaki tartışma büyüdü. Motosiklet sürücüsü, diğer şoförü bıçaklayarak yaraladı. Motosikletçi kaçarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolun açılmasını beklerken önce aracı yumrukladı sonra şoförü saldırdı

Muratçeşme Mahallesi Kubilay Caddesi'nde yolun açılmasını bekleyen okul servisi şoförü Ömür K'nin kullandığı araca, arkadan gelen motosiklet sürücüsü üç kez yumruk attı.
Motosikletinden inerek servis aracının yanına giden sürücü, aracın kapısını açıp tartıştığı şoförü sol kolundan ve bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırı anı, servis aracının içindeki kamerayla kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün araca yaklaşması, taraflar arasında yaşanan tartışma ve sürücünün servis şoförünü bıçaklaması yer alıyor.
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