https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/bakan-isikhan-acikladi-genclerin-cep-harcliklari-yuzde-50-artirilacak-1110167025.html
Bakan Işıkhan açıkladı: Gençlerin 'cep harçlıkları' yüzde 50 artırılacak
Bakan Işıkhan açıkladı: Gençlerin 'cep harçlıkları' yüzde 50 artırılacak
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarına ödenen cep harçlığının yüzde 50'ye kadar... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T15:03+0300
2026-11-06T15:03+0300
2026-11-06T15:03+0300
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vedat ışıkhan
meslek lisesi
harçlık
öğrenci
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Mardin'de temaslarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gençleri yakından ilgilendiren uygulamayla ilgili konuştu. Bakan Işıkhan, "2027 yılından itibaren aktif iş gücü programlarımız kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda eğitim alan katılımcılarımız ile kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarımıza ödenen cep harçlığını yüzde 50'ye kadar artırıyoruz" dedi.'Bir müjdeyi paylaşmak isterim' diyerek açıkladı'Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Bakan Işıkhan, bu stratejinin kamu kurumlarının, işçi ve işveren kuruluşlarının, akademisyenlerin, özel sektörün ve uluslararası paydaşların katkısıyla şekillendiğini ifade etti. Işıkhan, gerçekleştirilecek oturumlarda bu stratejinin temel yaklaşımını, önceliklerini ve uygulama alanlarını daha ayrıntılı biçimde değerlendirme fırsatı bulacaklarını belirtti. Bu noktada geleceğin mesleklerine hazırlık ve nitelikli iş gücünün güçlendirilmesi adına önemli bir müjdeyi de paylaşmak istediğini dile getiren Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü: Ortak bir gelecek vizyonuIşıkhan, bu yeni düzenlemenin gençlere, çalışma hayatına ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün burada Türkiye'nin değişen dünyada emeğe, üretime ve insana verdiği değeri ortaya koyan ortak bir gelecek vizyonunu paylaşıyoruz. Bu vizyonun emeğin ve medeniyetin şehri Mardin'den dünyaya duyurulmasını son derece anlamlı görüyorum. Ulusal Adil Geçiş Stratejimizin ülkemize, çalışma hayatımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi
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vedat ışıkhan, meslek lisesi, harçlık, öğrenci
vedat ışıkhan, meslek lisesi, harçlık, öğrenci
Bakan Işıkhan açıkladı: Gençlerin 'cep harçlıkları' yüzde 50 artırılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarına ödenen cep harçlığının yüzde 50'ye kadar artırılacağını duyurdu.
Mardin'de temaslarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gençleri yakından ilgilendiren uygulamayla ilgili konuştu. Bakan Işıkhan, "2027 yılından itibaren aktif iş gücü programlarımız kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda eğitim alan katılımcılarımız ile kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarımıza ödenen cep harçlığını yüzde 50'ye kadar artırıyoruz" dedi.
'Bir müjdeyi paylaşmak isterim' diyerek açıkladı
'Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Bakan Işıkhan, bu stratejinin kamu kurumlarının, işçi ve işveren kuruluşlarının, akademisyenlerin, özel sektörün ve uluslararası paydaşların katkısıyla şekillendiğini ifade etti. Işıkhan, gerçekleştirilecek oturumlarda bu stratejinin temel yaklaşımını, önceliklerini ve uygulama alanlarını daha ayrıntılı biçimde değerlendirme fırsatı bulacaklarını belirtti.
Bu noktada geleceğin mesleklerine hazırlık ve nitelikli iş gücünün güçlendirilmesi adına önemli bir müjdeyi de paylaşmak istediğini dile getiren Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bildiğiniz gibi mezun oldukları alanlarda çalışan meslek lisesi mezunlarının İşbaşı Eğitim Programlarına katılımında cep harçlığını yüzde 30 artırmıştık. 2027 yılından itibaren aktif iş gücü programlarımız kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda eğitim alan katılımcılarımız ile kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarımıza ödenen cep harçlığını yüzde 50'ye kadar artırıyoruz. Böylece hem gençlerimizin mesleki becerilerini geliştirmelerini hem de geleceğin iş alanlarına daha güçlü bir şekilde hazırlanmalarına destek olacağız."
Ortak bir gelecek vizyonu
Işıkhan, bu yeni düzenlemenin gençlere, çalışma hayatına ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün burada Türkiye'nin değişen dünyada emeğe, üretime ve insana verdiği değeri ortaya koyan ortak bir gelecek vizyonunu paylaşıyoruz. Bu vizyonun emeğin ve medeniyetin şehri Mardin'den dünyaya duyurulmasını son derece anlamlı görüyorum. Ulusal Adil Geçiş Stratejimizin ülkemize, çalışma hayatımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi