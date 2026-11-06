https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/bakan-isikhan-acikladi-genclerin-cep-harcliklari-yuzde-50-artirilacak-1110167025.html

Bakan Işıkhan açıkladı: Gençlerin 'cep harçlıkları' yüzde 50 artırılacak

Bakan Işıkhan açıkladı: Gençlerin 'cep harçlıkları' yüzde 50 artırılacak

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarına ödenen cep harçlığının yüzde 50'ye kadar... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T15:03+0300

2026-11-06T15:03+0300

2026-11-06T15:03+0300

türki̇ye

vedat ışıkhan

meslek lisesi

harçlık

öğrenci

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Mardin'de temaslarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gençleri yakından ilgilendiren uygulamayla ilgili konuştu. Bakan Işıkhan, "2027 yılından itibaren aktif iş gücü programlarımız kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda eğitim alan katılımcılarımız ile kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarımıza ödenen cep harçlığını yüzde 50'ye kadar artırıyoruz" dedi.'Bir müjdeyi paylaşmak isterim' diyerek açıkladı'Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Bakan Işıkhan, bu stratejinin kamu kurumlarının, işçi ve işveren kuruluşlarının, akademisyenlerin, özel sektörün ve uluslararası paydaşların katkısıyla şekillendiğini ifade etti. Işıkhan, gerçekleştirilecek oturumlarda bu stratejinin temel yaklaşımını, önceliklerini ve uygulama alanlarını daha ayrıntılı biçimde değerlendirme fırsatı bulacaklarını belirtti. Bu noktada geleceğin mesleklerine hazırlık ve nitelikli iş gücünün güçlendirilmesi adına önemli bir müjdeyi de paylaşmak istediğini dile getiren Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü: Ortak bir gelecek vizyonuIşıkhan, bu yeni düzenlemenin gençlere, çalışma hayatına ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün burada Türkiye'nin değişen dünyada emeğe, üretime ve insana verdiği değeri ortaya koyan ortak bir gelecek vizyonunu paylaşıyoruz. Bu vizyonun emeğin ve medeniyetin şehri Mardin'den dünyaya duyurulmasını son derece anlamlı görüyorum. Ulusal Adil Geçiş Stratejimizin ülkemize, çalışma hayatımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi

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vedat ışıkhan, meslek lisesi, harçlık, öğrenci