https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/bakan-ciftciden-fatma-betul-sayan-kaya-aciklamasi-fon-sorusturmasinin-sembol-isimlerden-biriydi-1110175370.html

Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: 'Fon soruşturmasının sembol isimlerden biriydi'

Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: 'Fon soruşturmasının sembol isimlerden biriydi'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın soruşturmanın sembol isimlerinden biri olduğunu belirterek... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T23:41+0300

2026-11-06T23:41+0300

2026-11-06T23:41+0300

türki̇ye

mustafa çiftçi

fatma betül sayan kaya

fon

fon soruşturması

tutuklama

tutuklama kararı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı tv100 yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Bakan Çiftçi, fon soruşturması kapsamında şu ana kadar 433 şüpheliden 112'sinin tutuklandığını, 186 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ve 38 şüphelinin arandığını açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soruşturmayı başından beri yakından takip ettiğini aktaran Bakan Çiftçi, "Kim bu işe girdiyse, haksız kazanç elde ettiyse, o kişilerin bunun yanına kar kalmayacak" dedi.Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya ilişkin de konuşan Bakan Çiftçi, ''Bugünkü tutuklamayı da biliyoruz, fon soruşturmasının sembol isimlerden biriydi. Buna bulaşanların yanına kar kalmayacağını söyleyebilirim'' açıklamasında bulundu.Silah ruhsatı verilecek kişilere çelik kasa zorunluluğuOkul saldırılarına dikkati çeken Bakan Çiftçi, ''Evde bulunan ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde saklanması gerekiyor. Bu kapsamda, silah ruhsatı verilecek kişilere çelik kasa zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Yeni düzenlemeyle silah sahiplerinin ruhsatlı silahlarını çelik kasada muhafaza etmeleri sağlanacak'' dedi.

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mustafa çiftçi, fatma betül sayan kaya, fon, fon soruşturması, tutuklama, tutuklama kararı