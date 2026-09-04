https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/kahramanmaras-okul-saldirisi-davasinda-ilk-durusma-bugun-baba-ve-anne-yargilanacak-1108488943.html

Kahramanmaraş okul saldırısı davasında ilk duruşma bugün: Baba ve anne yargılanacak

Kahramanmaraş okul saldırısı davasında ilk duruşma bugün: Baba ve anne yargılanacak

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'ta 11 kişinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısıyla ilgili tutuklu yargılanan polis müfettişi baba ve anne, facianın ardından... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T07:43+0300

2026-09-04T07:43+0300

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Türkiye'yi yasa boğan ve eğitim kurumlarındaki güvenlik açıklarını derin bir tartışmaya açan okul katliamında yargı süreci resmen başladı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 canın yitirildiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısının faili 14 yaşındaki çocuğun tutuklu ebeveynlerini ilk celsede dinleyecek. Saat 09.00 itibarıyla başlayan tarihi duruşmada gözler, silahların eve nasıl girdiği ve ihmaller zincirinin nasıl örüldüğü sorularına çevrildi.15 Nisan kabusu: 11 can kaybı ve ağır bilançoHafızalardan silinmeyen facia, 15 Nisan günü Ayser Çalık Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin okula silahla gelmesiyle patlak vermişti. Saldırıda öğretmen Ayla Kara, sekiz öğrenci ve saldırgan çocuk yaşamını yitirirken, 10'dan fazla öğrenci ağır yaralanmıştı. Mayıs ayında hastaneden gelen acı haberle vefat sayısı 11'e yükselmiş, saldırı Türk eğitim tarihindeki en karanlık günlerden biri olarak kayıtlara geçmişti.Babadan savunma, savcılıktan on kez müebbet talebiOlayın ardından yürütülen soruşturmada failin ebeveynleri hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, mesleği polis müfettişi olan baba Uğur Mersinli'yi "olası kastla öldürme" ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarıyla itham etti. Baba için 10 defa müebbet ile yaralanmalar sebebiyle 30 yıla kadar hapis talep edildi. Anne Peyman Pınar Mersinli hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" gerekçesiyle 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.Duruşmaya cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden bağlanan baba, ifadesinde oğlunun son dönemde psikolojik dalgalanmalar yaşadığını ve olay sabahı okula gitmek istemediğini beyan etmişti. Çocuğun silahlara merak sardığını ve onu poligona kendisinin götürdüğünü itiraf eden polis müfettişi baba, evdeki silahların sandıkta kilitli tutulduğunu öne sürmüştü.Meclis'te komisyon kuruldu: Rapor bekleniyorKahramanmaraş'taki dehşet verici vakanın, Şanlıurfa Ahmet Koyuncu Meslek Lisesi'ndeki silahlı eylemden yalnızca bir gün sonra gerçekleşmesi kamuoyundaki infiali büyütmüştü. İki olayın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu hayata geçirildi.Milletvekilleri erken uyarı sistemleri, okul büyüklüklerinin sınırlandırılması, dijital oyun ile dizi şiddetine yönelik yaptırımlar üzerinde dururken, Komisyon Başkanı AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt çalışmaların geleceğe ışık tutacak uygulanabilir bir yol haritası olacağını duyurdu. Gözler şimdi hem mahkemeden çıkacak ara kararlara hem de Meclis'in yayımlayacağı kapsamlı güvenlik raporuna çevrildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/robert-de-niro-31-yil-sonra-itiraf-etti-istanbulda-gece-kulubu-baskinlarina-katildim-1108488417.html

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