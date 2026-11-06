https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/atasehirde-bir-kisi-cevreye-ates-acti-olay-sirasinda-bolgede-bulunanlardan-biri-yaralandi-1110148506.html

Ataşehir'de bir kişi çevreye ateş açtı: Olay sırasında bölgede bulunanlardan biri yaralandı

Ataşehir'de bir kişi çevreye ateş açtı: Olay sırasında bölgede bulunanlardan biri yaralandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Ataşehir'de silahla çevreye rastgele ateş açarak 1 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı. 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T00:32+0300

2026-11-06T00:32+0300

2026-11-06T00:32+0300

türki̇ye

türkiye

ataşehir

silahlı saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/06/1110148346_0:13:1233:706_1920x0_80_0_0_e083e599a57d7d4d5b5b41ee11ef6179.png

Ataşehir'in Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde A.C. henüz belirlenemeyen nedenle silahla çevreye rastgele ateş açtı.Olay sırasında bölgede bulunan 54 yaşındaki Metin C., kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Silahtan çıkan mermilerden biri de gecekondunun penceresine isabet etti.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Metin C'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis ekipleri, 28 yaşındaki şüpheli A.C'yi olayda kullandığı değerlendirilen silahla gözaltına aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/yalovada-tekme-ve-tas-attigi-kedinin-sahibi-sikayet-etti-gozaltina-alindi-1110145419.html

türki̇ye

ataşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, ataşehir, silahlı saldırı