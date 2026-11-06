https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/atasehirde-bir-kisi-cevreye-ates-acti-olay-sirasinda-bolgede-bulunanlardan-biri-yaralandi-1110148506.html
Ataşehir'de bir kişi çevreye ateş açtı: Olay sırasında bölgede bulunanlardan biri yaralandı
Ataşehir'de bir kişi çevreye ateş açtı: Olay sırasında bölgede bulunanlardan biri yaralandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Ataşehir'de silahla çevreye rastgele ateş açarak 1 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı. 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T00:32+0300
2026-11-06T00:32+0300
2026-11-06T00:32+0300
türki̇ye
türkiye
ataşehir
silahlı saldırı
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Ataşehir'in Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde A.C. henüz belirlenemeyen nedenle silahla çevreye rastgele ateş açtı.Olay sırasında bölgede bulunan 54 yaşındaki Metin C., kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Silahtan çıkan mermilerden biri de gecekondunun penceresine isabet etti.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Metin C'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis ekipleri, 28 yaşındaki şüpheli A.C'yi olayda kullandığı değerlendirilen silahla gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/yalovada-tekme-ve-tas-attigi-kedinin-sahibi-sikayet-etti-gozaltina-alindi-1110145419.html
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türkiye, ataşehir, silahlı saldırı
türkiye, ataşehir, silahlı saldırı
Ataşehir'de bir kişi çevreye ateş açtı: Olay sırasında bölgede bulunanlardan biri yaralandı
İstanbul Ataşehir'de silahla çevreye rastgele ateş açarak 1 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Ataşehir'in Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde A.C. henüz belirlenemeyen nedenle silahla çevreye rastgele ateş açtı.
Olay sırasında bölgede bulunan 54 yaşındaki Metin C., kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Silahtan çıkan mermilerden biri de gecekondunun penceresine isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Metin C'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, 28 yaşındaki şüpheli A.C'yi olayda kullandığı değerlendirilen silahla gözaltına aldı.