Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/atasehirde-bir-kisi-cevreye-ates-acti-olay-sirasinda-bolgede-bulunanlardan-biri-yaralandi-1110148506.html
Ataşehir'de bir kişi çevreye ateş açtı: Olay sırasında bölgede bulunanlardan biri yaralandı
Ataşehir'de bir kişi çevreye ateş açtı: Olay sırasında bölgede bulunanlardan biri yaralandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Ataşehir'de silahla çevreye rastgele ateş açarak 1 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı. 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T00:32+0300
2026-11-06T00:32+0300
türki̇ye
türkiye
ataşehir
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/06/1110148346_0:13:1233:706_1920x0_80_0_0_e083e599a57d7d4d5b5b41ee11ef6179.png
Ataşehir'in Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde A.C. henüz belirlenemeyen nedenle silahla çevreye rastgele ateş açtı.Olay sırasında bölgede bulunan 54 yaşındaki Metin C., kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Silahtan çıkan mermilerden biri de gecekondunun penceresine isabet etti.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Metin C'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis ekipleri, 28 yaşındaki şüpheli A.C'yi olayda kullandığı değerlendirilen silahla gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/yalovada-tekme-ve-tas-attigi-kedinin-sahibi-sikayet-etti-gozaltina-alindi-1110145419.html
türki̇ye
ataşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/06/1110148346_111:0:1052:706_1920x0_80_0_0_99fc33e4bd2f20654df6116d69b68375.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, ataşehir, silahlı saldırı
türkiye, ataşehir, silahlı saldırı

Ataşehir'de bir kişi çevreye ateş açtı: Olay sırasında bölgede bulunanlardan biri yaralandı

00:32 06.11.2026
© AAAtaşehir'de çevreye rastgele ateş açarak 1 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
Ataşehir'de çevreye rastgele ateş açarak 1 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
© AA
Abone ol
İstanbul Ataşehir'de silahla çevreye rastgele ateş açarak 1 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Ataşehir'in Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde A.C. henüz belirlenemeyen nedenle silahla çevreye rastgele ateş açtı.
Olay sırasında bölgede bulunan 54 yaşındaki Metin C., kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Silahtan çıkan mermilerden biri de gecekondunun penceresine isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Metin C'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, 28 yaşındaki şüpheli A.C'yi olayda kullandığı değerlendirilen silahla gözaltına aldı.
Uluslararası Kedi Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
TÜRKİYE
Yalova'da tekme ve taş attığı kedinin sahibi şikayet etti: Gözaltına alındı
Dün, 22:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала