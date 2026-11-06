https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/anneanne-anne-ve-torundan-olusan-hirsizlik-sebekesi-yakalandi-yillarca-polisten-kactiklari-ortaya-1110159564.html
Anneanne, anne ve torundan oluşan hırsızlık şebekesi yakalandı: Yıllarca polisten kaçtıkları ortaya çıktı
Anneanne, anne ve torundan oluşan hırsızlık şebekesi yakalandı: Yıllarca polisten kaçtıkları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da özellikle kuyumcuları hedef alan anneanne, anne ve torundan oluşan üç kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Çete 'üyelerinin' hepsinin kesinleşmiş... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T11:09+0300
2026-11-06T11:09+0300
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hırsızlık
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda özellikle kuyumculardan el çabukluğuyla hırsızlık yapan 'anneanne, anne ve torundan oluşan üç kişilik kadın çetesi' yakalandı. Kadınların haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olduğu ve yıllarca polisten adres değiştirerek kaçtıkları tespit edildi. Hedeflerinde kuyumcular vardı Habertürk'ün haberine göre, polisin yürüttüğü araştırmalarda, özellikle kuyumcuları hedef alan ve anne, kızı ile torunundan oluşan üç kişilik hırsızlık şebekesinin izine ulaşıldı. Kadınların müşteri olarak girdikleri kuyumcularda el çabukluğu ve dikkat dağıtma yöntemleriyle yüksek miktarda ziynet eşyası ve nakit para çaldıkları belirlendi. Hepsinin görevleri ayrıSoruşturmada aile üyelerinin farklı 'görevleri' olduğu belirlenirken, çetenin liderliğini anneanne Z.Ö.'nün yaptığı, kızı D.Ö.'nün hırsızlık eylemlerinde aktif rol aldığı, torunu S.S.D.'nin ise gözcülük ve güvenlik görevini üstlendiği belirlendi. Şebekenin kuyumcularda alışveriş bahanesiyle çalışanların dikkatini dağıttığı, oluşan karışıklıktan yararlanarak ziynet eşyası ve nakit paraları çaldığı tespit edildi.Hepsinin kesinleşmiş cezaları varYapılan çalışmalarda anneanne Z.Ö.'nün, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ve 2013 yılından beri arandığı ortaya çıktı. Kızı D.Ö.'nün de 6 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 2015 yılından bu yana firari olduğu belirlendi. Şebekenin üçüncü üyesi olan torun S.S.D.'nin ise hakkında kesinleşmiş 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu ve 2023 yılından beri arandığı öğrenildi. Şüphelilerin sık sık adres değiştirdikleri ve izlerini böyle kaybettirdikleri belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/olimpik-yuzme-havuzu-insaatinda-2-milyonluk-kablo-hirsizligi-7-kisi-yakalandi--1110014091.html
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i̇stanbul, hırsızlık, nitelikli hırsızlık
i̇stanbul, hırsızlık, nitelikli hırsızlık
Anneanne, anne ve torundan oluşan hırsızlık şebekesi yakalandı: Yıllarca polisten kaçtıkları ortaya çıktı
İstanbul'da özellikle kuyumcuları hedef alan anneanne, anne ve torundan oluşan üç kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Çete 'üyelerinin' hepsinin kesinleşmiş hapis cezaları olduğu ortaya çıktı.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda özellikle kuyumculardan el çabukluğuyla hırsızlık yapan 'anneanne, anne ve torundan oluşan üç kişilik kadın çetesi' yakalandı. Kadınların haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olduğu ve yıllarca polisten adres değiştirerek kaçtıkları tespit edildi.
Hedeflerinde kuyumcular vardı
Habertürk'ün haberine göre, polisin yürüttüğü araştırmalarda, özellikle kuyumcuları hedef alan ve anne, kızı ile torunundan oluşan üç kişilik hırsızlık şebekesinin izine ulaşıldı. Kadınların müşteri olarak girdikleri kuyumcularda el çabukluğu ve dikkat dağıtma yöntemleriyle yüksek miktarda ziynet eşyası ve nakit para çaldıkları belirlendi.
Soruşturmada aile üyelerinin farklı 'görevleri' olduğu belirlenirken, çetenin liderliğini anneanne Z.Ö.'nün yaptığı, kızı D.Ö.'nün hırsızlık eylemlerinde aktif rol aldığı, torunu S.S.D.'nin ise gözcülük ve güvenlik görevini üstlendiği belirlendi. Şebekenin kuyumcularda alışveriş bahanesiyle çalışanların dikkatini dağıttığı, oluşan karışıklıktan yararlanarak ziynet eşyası ve nakit paraları çaldığı tespit edildi.
Hepsinin kesinleşmiş cezaları var
Yapılan çalışmalarda anneanne Z.Ö.'nün, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ve 2013 yılından beri arandığı ortaya çıktı. Kızı D.Ö.'nün de 6 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 2015 yılından bu yana firari olduğu belirlendi. Şebekenin üçüncü üyesi olan torun S.S.D.'nin ise hakkında kesinleşmiş 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu ve 2023 yılından beri arandığı öğrenildi. Şüphelilerin sık sık adres değiştirdikleri ve izlerini böyle kaybettirdikleri belirlendi.