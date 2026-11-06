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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/afyonkarahisarda-8-kisiyi-olduren-zanli-tutuklandi-1110168439.html
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi ağır yaraladığı belirtilen Arif Sefa Özdemir, kaçtığı Eskişehir'de... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T15:53+0300
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Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıların ardından Eskişehir'de yakalanan şüpheli Arif Sefa Özdemir, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi.Afyonkarahisar Adliyesi'nde sulh ceza hakimliğine çıkarılan Arif Sefa Özdemir, "Birden fazla kişiyi kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlının babası Hasan Ö. ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Silahlı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybettiAfyonkarahisar'da dün meydana gelen silahlı saldırıların ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı incelemelerde Ayazini köyü mevkisinde 3 kişinin, Kıyır köyü mevkisinde ise 3 kişinin silahla öldürüldüğü belirlendi.Yukarıtandır köyünde yaralı halde bulunan 2 kadın da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.Saldırılarda ağır yaralanan bir kişi ise tedavi altına alındı.Hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri belli olduAfyonkarahisar'daki silahlı saldırılarda yaşamını yitirenlerin kimlikleri şöyle açıklandı:Eskişehir'e kaçan zanlı araç gasbettiSaldırıların ardından Eskişehir'e kaçan Arif Sefa Özdemir, Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Kırka Mahallesi'nde bir aracı gasbetti.Şüphelinin ilçeye bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde bulunduğu yönünde vatandaşlardan gelen ihbar üzerine jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.Ekipler, zanlının kullandığı aracı Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış halde buldu.Araçta yapılan aramada pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.Zanlı Eskişehir'de yakalandıGüvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli Arif Sefa Özdemir, Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/karar-bozulmustu-secil-erzan-davasinda-savci-211-yil-hapis-cezasi-istedi-1110165125.html
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afyon, eskişehir, afyonkarahisar, seyitgazi

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

15:53 06.11.2026 (güncellendi: 15:56 06.11.2026)
© Ali Furkan ÇetinerAfyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
© Ali Furkan Çetiner
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Afyonkarahisar'da düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi ağır yaraladığı belirtilen Arif Sefa Özdemir, kaçtığı Eskişehir'de yakalanmasının ardından tutuklandı.
Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıların ardından Eskişehir'de yakalanan şüpheli Arif Sefa Özdemir, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi.
Afyonkarahisar Adliyesi'nde sulh ceza hakimliğine çıkarılan Arif Sefa Özdemir, "Birden fazla kişiyi kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlının babası Hasan Ö. ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Silahlı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da dün meydana gelen silahlı saldırıların ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemelerde Ayazini köyü mevkisinde 3 kişinin, Kıyır köyü mevkisinde ise 3 kişinin silahla öldürüldüğü belirlendi.
Yukarıtandır köyünde yaralı halde bulunan 2 kadın da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Saldırılarda ağır yaralanan bir kişi ise tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri belli oldu

Afyonkarahisar'daki silahlı saldırılarda yaşamını yitirenlerin kimlikleri şöyle açıklandı:
Ahmet Uzel (57)
Bekir Toprak (50)
Noman Toprak (56)
Seydi Ahmet Aydoğmuş (73)
Satı Aydoğmuş (68)
İsmail Şen (61)
Hilal Mete (31)
Ayşe Sena Demir (46)

Eskişehir'e kaçan zanlı araç gasbetti

Saldırıların ardından Eskişehir'e kaçan Arif Sefa Özdemir, Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Kırka Mahallesi'nde bir aracı gasbetti.
Şüphelinin ilçeye bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde bulunduğu yönünde vatandaşlardan gelen ihbar üzerine jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Ekipler, zanlının kullandığı aracı Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış halde buldu.
Araçta yapılan aramada pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Zanlı Eskişehir'de yakalandı

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli Arif Sefa Özdemir, Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı.
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