https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/afyonkarahisarda-8-kisiyi-olduren-zanli-tutuklandi-1110168439.html

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'da düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi ağır yaraladığı belirtilen Arif Sefa Özdemir, kaçtığı Eskişehir'de... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T15:53+0300

2026-11-06T15:53+0300

2026-11-06T15:56+0300

türki̇ye

afyon

eskişehir

afyonkarahisar

seyitgazi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/06/1110168281_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ae82ad8466e9b4db6abf576a3dde69ca.jpg

Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıların ardından Eskişehir'de yakalanan şüpheli Arif Sefa Özdemir, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi.Afyonkarahisar Adliyesi'nde sulh ceza hakimliğine çıkarılan Arif Sefa Özdemir, "Birden fazla kişiyi kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlının babası Hasan Ö. ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Silahlı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybettiAfyonkarahisar'da dün meydana gelen silahlı saldırıların ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı incelemelerde Ayazini köyü mevkisinde 3 kişinin, Kıyır köyü mevkisinde ise 3 kişinin silahla öldürüldüğü belirlendi.Yukarıtandır köyünde yaralı halde bulunan 2 kadın da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.Saldırılarda ağır yaralanan bir kişi ise tedavi altına alındı.Hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri belli olduAfyonkarahisar'daki silahlı saldırılarda yaşamını yitirenlerin kimlikleri şöyle açıklandı:Eskişehir'e kaçan zanlı araç gasbettiSaldırıların ardından Eskişehir'e kaçan Arif Sefa Özdemir, Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Kırka Mahallesi'nde bir aracı gasbetti.Şüphelinin ilçeye bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde bulunduğu yönünde vatandaşlardan gelen ihbar üzerine jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.Ekipler, zanlının kullandığı aracı Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış halde buldu.Araçta yapılan aramada pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.Zanlı Eskişehir'de yakalandıGüvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli Arif Sefa Özdemir, Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/karar-bozulmustu-secil-erzan-davasinda-savci-211-yil-hapis-cezasi-istedi-1110165125.html

türki̇ye

afyon

eskişehir

afyonkarahisar

seyitgazi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afyon, eskişehir, afyonkarahisar, seyitgazi