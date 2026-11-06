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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/abdnin-usai-kapsamindaki-askeri-yardiminin-yaklasik-yuzde-43u-ukraynaya-ulasmadi-1110172459.html
ABD’nin USAI kapsamındaki askeri yardımının yaklaşık yüzde 43’ü Ukrayna’ya ulaşmadı
ABD’nin USAI kapsamındaki askeri yardımının yaklaşık yüzde 43’ü Ukrayna’ya ulaşmadı
Sputnik Türkiye
Pentagon Genel Müfettişliği raporuna göre, ABD’nin USAI programı kapsamında Ukrayna’ya askeri yardım için ayırdığı 33.5 milyar doların yalnızca 19.2 milyar... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T17:27+0300
2026-11-06T17:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
pentagon
ukrayna
kiev
askeri yardım
silah
vladimir zelenskiy
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ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişliği raporuna göre, USAI programı kapsamında Ukrayna’ya yönelik askeri yardımın yaklaşık yüzde 43’lük bölümü ülkeye teslim edilmedi.Raporda, Mart 2026 itibarıyla program için tahsis edilen toplam 33.5 milyar dolara karşılık Kiev’e 19.2 milyar dolar değerinde silah ulaştırıldığı belirtildi. Böylece tahsis edilen kaynak ile teslim edilen silahların değeri arasındaki fark 14.3 milyar dolar oldu.Kurumun bir sonraki raporunda da teslimatların toplam değeri 19.2 milyar dolar olarak yer aldı. Tutarın değişmemesi, ilkbahar ve yaz aylarında bu program kapsamında Ukrayna’ya yeni silah teslimatı kaydedilmediğine işaret etti.Vladimir Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamada, önceki anlaşmalar kapsamında öngörülen 16 milyar doların Washington tarafından Kiev’e sağlanmadığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/trump-dmitriyev-ile-gorustu-anlasma-tum-avrupayi-etkileyebilir-1110149196.html
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abd, pentagon, ukrayna, kiev, askeri yardım, silah, vladimir zelenskiy
abd, pentagon, ukrayna, kiev, askeri yardım, silah, vladimir zelenskiy

ABD’nin USAI kapsamındaki askeri yardımının yaklaşık yüzde 43’ü Ukrayna’ya ulaşmadı

17:27 06.11.2026
© AP Photo / Mariam ZuhaibABD-Ukrayna bayrakları
ABD-Ukrayna bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
© AP Photo / Mariam Zuhaib
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Pentagon Genel Müfettişliği raporuna göre, ABD’nin USAI programı kapsamında Ukrayna’ya askeri yardım için ayırdığı 33.5 milyar doların yalnızca 19.2 milyar dolarlık kısmına karşılık gelen silahlar teslim edildi.
ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişliği raporuna göre, USAI programı kapsamında Ukrayna’ya yönelik askeri yardımın yaklaşık yüzde 43’lük bölümü ülkeye teslim edilmedi.
Raporda, Mart 2026 itibarıyla program için tahsis edilen toplam 33.5 milyar dolara karşılık Kiev’e 19.2 milyar dolar değerinde silah ulaştırıldığı belirtildi. Böylece tahsis edilen kaynak ile teslim edilen silahların değeri arasındaki fark 14.3 milyar dolar oldu.
Kurumun bir sonraki raporunda da teslimatların toplam değeri 19.2 milyar dolar olarak yer aldı. Tutarın değişmemesi, ilkbahar ve yaz aylarında bu program kapsamında Ukrayna’ya yeni silah teslimatı kaydedilmediğine işaret etti.
Vladimir Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamada, önceki anlaşmalar kapsamında öngörülen 16 milyar doların Washington tarafından Kiev’e sağlanmadığını söylemişti.
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