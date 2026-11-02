ABD'li gazeteci Carlson: Trump, Netanyahu'nun baskısıyla İran'a nükleer saldırı düzenleyebilir
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump, Benjamin Netanyahu
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD'li ünlü gazeteci Carlson, Başkan Donald Trump yönetiminin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun baskısıyla önümüzdeki günlerde İran'a yönelik bir nükleer saldırı gerçekleştirebileceğini belirtti.
ABD'nin önemli gazetecilerinden Tucker Carlson, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun baskısı altındaki Başkan Donald Trump yönetiminin birkaç gün içinde İran'ı nükleer silahla hedef alabileceğini kaydetti.
Carlson, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının Tahran'ın Kazma Dağı'nda uranyum zenginleştirme programını yeniden başlatmış olabileceğini raporladığını anımsatarak muhtemel hedefi Kazma Dağı olarak gösterdi.
Söz konusu tesisteki yaklaşık 100 metrelik koruma zırhını delmeye hiçbir konvansiyonel silahın gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Carlson, bu nedenle 'tek seçeneğin nükleer darbe' olduğunun altını çizdi.
Gazeteci, İsrail'deki parlamento seçimlerinin ardından siyasi pozisyonu sarsılan Netanyahu'nun bu saldırı konusunda son derece ısrarcı olduğunu belirtti.
Carlson, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının Tahran'ın Kazma Dağı'nda uranyum zenginleştirme programını yeniden başlatmış olabileceğini raporladığını anımsatarak muhtemel hedefi Kazma Dağı olarak gösterdi.
Söz konusu tesisteki yaklaşık 100 metrelik koruma zırhını delmeye hiçbir konvansiyonel silahın gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Carlson, bu nedenle 'tek seçeneğin nükleer darbe' olduğunun altını çizdi.
Gazeteci, İsrail'deki parlamento seçimlerinin ardından siyasi pozisyonu sarsılan Netanyahu'nun bu saldırı konusunda son derece ısrarcı olduğunu belirtti.
'Trump henüz karar vermedi'
ABD Başkanı Trump'ın olası saldırı konusunda henüz nihai bir karar vermediğini belirten Carlson, Başkan'ın danışmanlarıyla istişarelerini sürdürdüğünü kaydetti.
Başkan Yardımcısı JD Vance ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un görüşü alınan isimler arasında olduğunu aktaran Carlson, bu iki ismin İran ile bir anlaşma yapılması fikrine daha yakın durduklarını da yazdı.
İran yönetimi, Trump'ın ülkedeki yeni nükleer tesise ilişkin iddialarının tamamen asılsız olduğunu defalarca dile getirmişti.
Başkan Yardımcısı JD Vance ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un görüşü alınan isimler arasında olduğunu aktaran Carlson, bu iki ismin İran ile bir anlaşma yapılması fikrine daha yakın durduklarını da yazdı.
İran yönetimi, Trump'ın ülkedeki yeni nükleer tesise ilişkin iddialarının tamamen asılsız olduğunu defalarca dile getirmişti.