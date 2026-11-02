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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/abdli-gazeteci-carlson-trump-netanyahunun-baskisiyla-irana-nukleer-saldiri-duzenleyebilir-1110042141.html
ABD'li gazeteci Carlson: Trump, Netanyahu'nun baskısıyla İran'a nükleer saldırı düzenleyebilir
ABD'li gazeteci Carlson: Trump, Netanyahu'nun baskısıyla İran'a nükleer saldırı düzenleyebilir
Sputnik Türkiye
ABD'li ünlü gazeteci Carlson, Başkan Donald Trump yönetiminin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun baskısıyla önümüzdeki günlerde İran'a yönelik bir nükleer... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T10:11+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
tucker carlson
benyamin netanyahu
i̇ran
i̇srail
abd
ortadoğu
kazma dağı
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ABD'nin önemli gazetecilerinden Tucker Carlson, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun baskısı altındaki Başkan Donald Trump yönetiminin birkaç gün içinde İran'ı nükleer silahla hedef alabileceğini kaydetti.Carlson, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının Tahran'ın Kazma Dağı'nda uranyum zenginleştirme programını yeniden başlatmış olabileceğini raporladığını anımsatarak muhtemel hedefi Kazma Dağı olarak gösterdi.Söz konusu tesisteki yaklaşık 100 metrelik koruma zırhını delmeye hiçbir konvansiyonel silahın gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Carlson, bu nedenle 'tek seçeneğin nükleer darbe' olduğunun altını çizdi. Gazeteci, İsrail'deki parlamento seçimlerinin ardından siyasi pozisyonu sarsılan Netanyahu'nun bu saldırı konusunda son derece ısrarcı olduğunu belirtti.'Trump henüz karar vermedi'ABD Başkanı Trump'ın olası saldırı konusunda henüz nihai bir karar vermediğini belirten Carlson, Başkan'ın danışmanlarıyla istişarelerini sürdürdüğünü kaydetti.Başkan Yardımcısı JD Vance ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un görüşü alınan isimler arasında olduğunu aktaran Carlson, bu iki ismin İran ile bir anlaşma yapılması fikrine daha yakın durduklarını da yazdı.İran yönetimi, Trump'ın ülkedeki yeni nükleer tesise ilişkin iddialarının tamamen asılsız olduğunu defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/rus-ordusu-ukrayna-liman-altyapisini-ve-askeri-kargo-gemisini-vurdu-1110041235.html
i̇ran
i̇srail
abd
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abd, donald trump, tucker carlson, benyamin netanyahu, i̇ran, i̇srail, abd, ortadoğu, kazma dağı
abd, donald trump, tucker carlson, benyamin netanyahu, i̇ran, i̇srail, abd, ortadoğu, kazma dağı

ABD'li gazeteci Carlson: Trump, Netanyahu'nun baskısıyla İran'a nükleer saldırı düzenleyebilir

10:11 02.11.2026
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump, Benjamin Netanyahu
Donald Trump, Benjamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD'li ünlü gazeteci Carlson, Başkan Donald Trump yönetiminin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun baskısıyla önümüzdeki günlerde İran'a yönelik bir nükleer saldırı gerçekleştirebileceğini belirtti.
ABD'nin önemli gazetecilerinden Tucker Carlson, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun baskısı altındaki Başkan Donald Trump yönetiminin birkaç gün içinde İran'ı nükleer silahla hedef alabileceğini kaydetti.

Carlson, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının Tahran'ın Kazma Dağı'nda uranyum zenginleştirme programını yeniden başlatmış olabileceğini raporladığını anımsatarak muhtemel hedefi Kazma Dağı olarak gösterdi.

Söz konusu tesisteki yaklaşık 100 metrelik koruma zırhını delmeye hiçbir konvansiyonel silahın gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Carlson, bu nedenle 'tek seçeneğin nükleer darbe' olduğunun altını çizdi.

Gazeteci, İsrail'deki parlamento seçimlerinin ardından siyasi pozisyonu sarsılan Netanyahu'nun bu saldırı konusunda son derece ısrarcı olduğunu belirtti.

'Trump henüz karar vermedi'

ABD Başkanı Trump'ın olası saldırı konusunda henüz nihai bir karar vermediğini belirten Carlson, Başkan'ın danışmanlarıyla istişarelerini sürdürdüğünü kaydetti.

Başkan Yardımcısı JD Vance ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un görüşü alınan isimler arasında olduğunu aktaran Carlson, bu iki ismin İran ile bir anlaşma yapılması fikrine daha yakın durduklarını da yazdı.

İran yönetimi, Trump'ın ülkedeki yeni nükleer tesise ilişkin iddialarının tamamen asılsız olduğunu defalarca dile getirmişti.
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