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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/2026-27-burs-ve-ogrenim-kredisi-basvuru-sonuclari-aciklandi-1110156236.html
2026-27 burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
2026-27 burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-27 burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 06.11.2026, Sputnik Türkiye
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osman aşkın bak
kredi
burs
öğrenci
okul
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Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada GSB Burs ve Öğrenim Kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, 11 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerektiğini bildirdi.18 yaşından küçük öğrencilerin durumuBurs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne veya babalarının önce kendi e-Devlet'i üzerinden veli onayı vermesi, ardından öğrencinin taahhütname onaylaması gerekiyor.15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise, kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabiliyor.Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerYurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı ve kefaletname işlemlerini tamamlama süresi 5 Aralık Cumartesi günü saat 23.59'da sona eriyor.Yurt dışı öğrencilerinin de öncelikle e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor. Daha sonra yurt içinde ikamet eden bir kefil vasıtasıyla Türkiye'deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/vakiflardan-universitelilere-aylik-4-bin-tl-burs-basvurular-basladi-1109787944.html
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osman aşkın bak, kredi, burs, öğrenci, okul
osman aşkın bak, kredi, burs, öğrenci, okul

2026-27 burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

10:02 06.11.2026 (güncellendi: 10:12 06.11.2026)
© AA / Dilara İrem SancarTürk Lirası
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© AA / Dilara İrem Sancar
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Ayrıntılar geliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-27 burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada GSB Burs ve Öğrenim Kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, 11 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerektiğini bildirdi.

18 yaşından küçük öğrencilerin durumu

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne veya babalarının önce kendi e-Devlet'i üzerinden veli onayı vermesi, ardından öğrencinin taahhütname onaylaması gerekiyor.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise, kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabiliyor.

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı ve kefaletname işlemlerini tamamlama süresi 5 Aralık Cumartesi günü saat 23.59'da sona eriyor.
Yurt dışı öğrencilerinin de öncelikle e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor. Daha sonra yurt içinde ikamet eden bir kefil vasıtasıyla Türkiye'deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.
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