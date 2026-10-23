https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/vakiflardan-universitelilere-aylik-4-bin-tl-burs-basvurular-basladi-1109787944.html

Vakıflar'dan üniversitelilere aylık 4 bin TL burs: Başvurular başladı

Vakıflar'dan üniversitelilere aylık 4 bin TL burs: Başvurular başladı

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvuruları başladı. 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T09:27+0300

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2026-10-23T09:27+0300

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Vakıflar'dan üniversitelilere aylık 4 bin TL burs verilecek.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğrenim öğrencilerine aylık 4 bin lira burs verilecek.Ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik burs başvuruları, 31 Ekim saat 23.59'a kadar "www.vgm.gov.tr" adresinden elektronik ortamda yapılabilecek.Duyuru yapılacakBurs başvurularının tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci ve sonuçların açıklanmasına ilişkin duyurular, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden takip edilebilecek.Başvurular, öğrencilerin beyan ettiği bilgilerin ilgili kamu kurumlarından doğrulanması ve gerektiğinde ek belgelerin talep edilmesiyle değerlendirilecek.İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik aylık 1750 liralık eğitim yardımı için 6-20 Ekim tarihlerinde alınan başvurular ise sona erdi. Bu kapsamdaki başvuruların değerlendirme işlemlerine başlandı.Dolandırıcılığa karşı uyarıAçıklamada, burs başvurusu adı altında kişisel bilgileri toplamayı amaçlayan sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına karşı da uyarıda bulunuldu.VGM'nin, "WhatsApp" uygulamasından başvuru sahipleriyle iletişime geçmediği, herhangi bir belge talep etmediği, hesap açılmasını veya para gönderilmesini istemediği belirtilerek, burs işlemlerinin yalnızca kurumun resmi internet sitesinden takip edilmesi istendi.

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türkiye, whatsapp, burs, vakıflar genel müdürlüğü, öğrenci