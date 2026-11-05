https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/zonguldakta-heyelan-nedeniyle-istinat-duvari-coktu-saganak-denizin-rengini-degistirdi-1110132276.html

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle istinat duvarı çöktü, sağanak denizin rengini değiştirdi

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle istinat duvarı çöktü, sağanak denizin rengini değiştirdi

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta sağanak yağışın ardından denizin rengi kahverengiye döndü. Bahçelievler Mahallesinde ise iki katlı bina heyelan riski sebebiyle tahliye edildi. 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T14:28+0300

2026-11-05T14:28+0300

2026-11-05T14:28+0300

türki̇ye

zonguldak

karadeniz

heyelan

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Zonguldak aşırı yağışların etkisi altında.Denizin rengi değiştiZonguldak'ta yağışın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından derelerden Karadeniz'e çamurlu su taşındı.Kentin kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.Denizin rengindeki değişim, kentin birçok noktasından görüldü.İstinat duvarı çöktüBahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki iki katlı bir bina, 18 Ekim'de sağanak sonrası heyelan riski nedeniyle tahliye edildi.Kentte iki gündür etkili olan sağanak sonrası binanın bulunduğu alanda toprak kayması meydana geldi.Heyelan nedeniyle istinat duvarı çöktü, elektrik direği devrildi.AFAD görevlileri, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Çalışmaların ardından biriken toprağın temizlenmesi planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/yilin-ilk-kar-tatili-haberi-giresundan-geldi-1110133475.html

türki̇ye

zonguldak

karadeniz

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