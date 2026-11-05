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Zonguldak'ta heyelan nedeniyle istinat duvarı çöktü, sağanak denizin rengini değiştirdi
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle istinat duvarı çöktü, sağanak denizin rengini değiştirdi
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Zonguldak'ta sağanak yağışın ardından denizin rengi kahverengiye döndü. Bahçelievler Mahallesinde ise iki katlı bina heyelan riski sebebiyle tahliye edildi. 05.11.2026, Sputnik Türkiye
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karadeniz
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Zonguldak aşırı yağışların etkisi altında.Denizin rengi değiştiZonguldak'ta yağışın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından derelerden Karadeniz'e çamurlu su taşındı.Kentin kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.Denizin rengindeki değişim, kentin birçok noktasından görüldü.İstinat duvarı çöktüBahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki iki katlı bir bina, 18 Ekim'de sağanak sonrası heyelan riski nedeniyle tahliye edildi.Kentte iki gündür etkili olan sağanak sonrası binanın bulunduğu alanda toprak kayması meydana geldi.Heyelan nedeniyle istinat duvarı çöktü, elektrik direği devrildi.AFAD görevlileri, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Çalışmaların ardından biriken toprağın temizlenmesi planlanıyor.
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zonguldak, karadeniz, heyelan
zonguldak, karadeniz, heyelan

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle istinat duvarı çöktü, sağanak denizin rengini değiştirdi

14:28 05.11.2026
© Gökhan YılmazZonguldak'ta heyelan
Zonguldak'ta heyelan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© Gökhan Yılmaz
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Zonguldak'ta sağanak yağışın ardından denizin rengi kahverengiye döndü. Bahçelievler Mahallesinde ise iki katlı bina heyelan riski sebebiyle tahliye edildi.
Zonguldak aşırı yağışların etkisi altında.

Denizin rengi değişti

Zonguldak'ta yağışın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.
Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından derelerden Karadeniz'e çamurlu su taşındı.
Kentin kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.
© Fadime Yılmaz ElmaZonguldak'ta denizin rengi değişti
Zonguldak'ta denizin rengi değişti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
Zonguldak'ta denizin rengi değişti
© Fadime Yılmaz Elma
Denizin rengindeki değişim, kentin birçok noktasından görüldü.

İstinat duvarı çöktü

Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki iki katlı bir bina, 18 Ekim'de sağanak sonrası heyelan riski nedeniyle tahliye edildi.
Kentte iki gündür etkili olan sağanak sonrası binanın bulunduğu alanda toprak kayması meydana geldi.
Heyelan nedeniyle istinat duvarı çöktü, elektrik direği devrildi.
AFAD görevlileri, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Çalışmaların ardından biriken toprağın temizlenmesi planlanıyor.
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