https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/zaharova-ukraynadaki-gizli-iskencehaneler-batidan-gelen-milyarlarin-nereye-gittigini-gozler-onune-1110141384.html

Zaharova: Ukrayna'daki gizli işkencehaneler, Batı'dan gelen milyarların nereye gittiğini gözler önüne serdi

Zaharova: Ukrayna'daki gizli işkencehaneler, Batı'dan gelen milyarların nereye gittiğini gözler önüne serdi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'daki gizli işkencehanelerin Kiev'in Batılı destekçileri tarafından sağlanan milyarlarların insanların... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T18:42+0300

2026-11-05T18:42+0300

2026-11-05T18:42+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, Kiev bölgesindeki Petropavlovskaya Borşagovka köyünde bulunduğu tespit edilen gizli işkencehane konusuna değindi.Zaharova, Ukrayna'daki gizli işkencehanelerin Kiev'in Batılı destekçileri tarafından sağlanan milyarlarların insanların sindirilmesine ve cezalandırma tedbirlerine harcandığını gözler önüne serdiğini vurguladı.‘İşkencehaneyi bildiren sağlık görevlileri cesaret gösterdi’Zaharova, Kiev yakınlarındaki bodrum katında yaralıların bulunduğunu bildiren sağlık personelinin Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Devlet Başkanlığı İdaresi ve Vladimir Zelenskiy'den daha fazla cesaret ortaya koyduklarını vurguladı.Sağlıkçılara yöneltilen suçlamalar arasında Ukrayna güvenlik güçlerinin yasal faaliyetlerini engellemek, askeri tesislerin konumlarına ilişkin bilgileri yaymak ve kitlesel huzursuzluk organize etmek yer aldığını söyleyen Zaharova, "Hayır, onlar herhangi bir siyasi çıkarımda bulunmadı, toplumsal dönüşümler için çağrı yapmadı. Yalnızca sağlıkçı olarak konuşarak, söz konusu binadaki insanların acilen sağlanması gereken tıbbi yardıma ihtiyaç duyduklarına dikkat çekti” vurgusunu yaptı.Zaharova'nın öne çıkan diğer açıklamaları:▪️Kiev rejimi, müzakerelere hazır olduğunu iddia etmesine rağmen sivillere yönelik terör eylemlerini sürdürüyor.▪️Ukrayna’da, Kiev yakınlarında bulunana benzer pek çok gizli işkencehane bulunuyor, Zelenskiy’nin iktidarı bu merkezlerin üzerine kurulu.▪️Söz konusu işkencehaneler, Kiev rejiminin Ukrayna halkını yok edişinin bir göstergesidir.▪️Moskova, küresel meseleler üzerinde etkili olacağı için ABD Kongre seçimlerinin sonuçlarını yakından takip ediyor.▪️Rusya ile ABD arasındaki diyalog çeşitli düzeylerde evam ediyor, ancak somut bir ilerleme belirtisi yok.▪️Yeni bir tırmanma riski devam ettiğinden, Rusya vatandaşlarının İran’a seyahat etmekten kaçınmaları gerekiyor.▪️Rus sporcuların uluslararası sahneye dönüşü zaman meselesi.▪️Ermenistan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) yeniden tam katılım sağlayabilir, ancak hiç kimse ülkeyi bu örgütte kalmaya zorlamayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rusya-disisleri-bakanligi-starlink-araciligiyla-ic-islerine-mudahale-edilen-ulkelerin-sayisi-onu-1109443347.html

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