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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/zaharova-ukraynadaki-gizli-iskencehaneler-batidan-gelen-milyarlarin-nereye-gittigini-gozler-onune-1110141384.html
Zaharova: Ukrayna'daki gizli işkencehaneler, Batı'dan gelen milyarların nereye gittiğini gözler önüne serdi
Zaharova: Ukrayna'daki gizli işkencehaneler, Batı'dan gelen milyarların nereye gittiğini gözler önüne serdi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'daki gizli işkencehanelerin Kiev'in Batılı destekçileri tarafından sağlanan milyarlarların insanların... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T18:42+0300
2026-11-05T18:42+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
ukrayna
batı
i̇şkence
ukrayna güvenlik servisi
sbu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, Kiev bölgesindeki Petropavlovskaya Borşagovka köyünde bulunduğu tespit edilen gizli işkencehane konusuna değindi.Zaharova, Ukrayna'daki gizli işkencehanelerin Kiev'in Batılı destekçileri tarafından sağlanan milyarlarların insanların sindirilmesine ve cezalandırma tedbirlerine harcandığını gözler önüne serdiğini vurguladı.‘İşkencehaneyi bildiren sağlık görevlileri cesaret gösterdi’Zaharova, Kiev yakınlarındaki bodrum katında yaralıların bulunduğunu bildiren sağlık personelinin Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Devlet Başkanlığı İdaresi ve Vladimir Zelenskiy'den daha fazla cesaret ortaya koyduklarını vurguladı.Sağlıkçılara yöneltilen suçlamalar arasında Ukrayna güvenlik güçlerinin yasal faaliyetlerini engellemek, askeri tesislerin konumlarına ilişkin bilgileri yaymak ve kitlesel huzursuzluk organize etmek yer aldığını söyleyen Zaharova, "Hayır, onlar herhangi bir siyasi çıkarımda bulunmadı, toplumsal dönüşümler için çağrı yapmadı. Yalnızca sağlıkçı olarak konuşarak, söz konusu binadaki insanların acilen sağlanması gereken tıbbi yardıma ihtiyaç duyduklarına dikkat çekti” vurgusunu yaptı.Zaharova'nın öne çıkan diğer açıklamaları:▪️Kiev rejimi, müzakerelere hazır olduğunu iddia etmesine rağmen sivillere yönelik terör eylemlerini sürdürüyor.▪️Ukrayna’da, Kiev yakınlarında bulunana benzer pek çok gizli işkencehane bulunuyor, Zelenskiy’nin iktidarı bu merkezlerin üzerine kurulu.▪️Söz konusu işkencehaneler, Kiev rejiminin Ukrayna halkını yok edişinin bir göstergesidir.▪️Moskova, küresel meseleler üzerinde etkili olacağı için ABD Kongre seçimlerinin sonuçlarını yakından takip ediyor.▪️Rusya ile ABD arasındaki diyalog çeşitli düzeylerde evam ediyor, ancak somut bir ilerleme belirtisi yok.▪️Yeni bir tırmanma riski devam ettiğinden, Rusya vatandaşlarının İran’a seyahat etmekten kaçınmaları gerekiyor.▪️Rus sporcuların uluslararası sahneye dönüşü zaman meselesi.▪️Ermenistan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) yeniden tam katılım sağlayabilir, ancak hiç kimse ülkeyi bu örgütte kalmaya zorlamayacak.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, batı, i̇şkence, ukrayna güvenlik servisi, sbu, kiev, vladimir zelenskiy, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), i̇ran
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, batı, i̇şkence, ukrayna güvenlik servisi, sbu, kiev, vladimir zelenskiy, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), i̇ran

Zaharova: Ukrayna'daki gizli işkencehaneler, Batı'dan gelen milyarların nereye gittiğini gözler önüne serdi

18:42 05.11.2026
© Sputnik / Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'daki gizli işkencehanelerin Kiev'in Batılı destekçileri tarafından sağlanan milyarlarların insanların sindirilmesine ve cezalandırma tedbirlerine harcandığını gözler önüne serdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, Kiev bölgesindeki Petropavlovskaya Borşagovka köyünde bulunduğu tespit edilen gizli işkencehane konusuna değindi.
Zaharova, Ukrayna'daki gizli işkencehanelerin Kiev'in Batılı destekçileri tarafından sağlanan milyarlarların insanların sindirilmesine ve cezalandırma tedbirlerine harcandığını gözler önüne serdiğini vurguladı.

Elbette bu olay, Ukrayna’nın Batılı destekçileri tarafından sağlanan milyarlarların nerelere harcandığını bir kez daha gözler önüne serdi, insanların iz bırakmadan kaybolduğu işkencehanelere, halkı sindirme çabalarına ve cezalandırıcı tedbirlere.

‘İşkencehaneyi bildiren sağlık görevlileri cesaret gösterdi’
Zaharova, Kiev yakınlarındaki bodrum katında yaralıların bulunduğunu bildiren sağlık personelinin Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Devlet Başkanlığı İdaresi ve Vladimir Zelenskiy'den daha fazla cesaret ortaya koyduklarını vurguladı.

Tutuklanan Valentina Molodaya ve Tatyana Kireyeva toplu kargaşa organize etmekle suçlanıyor. Bu iki kadın, aldıkları risklerin tamamen bilincinde olarak o binanın içinde acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı olan insanların olduğunu söyleme cesareti buldu. Onlar, SBU’dan, Bankovaya Caddesi’ndeki yönetimden ve elbette bizzat Zelenskiy’den daha fazla cesaret ortaya koydu.

Sağlıkçılara yöneltilen suçlamalar arasında Ukrayna güvenlik güçlerinin yasal faaliyetlerini engellemek, askeri tesislerin konumlarına ilişkin bilgileri yaymak ve kitlesel huzursuzluk organize etmek yer aldığını söyleyen Zaharova, "Hayır, onlar herhangi bir siyasi çıkarımda bulunmadı, toplumsal dönüşümler için çağrı yapmadı. Yalnızca sağlıkçı olarak konuşarak, söz konusu binadaki insanların acilen sağlanması gereken tıbbi yardıma ihtiyaç duyduklarına dikkat çekti” vurgusunu yaptı.
Zaharova'nın öne çıkan diğer açıklamaları:
▪️Kiev rejimi, müzakerelere hazır olduğunu iddia etmesine rağmen sivillere yönelik terör eylemlerini sürdürüyor.
▪️Ukrayna’da, Kiev yakınlarında bulunana benzer pek çok gizli işkencehane bulunuyor, Zelenskiy’nin iktidarı bu merkezlerin üzerine kurulu.
▪️Söz konusu işkencehaneler, Kiev rejiminin Ukrayna halkını yok edişinin bir göstergesidir.
▪️Moskova, küresel meseleler üzerinde etkili olacağı için ABD Kongre seçimlerinin sonuçlarını yakından takip ediyor.
▪️Rusya ile ABD arasındaki diyalog çeşitli düzeylerde evam ediyor, ancak somut bir ilerleme belirtisi yok.
▪️Yeni bir tırmanma riski devam ettiğinden, Rusya vatandaşlarının İran’a seyahat etmekten kaçınmaları gerekiyor.
▪️Rus sporcuların uluslararası sahneye dönüşü zaman meselesi.
▪️Ermenistan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) yeniden tam katılım sağlayabilir, ancak hiç kimse ülkeyi bu örgütte kalmaya zorlamayacak.
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