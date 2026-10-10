https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rusya-disisleri-bakanligi-starlink-araciligiyla-ic-islerine-mudahale-edilen-ulkelerin-sayisi-onu-1109443347.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Starlink aracılığıyla iç işlerine müdahale edilen ülkelerin sayısı onu aştı
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Starlink aracılığıyla iç işlerine müdahale edilen ülkelerin sayısı onu aştı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Vasilyev, Starlink uydu internet sisteminin kullanılmasıyla ondan fazla ülkenin iç işlerine müdahale edildiğini dile... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T16:48+0300
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2026-10-10T16:48+0300
poli̇ti̇ka
boris vasilyev
i̇ran
venezuela
rusya dışişleri bakanlığı
birleşmiş milletler uluslararası telekomünikasyon birliği (itu)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Bilgi Güvenliği Dairesi Başkanı olarak görev yapan Boris Vasilyev, dünyada ondan fazla ülkenin Starlink uydu internet sistemleri kullanılarak kendi iç işlerine müdahale edilmesinden zarar gördüğünü açıkladı.Vasilyev cumartesi günü II. Küresel Dijital Forum kapsamında düzenlenen 'Haberleşme Sistemleri: Ulusal Hedeflerden Bölgesel İş Birliğine' başlıklı tartışmaya katıldı.Diplomat özellikle İran ve Venezüela'da protestoların organize edilmesi amacıyla Starlink kullanımının tespit edildiğini belirterek benzer bir sorunla başka ülkelerin de karşılaştığını ifade etti.Vasilyev, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:'Starlink aracılığıyla ülkelerin iç işlerine müdahaleye karşı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği düzeyinde kararlar alınmalı'Boris Vasilyev, Starlink uydu internet sistemlerinin ülkelerin iç işlerine müdahale amacıyla kullanılmasına karşı mücadele etmek için Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) düzeyinde kararlar alınması gerektiğini söyledi.Vasilyev, “Küresel arenada bundan sonra ne yapılması gerektiği konusuna gelince, gördüğümüz tek çözüm Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'dir. Bu sorunu kontrol altına almak amacıyla ITU çerçevesinde bazı eşgüdümlü ve kolektif kararlar almalıyız” dedi.
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boris vasilyev, i̇ran, venezuela, rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler uluslararası telekomünikasyon birliği (itu)
boris vasilyev, i̇ran, venezuela, rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler uluslararası telekomünikasyon birliği (itu)
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Starlink aracılığıyla iç işlerine müdahale edilen ülkelerin sayısı onu aştı
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Vasilyev, Starlink uydu internet sisteminin kullanılmasıyla ondan fazla ülkenin iç işlerine müdahale edildiğini dile getirdi. Vasilyev, İran ve Venezuela’da protestoların organize edilmesinde Starlink’ten yararlanıldığının tespit edildiğini belirterek sorunun boyutunun büyük olduğuna dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Bilgi Güvenliği Dairesi Başkanı olarak görev yapan Boris Vasilyev, dünyada ondan fazla ülkenin Starlink uydu internet sistemleri kullanılarak kendi iç işlerine müdahale edilmesinden zarar gördüğünü açıkladı.
Vasilyev cumartesi günü II. Küresel Dijital Forum kapsamında düzenlenen 'Haberleşme Sistemleri: Ulusal Hedeflerden Bölgesel İş Birliğine' başlıklı tartışmaya katıldı.
Diplomat özellikle İran ve Venezüela'da protestoların organize edilmesi amacıyla Starlink kullanımının tespit edildiğini belirterek benzer bir sorunla başka ülkelerin de karşılaştığını ifade etti.
Vasilyev, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
Bu ülkelerin sayısı şimdiden onu aşmış durumda. Ne yazık ki bunların hepsi isimlerini açıklamaya hazır değil. Ancak kapalı kapılar ardında yürütülen diyaloglarda onlar da bizimle bu tür bir durumun mağduru hâline geldiklerini paylaşıyorlar. Durumun bütün boyutlarını bildiğim için sorunun boyutunun muazzam olduğunu söyleyebilirim.
'Starlink aracılığıyla ülkelerin iç işlerine müdahaleye karşı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği düzeyinde kararlar alınmalı'
Boris Vasilyev, Starlink uydu internet sistemlerinin ülkelerin iç işlerine müdahale amacıyla kullanılmasına karşı mücadele etmek için Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) düzeyinde kararlar alınması gerektiğini söyledi.
Vasilyev, “Küresel arenada bundan sonra ne yapılması gerektiği konusuna gelince, gördüğümüz tek çözüm Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'dir. Bu sorunu kontrol altına almak amacıyla ITU çerçevesinde bazı eşgüdümlü ve kolektif kararlar almalıyız” dedi.