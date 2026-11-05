https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/emekli-duzenlemesinde-son-kulisler-seyyanen-zam-ve-refah-payi-ne-kadar-olacak-1110131576.html

Emekli düzenlemesinde son kulisler: Seyyanen zam ve refah payı ne kadar olacak?

Emekli düzenlemesinde son kulisler: Seyyanen zam ve refah payı ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

Emekli maaşlarına yapılacak ilave artış için çalışmalar sürüyor. TBMM'ye sunulması planlanan düzenlemede, 10 bin ila 15 bin TL seyyanen zam ve yüzde 10 ila... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T13:29+0300

2026-11-05T13:29+0300

2026-11-05T13:29+0300

ekonomi̇

emekli

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refah

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kademeli emeklilik

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Emekli maaşlarına enflasyon farkının yanı sıra ek ödeme yapılmasını öngören kanun teklifi üzerinde çalışmalar devam ediyor.Milliyet'te yer alan habere göre, düzenlemenin bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.Çalışmalarda iki seçenek öne çıkıyor:Düzenlemenin hangi formülle hayata geçirileceğine ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.18 milyon emekliye 10 bin veya 15 bin TL zam yapılırsa maliyeti ne olacak?Emeklilere seyyanen zam seçeneği için hazırlanan etki analizlerinde, yapılacak ödemenin Hazine'ye yıllık maliyeti de hesaplandı.Buna göre yaklaşık 18 milyon emekliyi kapsayan olası artışların maliyeti şöyle:Bu rakamlar, üzerinde çalışılan seçeneklere ilişkin maliyet hesaplamalarını gösteriyor. 10 bin veya 15 bin TL'lik artışın uygulanacağı henüz kesinleşmedi.En düşük emekli maaşı 30 bin TL'ye çıkacak mı?En düşük emekli maaşının 30 bin TL'ye yükseltilmesi, değerlendirilen senaryolar arasında yer alıyor.Çalışmalarda, tüm emeklilere enflasyon farkına ek ödeme yapılması ve düşük aylık alan emeklilere ayrıca destek sağlanması seçenekleri üzerinde duruluyor.Refah payı için ağırlıklı olarak yüzde 10 ila yüzde 20 arasında bir artış oranı değerlendiriliyor.Yapılan hesaplamalarda en düşük emekli aylığının 30 bin TL'ye ulaşabileceği bir formül ele alınsa da bu tutar henüz resmî olarak karara bağlanmadı.Emekli maaşı düzenlemesinde hangi kriterler dikkate alınacak?Hazırlıkları süren düzenlemede, emeklilerin ekonomik ve sosyal durumlarına göre farklı destek modelleri değerlendiriliyor.Çalışmalarda öne çıkan kriterler şunlar:Bu kriterlerin, yapılacak ek ödemenin kapsamını ve tutarını nasıl etkileyeceği teklifin hazırlanmasıyla netleşecek.Kademeli emeklilik düzenlemesi çıkacak mı?Kademeli emeklilik konusunda yeni bir düzenleme yapılmasının şu aşamada gündemde olmadığı belirtiliyor.Bununla birlikte muhalefet tarafından TBMM'ye sunulan ve kamuoyunda kademeli emeklilik olarak bilinen teklif de gündemde yer alıyor.Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, kademeli emeklilik beklentilerine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:"Şimdi kademeli emeklilik ile ilgili de elbette ki beklentilerin olmaması için şimdilik bunlar söylenecek. Ancak seçim süreci yaklaştıkça emeklilikte kademe meselesi mutlaka gelecek."Karakaş, kademeli emeklilik bekleyenlerin sayısının Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlananlardan az olmadığını belirterek şöyle konuştu:"Burada çok sayıda insan var. EYT'den az değil. Dolayısıyla seçim öncesi bunun dikkate alınmaması mümkün değil diyoruz."Karakaş'ın açıklamaları, kademeli emekliliğe ilişkin kendi değerlendirmelerini yansıtıyor. Yeni bir kademeli emeklilik düzenlemesinin kabul edildiğine ilişkin açıklama bulunmuyor.Asgari ücret ne kadar olacak? İsa Karakaş yüzde 30 zam beklentisini açıkladıAsgari ücrette 2027 yılı için yapılabilecek artış da gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor.Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, mevcut asgari ücretin 28 bin 75 TL, en düşük emekli maaşının ise 23 bin 552 TL olduğunu belirterek olası zam oranlarını değerlendirdi.Karakaş, asgari ücrete en az yüzde 30 artış beklediğini ifade ederek şu açıklamayı yaptı:"Asgari ücrete en az yüzde 30'luk bir güncelleme bekliyoruz değil mi? En az. Yüzde 30 olduğu zaman asgari ücret 36 bin 447 lira olur. Bu durumda yüzde 83'lük farkı korumamız için en düşük emekli maaşının ne olması gerekiyor burada? Hesaplamıştım ben, 30 bin 608 lira olması lazım. Yani yüzde 83'lük aradaki farkı yüzde 30'luk asgari ücrete kıyasladığımız zaman en düşük emekli maaşının 30 bin 608 lira olması gerekiyor."Karakaş'ın değerlendirmesine göre, asgari ücrete yüzde 30 artış yapılması senaryosunda en düşük emekli maaşının 30 bin 608 TL olması gerektiği hesaplanıyor.Bu tutar, açıklanan bir zam kararı değil, uzman tarafından yapılan karşılaştırmalı hesaplamayı ifade ediyor.Asgari ücret ile yaşam maliyeti arasındaki farkİsa Karakaş, asgari ücretin çalışanların yaşam maliyetini karşılaması gerektiğini belirterek mevcut ücret seviyesini de değerlendirdi.Asgari ücretin bugünkü koşullarda en az 49 bin 124 TL olması gerektiğini savunan Karakaş, şu ifadeleri kullandı:"Şimdi asgari ücret ne kadar? 28 bin 75 TL. Şimdi bu 28 bin 75 TL bunu karşılıyor mu? Yıl sonuna geldiğimiz zaman, şubatta girdiği zaman bu bekar işçinin hayat maliyeti 49.000 lira, en az 55.000 TL olacak. Bu durumda yüzde 30 yapsanız bile 36.497 TL yine arada bir uçurum var."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/hazine-bakanliginin-2027-butcesi-tbmmde-ak-parti-milletvekili-sahan-ile-muhalefet-vekilleri-1110127481.html

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