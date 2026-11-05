https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/von-der-leyen-ukraynadaki-cozum-surecine-iliskin-tutumumuz-degismedi-1110140118.html

Von der Leyen: Ukrayna’daki çözüm sürecine ilişkin tutumumuz değişmedi

Von der Leyen: Ukrayna’daki çözüm sürecine ilişkin tutumumuz değişmedi

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne ilişkin tutumunun değişmediğini ve Kiev’e askeri desteğin süreceğini... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T17:57+0300

2026-11-05T17:57+0300

2026-11-05T17:57+0300

ukrayna kri̇zi̇

ursula von der leyen

avrupa komisyonu

ab

ukrayna

kiev

çekya

silah yardımı

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108807579_0:25:1183:690_1920x0_80_0_0_f746a93da162cd5943bb17e9cc10d908.png

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Vişegrad Grubu toplantısı için Slovakya’nın Trencin kentine varışının ardından X hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonunun Ukrayna müzakerelerine dahil edilme çağrılarına rağmen çatışmanın çözümüne ilişkin tutumunu değiştirmediğini ve bu ülkeye silah yığmaya devam edeceğini ifade etti.Ukrayna’nın “güçlü bir konumdan müzakere yürütmesi gerektiğini” savunan Von der Leyen, Avrupa’nın askeri sevkiyatlarını, özellikle Çekya’nın topçu mühimmatı girişimi üzerinden sürdürmesinin kritik önem taşıdığını belirtti.Avrupa Komisyonu, 2026-2027 dönemini kapsayan 90 milyar euroluk finansman programı kapsamında Kiev’e 658 milyon euroluk yeni askeri yardım dilimi ve 3.7 milyar euroluk bütçe finansmanı sağlanacağını açıkladı.Komisyon yetkilileri daha önce birçok kez AB’nin Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelere dahil olmak istediğini belirtmişti.Kaynakların verdiği bilgiye göre, Avrupa Komisyonunun halihazırda bu müzakereler için “ne bir müzakere pozisyonu ne de yetkisi” bulunuyor. Kaynaklar, Brüksel’in Kiev’e “askeri üstünlük” sağlamaya çalışmayı sürdürdüğünü belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/ab-ve-kanada-yeni-ittifak-kuruyor-ukraynaya-500-milyon-euroluk-kredi-1110004692.html

ukrayna

kiev

çekya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ursula von der leyen, avrupa komisyonu, ab, ukrayna, kiev, çekya, silah yardımı, avrupa