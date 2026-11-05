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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/von-der-leyen-ukraynadaki-cozum-surecine-iliskin-tutumumuz-degismedi-1110140118.html
Von der Leyen: Ukrayna’daki çözüm sürecine ilişkin tutumumuz değişmedi
Von der Leyen: Ukrayna’daki çözüm sürecine ilişkin tutumumuz değişmedi
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne ilişkin tutumunun değişmediğini ve Kiev’e askeri desteğin süreceğini... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T17:57+0300
2026-11-05T17:57+0300
ukrayna kri̇zi̇
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Vişegrad Grubu toplantısı için Slovakya’nın Trencin kentine varışının ardından X hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonunun Ukrayna müzakerelerine dahil edilme çağrılarına rağmen çatışmanın çözümüne ilişkin tutumunu değiştirmediğini ve bu ülkeye silah yığmaya devam edeceğini ifade etti.Ukrayna’nın “güçlü bir konumdan müzakere yürütmesi gerektiğini” savunan Von der Leyen, Avrupa’nın askeri sevkiyatlarını, özellikle Çekya’nın topçu mühimmatı girişimi üzerinden sürdürmesinin kritik önem taşıdığını belirtti.Avrupa Komisyonu, 2026-2027 dönemini kapsayan 90 milyar euroluk finansman programı kapsamında Kiev’e 658 milyon euroluk yeni askeri yardım dilimi ve 3.7 milyar euroluk bütçe finansmanı sağlanacağını açıkladı.Komisyon yetkilileri daha önce birçok kez AB’nin Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelere dahil olmak istediğini belirtmişti.Kaynakların verdiği bilgiye göre, Avrupa Komisyonunun halihazırda bu müzakereler için “ne bir müzakere pozisyonu ne de yetkisi” bulunuyor. Kaynaklar, Brüksel’in Kiev’e “askeri üstünlük” sağlamaya çalışmayı sürdürdüğünü belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/ab-ve-kanada-yeni-ittifak-kuruyor-ukraynaya-500-milyon-euroluk-kredi-1110004692.html
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ursula von der leyen, avrupa komisyonu, ab, ukrayna, kiev, çekya, silah yardımı, avrupa
ursula von der leyen, avrupa komisyonu, ab, ukrayna, kiev, çekya, silah yardımı, avrupa

Von der Leyen: Ukrayna’daki çözüm sürecine ilişkin tutumumuz değişmedi

17:57 05.11.2026
© AP Photo / Virginia MayoAB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne ilişkin tutumunun değişmediğini ve Kiev’e askeri desteğin süreceğini belirtti.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Vişegrad Grubu toplantısı için Slovakya’nın Trencin kentine varışının ardından X hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonunun Ukrayna müzakerelerine dahil edilme çağrılarına rağmen çatışmanın çözümüne ilişkin tutumunu değiştirmediğini ve bu ülkeye silah yığmaya devam edeceğini ifade etti.
Ukrayna’nın “güçlü bir konumdan müzakere yürütmesi gerektiğini” savunan Von der Leyen, Avrupa’nın askeri sevkiyatlarını, özellikle Çekya’nın topçu mühimmatı girişimi üzerinden sürdürmesinin kritik önem taşıdığını belirtti.
Avrupa Komisyonu, 2026-2027 dönemini kapsayan 90 milyar euroluk finansman programı kapsamında Kiev’e 658 milyon euroluk yeni askeri yardım dilimi ve 3.7 milyar euroluk bütçe finansmanı sağlanacağını açıkladı.
Komisyon yetkilileri daha önce birçok kez AB’nin Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelere dahil olmak istediğini belirtmişti.
Kaynakların verdiği bilgiye göre, Avrupa Komisyonunun halihazırda bu müzakereler için “ne bir müzakere pozisyonu ne de yetkisi” bulunuyor. Kaynaklar, Brüksel’in Kiev’e “askeri üstünlük” sağlamaya çalışmayı sürdürdüğünü belirtiyor.
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