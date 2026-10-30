https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/ab-ve-kanada-yeni-ittifak-kuruyor-ukraynaya-500-milyon-euroluk-kredi-1110004692.html
AB ve Kanada yeni ittifak kuruyor: Ukrayna’ya 500 milyon euroluk kredi
AB ve Kanada yeni ittifak kuruyor: Ukrayna’ya 500 milyon euroluk kredi
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği ve Kanada, dış politika ve güvenlik alanlarında işbirliğini güçlendirmek amacıyla “Gelecek İçin Kanada-AB İttifakı”nı kurduklarını duyurdu... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
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Montreal’de düzenlenen 21. AB-Kanada Zirvesi’nin ardından yayınlanan ortak açıklamada, tarafların dış politika ve güvenlik alanlarında daha etkin bir ortaklık geliştirme konusunda uzlaştığı belirtildi.Açıklamada, “Bugün, Kanada ve Avrupa Birliği liderleri olarak Montreal’deki 21. zirvemizde Gelecek İçin Kanada-AB İttifakı’nın kurulduğunu ilan ediyoruz. İttifakımızın temelini, dış politika ve güvenlik alanlarında daha etkin bir ortaklık oluşturacak” ifadelerine yer verildi.İşbirliğinin ilk adımlarından biri olarak Kanada, AB’nin daha önce onayladığı Ukrayna’ya yönelik 90 milyar euroluk kredi paketi kapsamında 500 milyon euroluk katkı sağlayacak.Ortak açıklamada, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in daha önce Kanada’ya önerdiği belirtilen AB’ye ortak üyelik statüsüne ise yer verilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/trump-kanada-abdye-uye-olursa-avrupa-ile-ticareti-durduracagim-1108820133.html
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avrupa birliği, ab, kanada, montreal, ukrayna, avrupa
AB ve Kanada yeni ittifak kuruyor: Ukrayna’ya 500 milyon euroluk kredi
Avrupa Birliği ve Kanada, dış politika ve güvenlik alanlarında işbirliğini güçlendirmek amacıyla “Gelecek İçin Kanada-AB İttifakı”nı kurduklarını duyurdu. Kanada, Ukrayna için onaylanan 90 milyar euroluk kredi paketi kapsamında 500 milyon euro sağlayacak.
Montreal’de düzenlenen 21. AB-Kanada Zirvesi’nin ardından yayınlanan ortak açıklamada, tarafların dış politika ve güvenlik alanlarında daha etkin bir ortaklık geliştirme konusunda uzlaştığı belirtildi.
Açıklamada, “Bugün, Kanada ve Avrupa Birliği liderleri olarak Montreal’deki 21. zirvemizde Gelecek İçin Kanada-AB İttifakı’nın kurulduğunu ilan ediyoruz. İttifakımızın temelini, dış politika ve güvenlik alanlarında daha etkin bir ortaklık oluşturacak” ifadelerine yer verildi.
İşbirliğinin ilk adımlarından biri olarak Kanada, AB’nin daha önce onayladığı Ukrayna’ya yönelik 90 milyar euroluk kredi paketi kapsamında 500 milyon euroluk katkı sağlayacak.
Ortak açıklamada, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in daha önce Kanada’ya önerdiği belirtilen AB’ye ortak üyelik statüsüne ise yer verilmedi.