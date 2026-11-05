https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/unlu-e-ticaret-sitesinde-veri-ihlali-9-bin-882-kisinin-kisisel-bilgilerine-erisim-saglandi-1110134674.html

Ünlü e-ticaret sitesinde veri ihlali: 9 bin 882 kişinin kişisel bilgilerine erişim sağlandı

Ünlü e-ticaret sitesinde veri ihlali: 9 bin 882 kişinin kişisel bilgilerine erişim sağlandı

Sputnik Türkiye

E-ticaret sitesi Hepsiburada'da veri ihlali yaşandığı ortaya çıktı. 9 bin 882 kişinin bilgilerine yetkisiz erişim sağlandığı belirtildi. 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T14:29+0300

2026-11-05T14:29+0300

2026-11-05T14:29+0300

ekonomi̇

hepsiburada

hacker

siber saldırı

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

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Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada'nın bağlı olduğu D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret şirketi hakkında KVKK tarafından 'veri ihlali' duyurusu yapıldı. Toplam 9 bin 882 kişinin ad, soyad, telefon numarası, adres, e-posta ve sipariş bilgilerine yetkisiz erişim sağlandığı belirtildi. 9 bin 882 kişinin verileri etkilendiTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan veri ihlali bildirimini kamuoyuyla paylaştı. Kurumun açıklamasına göre, şirkete sohbet altyapısı sağlayan veri işleyicinin sistemlerinde bulunan bazı kayıtlara siber saldırganlar tarafından yetkisiz erişim sağlandı. KVKK, siber saldırının Hepsiburada'ya sohbet altyapısı hizmeti sunan firmanın sistemlerinde barındırılan 2022 tarihli sohbet kayıtlarını etkilediğini kaydetti. Hangi kişisel bilgilere yetkisiz erişim sağlandıKVKK'nin duyurusuna göre veri ihlalinden etkilenen bilgiler arasında kimlik, iletişim ve müşteri işlem verileri bulunuyor.Etkilenen kişisel veri kategorileri şöyle açıklandı:Çalışanlar ve iş ortakları da etkilendi Veri ihlalinden etkilenen kişi gruplarının yalnızca Hepsiburada müşterileriyle sınırlı olmadığı belirtildi. KVKK, ihlalden etkilenen grupları çalışanlar, müşteriler, potansiyel müşteriler, tedarikçi çalışanları, iş ortakları ve satıcılar olarak sıraladı. Böylece platformun farklı hizmet süreçleri kapsamında tutulan kişisel bilgilerin de yetkisiz erişime konu olduğu bildirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, veri ihlaline ilişkin incelemenin devam ettiğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/binanceden-63-milyar-dolarlik-kripto-soygunu-ne-biliyoruz-bundan-sonra-ne-olacak-1110001456.html

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Sputnik Türkiye

hepsiburada, hacker, siber saldırı, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)