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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/ukraynada-dev-dolandiricilik-agi-ortaya-cikarildi-sebekeyi-koruyan-ust-duzey-yetkililer-gozaltina-1110132403.html
Ukrayna’da dev dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı: Şebekeyi koruyan üst düzey yetkililer gözaltına alındı
Ukrayna’da dev dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı: Şebekeyi koruyan üst düzey yetkililer gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu, binlerce kişinin çalıştığı 52 yasa dışı çağrı merkezini kapsayan devasa bir dolandırıcılık ağını çökertti... 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T13:26+0300
2026-11-05T13:26+0300
ukrayna kri̇zi̇
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ukrayna
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
ukrayna güvenlik servisi
dolandırıcılık
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Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), ülke genelinde 2 bin 700'den fazla kişinin çalıştığı 52 dolandırıcı çağrı merkezini kapsayan devasa bir suç örgütünü deşifre etti.Soruşturmayı yürüten birimlerin yayımladığı bilgilere göre, suç örgütünün koordinasyonunda faaliyet gösteren 52 ayrı çağrı merkezinde en az 2 bin 700 personel görev yapıyordu.NABU'nun açıklamasında, "Bu ofislerde çalışan binlerce kişi her gün hem Ukrayna hem de diğer ülke vatandaşlarını dolandırıyordu" ifadelerine yer verildi. Ağın uzun süre Ukrayna Güvenlik Servisi, Emniyet ve Başsavcılık birimlerinin takibine takılmadan faaliyet yürütebildiği vurgulandı.'Karfagen operasyonu ile düğmeye basıldı'NABU ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Eylül ayında 'Karfagen' adı verilen operasyon kapsamında Ukrayna Başsavcılık Ofisi’nden bir yetkilinin liderlik ettiği yapıyı mercek altına aldı.2025 yılı ortalarında kurulan örgütün, dolandırıcılık merkezlerinin sorunsuz çalışması ve kara paranın aklanması karşılığında rüşvet topladığı tespit edildi.İddianamede 'Şansölye' ve 'Şef' kod adlarıyla anılan elebaşlarından Şansölyenin, yargı mekanizmasındaki etkisini kullanarak çağrı merkezlerine koruma sağladığı kaydedildi.Üst düzey generale gözaltıSoruşturma kapsamında Ukrayna Güvenlik Servisi Ulusal Devlet Yapısının Korunması Departmanı Birinci Başkan Yardımcısı General Sergey Duka gözaltına alındı.En az 12 yetkilinin karıştığı tespit edilen suç ağına yönelik adımların ardından Ukrayna Güvenlik Servisi, soruşturmada adı geçen 2 üst düzey görevlinin işine son verildiğini duyurdu.
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haberler, ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), ukrayna güvenlik servisi, dolandırıcılık
haberler, ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), ukrayna güvenlik servisi, dolandırıcılık

Ukrayna’da dev dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı: Şebekeyi koruyan üst düzey yetkililer gözaltına alındı

13:26 05.11.2026
© Sputnik / RIA Novosti / Multimedya arşivine gidinComputer equipment at the call center in Berdyansk, which had been abandoned by Ukrainian scammers
Computer equipment at the call center in Berdyansk, which had been abandoned by Ukrainian scammers - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
© Sputnik / RIA Novosti
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Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu, binlerce kişinin çalıştığı 52 yasa dışı çağrı merkezini kapsayan devasa bir dolandırıcılık ağını çökertti. Soruşturma kapsamında suç örgütüne koruma sağladığı belirlenen üst düzey emniyet ve yargı mensupları gözaltına alındı.
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), ülke genelinde 2 bin 700'den fazla kişinin çalıştığı 52 dolandırıcı çağrı merkezini kapsayan devasa bir suç örgütünü deşifre etti.

Soruşturmayı yürüten birimlerin yayımladığı bilgilere göre, suç örgütünün koordinasyonunda faaliyet gösteren 52 ayrı çağrı merkezinde en az 2 bin 700 personel görev yapıyordu.

NABU'nun açıklamasında, "Bu ofislerde çalışan binlerce kişi her gün hem Ukrayna hem de diğer ülke vatandaşlarını dolandırıyordu" ifadelerine yer verildi.

Ağın uzun süre Ukrayna Güvenlik Servisi, Emniyet ve Başsavcılık birimlerinin takibine takılmadan faaliyet yürütebildiği vurgulandı.

'Karfagen operasyonu ile düğmeye basıldı'

NABU ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Eylül ayında 'Karfagen' adı verilen operasyon kapsamında Ukrayna Başsavcılık Ofisi’nden bir yetkilinin liderlik ettiği yapıyı mercek altına aldı.

2025 yılı ortalarında kurulan örgütün, dolandırıcılık merkezlerinin sorunsuz çalışması ve kara paranın aklanması karşılığında rüşvet topladığı tespit edildi.

İddianamede 'Şansölye' ve 'Şef' kod adlarıyla anılan elebaşlarından Şansölyenin, yargı mekanizmasındaki etkisini kullanarak çağrı merkezlerine koruma sağladığı kaydedildi.

Üst düzey generale gözaltı

Soruşturma kapsamında Ukrayna Güvenlik Servisi Ulusal Devlet Yapısının Korunması Departmanı Birinci Başkan Yardımcısı General Sergey Duka gözaltına alındı.

En az 12 yetkilinin karıştığı tespit edilen suç ağına yönelik adımların ardından Ukrayna Güvenlik Servisi, soruşturmada adı geçen 2 üst düzey görevlinin işine son verildiğini duyurdu.
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