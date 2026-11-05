https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/turk-mizahinin-aci-gunu-karikaturist-ve-cizgi-roman-sanatcisi-kemal-aratan-hayatini-kaybetti-1110124942.html
Türk mizahının acı günü: Karikatürist ve çizgi roman sanatçısı Kemal Aratan hayatını kaybetti
Türk mizahının acı günü: Karikatürist ve çizgi roman sanatçısı Kemal Aratan hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ünlü karikatürist ve çizgi roman sanatçısı Kemal Aratan, 61 yaşında hayatını kaybetti. 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T10:39+0300
2026-11-05T10:39+0300
2026-11-05T10:39+0300
yaşam
limon
leman
hayatını kaybetti
kemal aratan
karikatürist
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/05/1110124787_0:0:681:383_1920x0_80_0_0_48f0cad19977a1d93cd6e4a766f28ed2.jpg
Türkiye'de Gırgır, Limon, Avni ve Leman gibi dönemin önde gelen mizah dergilerinde kaleme aldığı çizgi romanlar ve karikatürlerle tanınan sanatçı Kemal Aratan 61 yaşında yaşamını yitirdi.Vah Vahap Vah karakterini sevdirmiştiMizah dünyasında derin izler bırakan Aratan, karikatürist Galip Tekin ile birlikte ürettiği "Vah Vahap Vah" karakteri başta olmak üzere Türk çizgi romanına kazandırdığı özgün üslubu ve tipleriyle tanınıyordu. Kemal Aratan kimdir?9 Nisan 1965'te Kırklareli'nde dünyaya gelen Kemal Aratan, Türk karikatürist ve çizgi roman sanatçısıdır. Sanat hayatına 1984 yılında Gırgır dergisinde başlayan Aratan, 1986 yılında Limon dergisinin kuruluşunda yer aldı.Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümü'nden mezun olan Aratan; Gırgır, Limon, Avni, Dıgıl, Pişmiş Kelle ve Leman gibi mizah dergilerinde çalıştı. Galip Tekin ile birlikte hazırladığı Vah Vahap Vah karakteriyle tanındı.Aratan'ın öne çıkan çalışmaları arasında İhtiyatsız Adam, İstedikleri Yere Gidenler, Ottomanya ve Bi Gece Daha bulunuyor. Karikatür ve çizgi roman çalışmalarının yanı sıra storyboard ve senaryo yazımı alanlarında da eğitim verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/is-insani-ahmet-nazif-zorlu-hayatini-kaybetti-1110061352.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/05/1110124787_84:0:595:383_1920x0_80_0_0_5c0aa2e47f941025d6f6c7e8fe70c8cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
limon, leman, hayatını kaybetti, kemal aratan, karikatürist
limon, leman, hayatını kaybetti, kemal aratan, karikatürist
Türk mizahının acı günü: Karikatürist ve çizgi roman sanatçısı Kemal Aratan hayatını kaybetti
Ünlü karikatürist ve çizgi roman sanatçısı Kemal Aratan, 61 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye'de Gırgır, Limon, Avni ve Leman gibi dönemin önde gelen mizah dergilerinde kaleme aldığı çizgi romanlar ve karikatürlerle tanınan sanatçı Kemal Aratan 61 yaşında yaşamını yitirdi.
Vah Vahap Vah karakterini sevdirmişti
Mizah dünyasında derin izler bırakan Aratan, karikatürist Galip Tekin ile birlikte ürettiği "Vah Vahap Vah" karakteri başta olmak üzere Türk çizgi romanına kazandırdığı özgün üslubu ve tipleriyle tanınıyordu.
9 Nisan 1965'te Kırklareli'nde dünyaya gelen Kemal Aratan, Türk karikatürist ve çizgi roman sanatçısıdır. Sanat hayatına 1984 yılında Gırgır dergisinde başlayan Aratan, 1986 yılında Limon dergisinin kuruluşunda yer aldı.
Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümü'nden mezun olan Aratan; Gırgır, Limon, Avni, Dıgıl, Pişmiş Kelle ve Leman gibi mizah dergilerinde çalıştı. Galip Tekin ile birlikte hazırladığı Vah Vahap Vah karakteriyle tanındı.
Aratan'ın öne çıkan çalışmaları arasında İhtiyatsız Adam, İstedikleri Yere Gidenler, Ottomanya ve Bi Gece Daha bulunuyor. Karikatür ve çizgi roman çalışmalarının yanı sıra storyboard ve senaryo yazımı alanlarında da eğitim verdi.