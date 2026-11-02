https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/is-insani-ahmet-nazif-zorlu-hayatini-kaybetti-1110061352.html
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Zorlu'nun vefatı, iş... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T23:15+0300
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iş insanı
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İş insanı ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 82 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Zorlu'nun vefatı iş dünyasını sarstı.Ahmet Nazif Zorlu kimdir?Ahmet Nazif Zorlu, 28 Ağustos 1944'te Denizli'nin Babadağ ilçesinde dünyaya geldi. Türk sanayisinin önde gelen isimlerinden olan Zorlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.Hacı Mehmet Zorlu ve Saide Zorlu çiftinin oğlu olan Ahmet Nazif Zorlu, iş hayatına ailesine ait dokuma tezgahlarında başladı.Üç çocuk babası olan Zorlu, 950 milyon dolarlık servetiyle Forbes Türkiye'nin en zenginler listesinde üst sıralarda yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/is-insani-nevzat-aydinin-tehdit-etmislerdi-8-kisi-adliyeye-sevk-edildi--1110053021.html
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ahmet nazif zorlu, iş insanı, i̇ş insanları, vefat
ahmet nazif zorlu, iş insanı, i̇ş insanları, vefat
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
23:15 02.11.2026 (güncellendi: 23:27 02.11.2026)
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Zorlu'nun vefatı, iş dünyasında üzüntüyle karşılandı.
İş insanı ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir hastanede tedavi gören Zorlu'nun vefatı iş dünyasını sarstı.
Ahmet Nazif Zorlu kimdir?
Ahmet Nazif Zorlu, 28 Ağustos 1944'te Denizli'nin Babadağ ilçesinde dünyaya geldi. Türk sanayisinin önde gelen isimlerinden olan Zorlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.
Hacı Mehmet Zorlu ve Saide Zorlu çiftinin oğlu olan Ahmet Nazif Zorlu, iş hayatına ailesine ait dokuma tezgahlarında başladı.
Üç çocuk babası olan Zorlu, 950 milyon dolarlık servetiyle Forbes Türkiye'nin en zenginler listesinde üst sıralarda yer aldı.