Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/is-insani-ahmet-nazif-zorlu-hayatini-kaybetti-1110061352.html
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Zorlu'nun vefatı, iş... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-02T23:15+0300
2026-11-02T23:27+0300
türki̇ye
ahmet nazif zorlu
iş insanı
i̇ş insanları
vefat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/02/1110061198_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_d6ea1e5c6327e08550ee3ba56642b4f4.jpg
İş insanı ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 82 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Zorlu'nun vefatı iş dünyasını sarstı.Ahmet Nazif Zorlu kimdir?Ahmet Nazif Zorlu, 28 Ağustos 1944'te Denizli'nin Babadağ ilçesinde dünyaya geldi. Türk sanayisinin önde gelen isimlerinden olan Zorlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.Hacı Mehmet Zorlu ve Saide Zorlu çiftinin oğlu olan Ahmet Nazif Zorlu, iş hayatına ailesine ait dokuma tezgahlarında başladı.Üç çocuk babası olan Zorlu, 950 milyon dolarlık servetiyle Forbes Türkiye'nin en zenginler listesinde üst sıralarda yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/is-insani-nevzat-aydinin-tehdit-etmislerdi-8-kisi-adliyeye-sevk-edildi--1110053021.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/02/1110061198_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b91c813f521fbbd44c22f5116110994a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ahmet nazif zorlu, iş insanı, i̇ş insanları, vefat
ahmet nazif zorlu, iş insanı, i̇ş insanları, vefat

İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

23:15 02.11.2026 (güncellendi: 23:27 02.11.2026)
© AAAhmet Nazif Zorlu
Ahmet Nazif Zorlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
© AA
Abone ol
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Zorlu'nun vefatı, iş dünyasında üzüntüyle karşılandı.
İş insanı ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir hastanede tedavi gören Zorlu'nun vefatı iş dünyasını sarstı.

Ahmet Nazif Zorlu kimdir?

Ahmet Nazif Zorlu, 28 Ağustos 1944'te Denizli'nin Babadağ ilçesinde dünyaya geldi. Türk sanayisinin önde gelen isimlerinden olan Zorlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.
Hacı Mehmet Zorlu ve Saide Zorlu çiftinin oğlu olan Ahmet Nazif Zorlu, iş hayatına ailesine ait dokuma tezgahlarında başladı.
Üç çocuk babası olan Zorlu, 950 milyon dolarlık servetiyle Forbes Türkiye'nin en zenginler listesinde üst sıralarda yer aldı.
Nevzat Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
TÜRKİYE
İş insanı Nevzat Aydın'ın tehdit etmişlerdi: 7 şüpheli tutuklandı
14:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала