https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/is-insani-ahmet-nazif-zorlu-hayatini-kaybetti-1110061352.html

İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Zorlu'nun vefatı, iş... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T23:15+0300

2026-11-02T23:15+0300

2026-11-02T23:27+0300

türki̇ye

ahmet nazif zorlu

iş insanı

i̇ş insanları

vefat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/02/1110061198_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_d6ea1e5c6327e08550ee3ba56642b4f4.jpg

İş insanı ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 82 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Zorlu'nun vefatı iş dünyasını sarstı.Ahmet Nazif Zorlu kimdir?Ahmet Nazif Zorlu, 28 Ağustos 1944'te Denizli'nin Babadağ ilçesinde dünyaya geldi. Türk sanayisinin önde gelen isimlerinden olan Zorlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.Hacı Mehmet Zorlu ve Saide Zorlu çiftinin oğlu olan Ahmet Nazif Zorlu, iş hayatına ailesine ait dokuma tezgahlarında başladı.Üç çocuk babası olan Zorlu, 950 milyon dolarlık servetiyle Forbes Türkiye'nin en zenginler listesinde üst sıralarda yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/is-insani-nevzat-aydinin-tehdit-etmislerdi-8-kisi-adliyeye-sevk-edildi--1110053021.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmet nazif zorlu, iş insanı, i̇ş insanları, vefat