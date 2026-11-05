https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/trump-ekibinin-secimden-6-gun-onceki-netanyahu-diyalogu-ortaya-cikti-belki-israilden-siginma-aliriz-1110129570.html
Trump ekibinin seçimden 6 gün önceki Netanyahu diyaloğu ortaya çıktı: 'Belki İsrail'den sığınma alırız'
Trump ekibinin seçimden 6 gün önceki Netanyahu diyaloğu ortaya çıktı: 'Belki İsrail'den sığınma alırız'
Sputnik Türkiye
Amerikan basınında yer alan habere göre ara seçimden altı gün önce yapılan özel toplantıda Trump'ın danışmanları, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sığınma ihtimalini bile espri konusu yaptı. İşte o konuşmanın detayları...
2026-11-05T12:44+0300
2026-11-05T12:44+0300
2026-11-05T12:44+0300
dünya
donald trump
i̇srail
seçim
benyamin netanyahu
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New York Times'ın (NYT) analizinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçimlerde aldığı ağır yenilginin perde arkasına ilişkin dikkat çekici ayrıntılar yer aldı.Habere göre seçimden altı gün önce Trump'ın 20'den fazla üst düzey stratejisti özel bir video konferansta bir araya geldi. Toplantının havası oldukça karamsardı. Trump'ın baş anketörü Tony Fabrizio, görüşmeyi "Önce beyaz hapı mı, siyah hapı mı istersiniz?" diye başlattı.Trump'ın ara seçim stratejisini yönetmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılan James Blair ise toplantıda, "Ben işlerimi yoluna koymaya başladım. Herkese de aynısını yapmasını tavsiye ederim" dedi.Netanyahu esprisi: 'En azından Bibi kazandı, bizi korur'Toplantının en dikkat çekici diyaloglarından biri ise NYT’nin haberine göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu üzerinden yaşandı.NYT'nin aktardığına göre Blair, İsrail'de bir gün önce yapılan seçimlere gönderme yaparak alaycı bir ifadeyle, "En azından Bibi kazandı. Bizi o korur" dedi.Trump'ın başanketörü Fabrizio da Blair'in sözlerine, "Belki İsrail'den sığınma hakkı alabiliriz" diye karşılık verdi.Cumhuriyetçiler için 'tarihi yenilgi'Demokratlar, Kansas, Güney Carolina ve Teksas gibi Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerde de kazanarak Temsilciler Meclisi'nde büyük çoğunluğu elde etti ve Senato'nun kontrolünü de ele geçirdi.'Ekonomi yerine kendi projelerini anlattı'NYT analizinde Trump'ın seçim yenilgisinin tek nedeninin İran savaşı olmadığı, başkanın ikinci döneminde attığı adımların da Cumhuriyetçilere zarar verdiği kaydedildi.Trump'ın 2025'te başlattığı küresel ticaret savaşı, özellikle Kansas, Teksas ve Iowa gibi rekabetin yoğunlaştığı eyaletlerdeki çiftçileri olumsuz etkiledi. Başkanın ailesi ve yakın çevresinin görevini kişisel çıkarları için kullandığına ilişkin haberler de seçmenlerin yolsuzluk konusundaki endişelerini artırdı.Buna karşın Trump, yükselen akaryakıt fiyatlarını "ödenmesi gereken küçük bir bedel" olarak nitelendirdi.WSJ: Trump ara seçimleri nasıl kaybetti?Wall Street Journal'ın (WSJ) ‘Trump ara seçimleri nasıl kaybetti?’ başlıklı analizinde ise Trump yönetiminin seçim yenilgisine giden süreçteki ekonomik değerlendirmeleri ve siyasi yanlış hesapları ele alındı.Habere göre şubat ortasında Trump'ın ekonomi danışmanlarından biri, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'e yönetimin politikalarının ABD'yi yeniden büyük yapmaya başladığını gösteren grafiklerle geldi.Sunumda özellikle düşük gelirli Amerikalılar olmak üzere hanehalkı gelirlerinin arttığı, emeklilik hesaplarının değer kazandığı ve ABD ekonomisinin büyüme hızının beklentilerin üzerine çıktığı belirtiliyordu. Ancak yönetimin olumlu ekonomik göstergelere dayanan değerlendirmesi, seçmenin günlük hayatında karşılaştığı sorunları ve İran savaşının yaratacağı ekonomik baskıyı hesaba katmakta yetersiz kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/abd-secim-sonuclari-trumpin-onunde-iki-secenek-var-1110103767.html
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donald trump, i̇srail, seçim, benyamin netanyahu
donald trump, i̇srail, seçim, benyamin netanyahu
Trump ekibinin seçimden 6 gün önceki Netanyahu diyaloğu ortaya çıktı: 'Belki İsrail'den sığınma alırız'
Amerikan basınında yer alan habere göre ara seçimden altı gün önce yapılan özel toplantıda Trump'ın danışmanları, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sığınma ihtimalini bile espri konusu yaptı.
New York Times'ın (NYT) analizinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçimlerde aldığı ağır yenilginin perde arkasına ilişkin dikkat çekici ayrıntılar yer aldı.
Habere göre seçimden altı gün önce Trump'ın 20'den fazla üst düzey stratejisti özel bir video konferansta bir araya geldi. Toplantının havası oldukça karamsardı. Trump'ın baş anketörü Tony Fabrizio, görüşmeyi "Önce beyaz hapı mı, siyah hapı mı istersiniz?" diye başlattı.
Trump'ın ara seçim stratejisini yönetmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılan James Blair ise toplantıda, "Ben işlerimi yoluna koymaya başladım. Herkese de aynısını yapmasını tavsiye ederim" dedi.
Yaklaşık yarım saat süren toplantıda danışmanlar cenaze hazırlıkları, hapishane yemekleri, başkanlık afları ve hatta ülkeden kaçma ihtimali
üzerine kara mizah
yaptı.
Netanyahu esprisi: 'En azından Bibi kazandı, bizi korur'
Toplantının en dikkat çekici diyaloglarından biri ise NYT’nin haberine göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu üzerinden yaşandı.
NYT'nin aktardığına göre Blair, İsrail'de bir gün önce yapılan seçimlere gönderme yaparak alaycı bir ifadeyle, "En azından Bibi kazandı. Bizi o korur" dedi.
Trump'ın başanketörü Fabrizio da Blair'in sözlerine, "Belki İsrail'den sığınma hakkı alabiliriz" diye karşılık verdi.
Netanyahu'nun seçimdeki bloğu çoğunluğu sağlayamamış olsa da bloğu 53 partiyle en çok oyu aldı.
Cumhuriyetçiler için 'tarihi yenilgi'
Demokratlar, Kansas, Güney Carolina ve Teksas gibi Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerde de kazanarak Temsilciler Meclisi'nde büyük çoğunluğu elde etti ve Senato'nun kontrolünü de ele geçirdi.
NYT'nin tahminlerine göre Trump'ın partisi, ülke genelindeki Kongre seçimlerinde oyların yaklaşık 13 puan gerisinde kaldı. Bu sonuç, Watergate skandalının ardından yaşanan 1974 seçimlerinden
bu yana Cumhuriyetçiler açısından en ağır yenilgiye
işaret etti.
'Ekonomi yerine kendi projelerini anlattı'
NYT analizinde Trump'ın seçim yenilgisinin tek nedeninin İran savaşı olmadığı, başkanın ikinci döneminde attığı adımların da Cumhuriyetçilere zarar verdiği kaydedildi.
Trump'ın 2025'te başlattığı küresel ticaret savaşı, özellikle Kansas, Teksas ve Iowa gibi rekabetin yoğunlaştığı eyaletlerdeki çiftçileri olumsuz etkiledi. Başkanın ailesi ve yakın çevresinin görevini kişisel çıkarları için kullandığına ilişkin haberler de seçmenlerin yolsuzluk konusundaki endişelerini artırdı.
Buna karşın Trump, yükselen akaryakıt fiyatlarını "ödenmesi gereken küçük bir bedel" olarak nitelendirdi.
WSJ: Trump ara seçimleri nasıl kaybetti?
Wall Street Journal'ın (WSJ) ‘Trump ara seçimleri nasıl kaybetti?’ başlıklı analizinde ise Trump yönetiminin seçim yenilgisine giden süreçteki ekonomik değerlendirmeleri ve siyasi yanlış hesapları ele alındı.
Habere göre şubat ortasında Trump'ın ekonomi danışmanlarından biri, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'e yönetimin politikalarının ABD'yi yeniden büyük yapmaya başladığını gösteren grafiklerle geldi.
Sunumda özellikle düşük gelirli Amerikalılar olmak üzere hanehalkı gelirlerinin arttığı, emeklilik hesaplarının değer kazandığı ve ABD ekonomisinin büyüme hızının beklentilerin üzerine çıktığı belirtiliyordu. Ancak yönetimin olumlu ekonomik göstergelere dayanan değerlendirmesi, seçmenin günlük hayatında karşılaştığı sorunları ve İran savaşının yaratacağı ekonomik baskıyı hesaba katmakta yetersiz kaldı.