ABD seçimlerinde 'mavi tsunami': 'Trump'ın önünde iki seçenek var'
13:34 04.11.2026 (güncellendi: 13:41 04.11.2026)
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ABD'de ara seçimlerde Demokratların Kongre'nin iki kanadında da kontrolü ele geçirmesini Sputnik Türkiye’ye değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Barış Doster, Trump'ın Kongre'deki çoğunluğu kaybetmesinin ardından dış politikadaki seçeneklerini sıraladı. ABD seçmenin benzinin galon fiyatlarına tepkisini ortaya koyduğunu söyledi.
Amerikan basınının Demokrat Parti'nin renklerine gönderme yaparak 'Mavi Tsunami' dediği seçim sonuçlarının kendisi açısından sürpriz olmadığını belirten Barış Doster, Demokratların Kongre'nin iki kanadında da öne geçmesini beklediğini söyledi. ABD seçmeninin Türkiye'deki seçmen kadar politik olmadığını savunan Doster, ekonomik koşulların seçmen davranışında belirleyici rol oynadığını ifade etti.
Doster, ABD seçmeninin önemli bir bölümünün ülkesinin dünyadaki konumuna, Washington yönetiminin küresel ölçekteki askeri varlığına ve müdahalelerine günlük yaşamı üzerinden bakmadığını belirterek şöyle konuştu:
ABD seçmeni ne zaman siyasallaşır? Ne zaman politize olmaya başlar? Ne zaman ki arabasına benzin alırken cebinden daha fazla para çıkar, galon fiyatı yükselir. İşte o zaman ABD seçmeninin siyasallaştığını, siyasetle daha fazla ilgilenmeye başladığını görürüz.
ABD'nin yaklaşık 150 ülkede irili ufaklı askeri üslerinin bulunduğunu hatırlatan Doster, seçmenin bu küresel askeri varlığın günlük hayatı açısından ne anlama geldiğini çoğu zaman sorgulamadığını kaydetti.
'Trump'ın önünde 2 seçenek var'
Demokratların Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu kazanmasının Trump'ın hareket alanını daraltacağını belirten Doster, ABD siyasetinde bu durumun "topal ördek" (lame duck) kavramıyla ifade edildiğini söyledi.
İç politikada kutuplaşmanın derinleştiği, ekonomik göstergelerin parlak olmadığı ve Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu kaybeden bir Trump'ın önünde iki seçenek bulunduğunu değerlendiren Doster, başkanın dış politikada daha saldırgan bir çizgi izlemek yerine daha temkinli davranmasını beklediğini dile getirdi.
Doster, "Acaba dış politikada daha saldırgan, daha savaşa, işgale ve saldırıya iştahlı bir başkan olarak mı yoluna devam eder, yoksa içerideki bu kayıptan dolayı daha temkinli davranıp ekonomiye daha fazla öncelik vermeyi mi tercih eder? Bence ikincisi" değerlendirmesinde bulundu.
Ancak Doster'e göre seçim sonuçları, ABD'nin dış politikadaki yönelimini açıklamak için tek başına yeterli değil. Washington'ın küresel gücündeki aşınmanın, başkanlardan ve seçim sonuçlarından bağımsız, daha yapısal bir sorun olduğunu savunan Doster, ABD emperyalizminin hegemonya kapasitesinin zayıfladığı görüşünü dile getirdi.
ABD toplumu farklı eksenlerde kutuplaşmış durumda
ABD'deki seçim sonuçlarının arkasında yalnızca Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki siyasi rekabetin bulunmadığını belirten Doster, ülkedeki toplumsal ayrışmanın uzun yıllardır derinleştiğine dikkat çekti.
Bu kutuplaşmanın etnik, sınıfsal, ekonomik ve kültürel boyutları bulunduğunu kaydeden Doster, beyaz Anglo-Sakson Protestan Amerikalılar (WASP) ile Afro-Amerikalılar, Hispanikler, Latin kökenliler ve Asya kökenli Amerikalılar arasındaki farklılıkların yanı sıra gelir ve servet eşitsizliğinin de toplumsal ayrışmayı beslediğini söyledi.
Doster, "ABD toplumu sadece seçimlerde, seçim kampanyalarında görüldüğü üzere değil, bu konu başlıkları üzerinden de fazlasıyla kutuplaşmış bir toplum" dedi.
'ABD'nin hegemonya kapasitesi aşınıyor'
ABD'nin uluslararası alandaki konumunu da değerlendiren Doster, Washington'ın son dönemde farklı kriz ve çatışmalarda istediği sonuçları elde edemediğini savundu.
Hürmüz Boğazı, Rusya-Ukrayna savaşı ve İran başlıklarında ABD'nin beklentilerini karşılayamadığını belirten Doster, Washington'ın başka ülkelerde açıkça desteklediği siyasi aktörlerin de seçimlerde yenilgiler yaşayabildiğini söyledi.
Doster, ABD'nin bir yandan sona erdireceğini açıkladığı çatışmalara rağmen yeni savaşlara ve saldırgan politikalara öncülük ettiğini, diğer yandan bu süreçlerden istediği sonuçları alamadığını ifade etti.
ABD'nin yaşadığı sorunun yalnızca Trump'a, Cumhuriyetçilere veya seçim sonuçlarına indirgenemeyeceğini vurgulayan Doster, "ABD, uzunca bir zamandır ekolojik hakimiyeti zayıflayan, hegemonya kabiliyeti aşınan bir devlet" değerlendirmesinde bulundu.