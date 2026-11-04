https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/abd-secim-sonuclari-trumpin-onunde-iki-secenek-var-1110103767.html

ABD seçimlerinde 'mavi tsunami': 'Trump'ın önünde iki seçenek var'

ABD seçimlerinde 'mavi tsunami': 'Trump'ın önünde iki seçenek var'

Sputnik Türkiye

ABD'de ara seçimlerde Demokratların Kongre'nin iki kanadında da kontrolü ele geçirmesini Sputnik Türkiye’ye değerlendiren Siyaset Bilimci Barış Doster, sonuçların kendisi açısından sürpriz olmadığını söyledi.

2026-11-04T13:34+0300

2026-11-04T13:34+0300

2026-11-04T13:41+0300

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Amerikan basınının Demokrat Parti'nin renklerine gönderme yaparak 'Mavi Tsunami' dediği seçim sonuçlarının kendisi açısından sürpriz olmadığını belirten Barış Doster, Demokratların Kongre'nin iki kanadında da öne geçmesini beklediğini söyledi. ABD seçmeninin Türkiye'deki seçmen kadar politik olmadığını savunan Doster, ekonomik koşulların seçmen davranışında belirleyici rol oynadığını ifade etti.Doster, ABD seçmeninin önemli bir bölümünün ülkesinin dünyadaki konumuna, Washington yönetiminin küresel ölçekteki askeri varlığına ve müdahalelerine günlük yaşamı üzerinden bakmadığını belirterek şöyle konuştu:ABD'nin yaklaşık 150 ülkede irili ufaklı askeri üslerinin bulunduğunu hatırlatan Doster, seçmenin bu küresel askeri varlığın günlük hayatı açısından ne anlama geldiğini çoğu zaman sorgulamadığını kaydetti.'Trump'ın önünde 2 seçenek var'Demokratların Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu kazanmasının Trump'ın hareket alanını daraltacağını belirten Doster, ABD siyasetinde bu durumun "topal ördek" (lame duck) kavramıyla ifade edildiğini söyledi.İç politikada kutuplaşmanın derinleştiği, ekonomik göstergelerin parlak olmadığı ve Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu kaybeden bir Trump'ın önünde iki seçenek bulunduğunu değerlendiren Doster, başkanın dış politikada daha saldırgan bir çizgi izlemek yerine daha temkinli davranmasını beklediğini dile getirdi.Ancak Doster'e göre seçim sonuçları, ABD'nin dış politikadaki yönelimini açıklamak için tek başına yeterli değil. Washington'ın küresel gücündeki aşınmanın, başkanlardan ve seçim sonuçlarından bağımsız, daha yapısal bir sorun olduğunu savunan Doster, ABD emperyalizminin hegemonya kapasitesinin zayıfladığı görüşünü dile getirdi.ABD toplumu farklı eksenlerde kutuplaşmış durumdaABD'deki seçim sonuçlarının arkasında yalnızca Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki siyasi rekabetin bulunmadığını belirten Doster, ülkedeki toplumsal ayrışmanın uzun yıllardır derinleştiğine dikkat çekti.Bu kutuplaşmanın etnik, sınıfsal, ekonomik ve kültürel boyutları bulunduğunu kaydeden Doster, beyaz Anglo-Sakson Protestan Amerikalılar (WASP) ile Afro-Amerikalılar, Hispanikler, Latin kökenliler ve Asya kökenli Amerikalılar arasındaki farklılıkların yanı sıra gelir ve servet eşitsizliğinin de toplumsal ayrışmayı beslediğini söyledi.'ABD'nin hegemonya kapasitesi aşınıyor'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/abd-ara-secimlerinde-son-durum-dengeler-degisiyor-cumhuriyetciler-koltuk-kaybediyor-1110090827.html

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Pınar Tarcan Solak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100546606_0:53:1202:1255_100x100_80_0_0_17ef7f60da3ef67c4e9ca01d9a418c96.jpg

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abd, washington, sputnik türkiye, barış doster, seçimler